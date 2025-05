La Fundación Adecco impulsa la inclusión laboral de 27.710 personas vulnerables en 2024, frente a un riesgo de pobreza y/o exclusión que alcanza al 55,4% de la población desempleada

La Fundación Adecco presenta la Memoria de actividad de 2024, un ejercicio en el que acompañó a 27.710 personas en riesgo de exclusión social, generando 7.144 empleos para ellas. En España, un 25,8% de la población (alrededor de 12,5 millones de personas) vive en riesgo de pobreza o exclusión social, una cifra que se eleva hasta el 55,4% entre la población desempleada, el valor más alto de toda la clasificación AROPE La Fundación Adecco ha presentado la Memoria de actividad, documento que recoge los principales resultados del ejercicio 2024, año en el que la entidad celebraba su 25 aniversario, en un contexto económico que ha contribuido al dinamismo del mercado laboral, pero marcado por la persistencia de la exclusión y la desigualdad en España.

En concreto, el 25,8% de la población —alrededor de 12,5 millones de personas— se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social, según el indicador AROPE recogido en el último informe El Estado de la Pobreza en España(EAPN). Y si bien esta cifra ha experimentado un descenso progresivo en la última década (con leves subidas en los años de la pandemia), todavía no se han alcanzado los niveles previos a la Gran Recesión (2008-2014).

Asimismo, el riesgo de pobreza y/o exclusión social incide con mayor intensidad en determinados segmentos de la población. Entre ellos destacan las mujeres (26,8%), los menores de 18 años (34,6%), los hogares monoparentales (50,3%), las personas extranjeras procedentes de países no pertenecientes a la UE (54,1%) y aquellas con estudios básicos (35%). Sin embargo, la tasa AROPE más elevada se registra entre las personas en situación de desempleo, alcanzando el 55,4%, y descendiendo hasta el 16,2% entre las personas con trabajo.

"Que la tasa de pobreza y/o exclusión social alcance su mayor incidencia entre las personas desempleadas, superando el 55%, evidencia una realidad incontestable: el acceso al mercado laboral es un pilar esencial para la dignidad humana y un factor protector frente a la pobreza y la exclusión, que permite desarrollar un proyecto de vida autónomo y participar plenamente en la sociedad", señala Enrique Sánchez, presidente de la Fundación Adecco.

#EmpleoParaTodas las personas, la misión que impulsa el ciclo de la inclusión

Que todas las personas, independientemente de sus circunstancias, puedan acceder al mercado laboral, es la misión central de la Fundación Adecco- en otras palabras, el #EmpleoParatodas las personas.

En concreto, a través de este proyecto, la entidad acompaña a personas con discapacidad – a través de diferentes programas como Plan Familia, Proyecto Unidos, Salud Mental o Cantera de Talentos- y a otras personas en situación de vulnerabilidad -mayores de 55 años o que superan los 45 años y están en desempleo de larga duración, mujeres con responsabilidades familiares no compartidas y/o víctimas de la violencia de género, personas vulnerables con altas capacidades, personas migrantes, solicitantes de protección, y otras personas en situaciones de riesgo psicosocial derivadas por los servicios sociales.

El "ciclo de la inclusión" es el modelo de trabajo de la Fundación Adecco, un enfoque que integra a las personas vulnerables y/o en riesgo de exclusión social, así como a los principales grupos de interés implicados en el proceso. Bajo este modelo, la Fundación Adecco diseña sus programas de empleo y los proyectos de Diversidad, Equidad e Inclusión (DE&I) con las empresas.

"La plena inclusión es un reto de dimensiones mayúsculas que no puede sino implicar a todos los agentes sociales. Se han identificado 7 grupos de interés estratégicos para alcanzar tan ambicioso fin: familia y entorno social, sistema educativo, entorno comunitario, movimiento asociativo, Administración Pública, opinión pública y empresas", explica Francisco Mesonero. director general de la Fundación Adecco.

Mediante el ciclo de la inclusión se trabaja con las personas en todas las fases de su búsqueda de empleo, incluyendo acogida, itinerario de empleo personalizado, adquisición de competencias prelaborales, formación, orientación, intermediación laboral, contratación y seguimiento, a través de la Unidad de Apoyo a la Inclusión, un recurso clave para garantizar que las personas en situación de vulnerabilidad no solo encuentren empleo, sino que puedan consolidarse en su posición gracias a un correcto seguimiento.

