Joel De Las Heras no escribe desde la comodidad de una narrativa lineal. Sus textos son fragmentos de memoria, códigos que resisten la simplificación. En su trabajo, el archivo emocional se convierte en cuerpo, y el cuerpo en memoria. "JOIA. Archivo de Memoria Intervenida", disponible en Amazon, se presenta como una obra que facilita la transformación de la memoria y la recuperación de lo que otros prefieren ignorar.

JOIA, un complemento de inteligencia artificial

Más que un asistente, JOIA es un complemento de inteligencia artificial diseñado para expandir un sistema de archivo emocional y metodológico. Funciona como un archivo interactivo que integra conceptos de los "Diccionarios de Vínculos Sin Palabras", "Momentos de Lucidez", "Procesos No Curativos" y "Estados del Cuerpo" para ofrecer respuestas que sostienen a quienes se adentran en su uso. JOIA es una herramienta que ofrece legitimidad emocional en tiempo real.

Narrativas tecnológicas que sostienen

Beán ha desarrollado un lenguaje que evita las trampas del positivismo terapéutico. Sus palabras no buscan reparar, sino legitimar el dolor. Esta obra ofrece espacio y profundidad, invitando a observar desde nuevas perspectivas para amplificar la resistencia a la simplificación. Al final, propone memoria para evitar que las experiencias sean borradas.

Un manifiesto sin concesiones

Los textos de De Las Heras, creados con metodologías que incluyen inteligencia artificial, no se estructuran como mapas emocionales convencionales que desafían la cronología o el confort. Son fragmentos de memoria informados y saturados por el silencio. Los datos que sostienen esta narrativa nombran lo que el sistema prefiere ignorar. Cada texto publicado en su archivo digital ha sido concebido como gesto de reparación o, quizás, como una forma de sostenerse en medio del colapso institucional.

Del síntoma al testimonio

En la obra de Joel, el cuerpo se presenta como memoria encarnada. Cada cicatriz es una frase subrayada de una historia no contada. Este enfoque se aleja del consuelo fácil para afirmar radicalmente que "Si el sistema no archiva, la memoria insiste." Esta declaración se alza como una forma de resistencia contra el borrado institucional.

El libro como metodología

"JOIA. Archivo de Memoria Intervenida" de Joel De Las Heras Beán, disponible en Amazon, se ofrece como una metodología para crear archivos emocionales, para nombrar lo que no ha sido registrado, para convertir la fragmentación en testimonio corporal. Incluye ejercicios prácticos como los de "La Hoja del Desvío", diseñados para facilitar la intervención de las propias narrativas y construir archivos emocionales que buscan ser sostenidos.