El renting flexible de vehículos como ventaja competitiva para las PYMES españolas

Northgate recuerda el papel esencial de las pequeñas y medianas empresas en la economía nacional y pone a su disposición su modelo de renting flexible, diseñado para dar respuesta a sus necesidades reales, facilitar su operativa diaria y apoyar su futuro sostenible Las pymes representan más del 99% del tejido empresarial y generan dos de cada tres empleos, demostrando su impacto en el ámbito productivo y económico de España. En este contexto, Northgate, pionera en el renting flexible desde hace 45 años, se posiciona como un partner estratégico para las pymes con una solución de movilidad adaptable a cualquier actividad profesional. Por ello, la compañía analiza cómo un renting flexible de vehículos puede suponer una ventaja competitiva para las pymes en su desempeño profesional.

4 beneficios del renting flexible para pequeñas y medianas empresas:

Sin plazos ni permanencias. El renting flexible se adapta a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas en todo momento. Se trata de un alquiler flexible por meses que permite devolver el vehículo si ya no se hace uso, o cambiarlo por otro que se ajuste más a lo que se necesita en cada circunstancia. No tener que pagar una penalización en caso de cambio o devolución permite a las pymes y, por tanto, dimensionar la flota a las necesidades de cada momento sin asumir gastos adicionales.

Vehículo de sustitución . Cuando el vehículo es prácticamente una herramienta de trabajo, es fundamental poder contar con él en caso de imprevistos. Así, con un renting como el de Northgate se puede acceder a un vehículo de sustitución de la misma categoría y que la actividad no se vea interrumpida en caso de que ocurra alguna incidencia con el vehículo.

Estabilidad financiera. Los servicios que ofrece el renting flexible se incluyen en una cota mensual fija, sin entradas, lo que evita grandes desembolsos de dinero y gastos sorpresa. Las pymes disfrutan una movilidad profesional sin preocupaciones, ya que está todo incluido como impuestos, seguro, mantenimientos, revisiones periódicas o averías.

Los servicios que ofrece el renting flexible se incluyen en una cota mensual fija, sin entradas, lo que evita grandes desembolsos de dinero y gastos sorpresa. Las pymes disfrutan una movilidad profesional sin preocupaciones, ya que está todo incluido como impuestos, seguro, mantenimientos, revisiones periódicas o averías. Ventajas fiscales. La cuota de los vehículos de renting permite a las medianas empresas acceder a ventajas en el ejercicio fiscal de su actividad, siempre y cuando se justifique uso profesional del vehículo. Autónomos y empresas podrán deducir el IVA del renting en un porcentaje que va desde el 50% al 100%. Además, las cuotas mensuales de renting se consideran un gasto que puede llegar a deducirse íntegramente en el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF) en el caso de los autónomos. Con esta modalidad de renting flexible, Northgate garantiza a las pymes una movilidad inmediata, flexible y una atención cercana y personalizada en todo momento, adaptada a cada sector de actividad. Todo esto gracias a su alta especialización en vehículos industriales y comerciales, que incluye desde furgonetas a furgones, camiones, SUVs y vehículos de temperatura controlada, que se pueden personalizar en función de lo que soliciten los clientes. La propuesta de valor de Northgate en el sector del renting se complementa con una oferta de soluciones sostenibles como el acceso a flotas eléctricas sin compromisos a largo plazo ni permanencias. Para ello la compañía ofrece el acceso a vehículos ECO y Cero Emisiones bajo esta modalidad de contratación.