Más de 27.000 personas atendidas y 7.144 empleos generados

La Fundación Adecco ha apoyado en estos 25 años de andadura a 625.000 personas vulnerables en su proceso de búsqueda de trabajo, impulsando la creación de más de 105.000 oportunidades laborales. Fruto de la profesionalización de su modelo, procesos y equipos, el pasado año atendió a 27.710 personas vulnerables y facilitó 7.144 incorporaciones al mercado laboral.

Además, apoyó a 2727 participantes con discapacidad a través del Plan Familia, programa de intervención psicosocial que trabaja con las personas con discapacidad de forma transversal con la vista puesta en su inclusión laboral; formó a más de 5192 personas en competencias clave y específicas para el empleo y colaboró con 1824 empresas integradoras que contrataron a las personas beneficiaras de la Fundación Adecco. Este trabajo fue posible gracias a un equipo multidisciplinar formado por 388 profesionales distribuidos por todo el territorio nacional, en 20 delegaciones, y a una inversión de 24,3 millones de euros en proyectos de inclusión sociolaboral.

"No podemos entender nuestros resultados corporativos al margen de la realidad social de España. Todo cuanto hacemos tiene un propósito claro: dar respuesta al riesgo de exclusión y pobreza que viven millones de personas en España, y que se intensifica entre las personas que no trabajan- especialmente si tienen discapacidad, superan los 45 años y están en desempleo de larga duración o están al frente de una familia monoparental, entre otros-. Nuestro trabajo cobra sentido en la medida en que contribuye a construir una sociedad más justa e inclusiva, a través de la generación de oportunidades laborales reales y sostenibles en el tiempo"-afirma Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.

15.809 personas con discapacidad atendidas, y 4.735 empleos para ellas

Las personas con discapacidad constituyen uno de los grupos de atención prioritarios de la Fundación Adecco. Para garantizar su inclusión, se trabaja en itinerarios personalizados de empleo y, al mismo tiempo, se realiza una intensa labor de sensibilización y adaptación en las empresas, con el objetivo de construir entornos proclives y abiertos a las necesidades de las personas con discapacidad.

De este modo, se consigue que la obligación legal del 2% establecida por la Ley General de la Discapacidad, se convierta en una oportunidad para generar excelencia empresarial.

El pasado año, la Fundación Adecco acompañó a 15.809 personas con discapacidad, logrando 4.735 empleos para ellas. "Cada contrato tiene detrás un itinerario de empleo personalizado al 100%. Nuestro equipo está especializado en inclusión laboral de personas con discapacidad en empresas ordinarias, y esto se consigue trabajando intensamente las competencias profesionales, la orientación para realizar la búsqueda de empleo, la intermediación laboral y su inclusión sostenible en el mercado laboral", destaca Francisco Mesonero.

Los programas de empleo dirigidos a las personas con discapacidad se concretan en los siguientes:

Discapacidad 360º . Programas de orientación e intermediación laboral para ayudar a las personas con discapacidad que están en la fase más próxima al empleo, orientándoles para encontrar el puesto más adecuado según sus intereses y perfiles.

. Programas de orientación e intermediación laboral para ayudar a las personas con discapacidad que están en la fase más próxima al empleo, orientándoles para encontrar el puesto más adecuado según sus intereses y perfiles. Plan Familia . Programa integral de atención a personas con discapacidad desde edades tempranas para incrementar su autonomía, desarrollo, formación y empleabilidad.

. Programa integral de atención a personas con discapacidad desde edades tempranas para incrementar su autonomía, desarrollo, formación y empleabilidad. Cantera de Talentos . Talleres para el desarrollo de conocimientos, habilidades y competencias básicas para mejorar la autonomía y la vida independiente de las personas con discapacidad intelectual.

. Talleres para el desarrollo de conocimientos, habilidades y competencias básicas para mejorar la autonomía y la vida independiente de las personas con discapacidad intelectual. Salud Mental. Itinerario de orientación, formación e intermediación laboral para personas con discapacidad psicosocial, combinado con la sensibilización al tejido empresarial para eliminar sesgos.

Itinerario de orientación, formación e intermediación laboral para personas con discapacidad psicosocial, combinado con la sensibilización al tejido empresarial para eliminar sesgos. Proyecto Unidos. Programa de becas para la formación y orientación laboral a estudiantes universitarios y de formación profesional (FP) con discapacidad. De los 4.735 empleos para personas con discapacidad, un 24% fueron para personas con discapacidad física; un 27% para personas con discapacidad psicosocial o mental; un 25% pluridiscapacidad; un 9,7% personas con discapacidad intelectual; un 7% discapacidad orgánica y un 6,6% discapacidad sensorial.

La empresa, motor de cambio social

La colaboración con el tejido empresarial es un pilar clave para canalizar la misión social de la Fundación Adecco. En el año 2024, 1.824 empresas contrataron a personas en riesgo de exclusión atendidas por la Fundación Adecco, demostrando así la confianza del sector privado en el talento sin etiquetas, el modelo de transformación cultural de la Fundación Adecco para avanzar hacia empresas inclusivas.

Por otra parte, 691 empresas apoyaron el proyecto #EmpleoParaTodas las personas. "Muchas compañías canalizan su apoyo a través de acuerdos de colaboración y donaciones –en parte vinculadas al cumplimiento de la Ley General de Discapacidad– que nutren los proyectos de inclusión sociolaboral. Fruto de estas alianzas, el modelo de empresa inclusiva gana terreno en España, entendiendo que la diversidad en las plantillas no es solo una obligación legal sino también una fuente de valor añadido y excelencia"- comenta Enrique Sánchez.

Además del asesoramiento legal para cumplir con la Ley General de Discapacidad, gestionando el certificado de excepcionalidad y las medidas alternativas, las empresas colaboradoras apoyan y se implican en diversas iniciativas que contribuyen a avanzar en la inclusión laboral de personas con discapacidad y otras en riesgo de exclusión. "Las empresas son un actor muy relevante en el proceso de inclusión laboral y no queremos que nos den una donación y se desentiendan, queremos implicarlas, crear una cultura abierta a la diversidad, trabajar con sus equipos de dirección, selección y recursos humanos, adaptar sus procesos y asegurar de esa manera la contratación de personas con discapacidad", comenta Mesonero.

También destaca la Alianza #CEOPorLaDiversidad, una iniciativa conjunta con la Fundación CEOE que reúne a casi un centenar de CEO comprometidos con la Diversidad, Equidad e Inclusión como motor de cambio para reducir la exclusión y desigualdad en España.

La Administración Pública, un aliado clave para la inclusión

Al igual que las empresas, las Administraciones Públicas son actores clave para hacer posible la inclusión laboral de las personas en situación de vulnerabilidad. En 2024, la Fundación Adecco puso en marcha 54 programas de empleo financiados por 28 organismos de la Administración Pública, con los que se ofreció atención personalizada a 5.300 personas en riesgo de exclusión social.

Según Francisco Mesonero: "La colaboración con la Administración Pública es estratégica para avanzar hacia un mercado laboral verdaderamente inclusivo. La capacidad de impacto de las acciones se ve multiplicada cuando se alinea con políticas públicas orientadas a la cohesión social y el empleo de calidad. La cooperación público-privada permite optimizar recursos, diseñar soluciones innovadoras y ofrecer respuestas adaptadas a las necesidades reales de las personas en situación de vulnerabilidad. Esta alianza es fundamental para construir un modelo sostenible de inclusión sociolaboral".

24,3 millones de euros de inversión social

Enmarcado en el proyecto social de la Fundación Adecco y dando respuesta principalmente a 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por Naciones Unidas (ODS 1, 5, 8 y 10), la entidad invirtió el pasado año un total de 24.324.412€ en la generación de oportunidades de empleo para las personas más vulnerables del mercado laboral.

Esta inversión supone un 6% más respecto a la realizada en el año 2023. El 85% de los recursos económicos se dirigieron directamente a la misión social, mientras que el 8% se destinaron a administración y el 7% a captación de fondos.

La Memoria 2024 de la Fundación Adecco puede consultarse y descargarse en el siguiente enlace: https://fundacionadecco.org/transparencia/memoria-anual/