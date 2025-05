'ALMA, UN SUEÑO MUSICAL', la película que está revolucionando al público

"Una historia de sueños, música y secretos que cambiarán una vida para siempre" El pasado 9 de mayo llegó a la gran pantalla ALMA, UN SUEÑO MUSICAL, una película repleta de emociones, grandes números musicales y una historia que atrapará a toda la familia desde el primer minuto. Con canciones originales, coreografías sorprendentes y un universo lleno de misterios, ALMA, UN SUEÑO MUSICAL se presentó como uno de los estrenos más esperados del año.

Sinopsis

Alma llega a un nuevo colegio, el noveno en cinco años, con la esperanza de que esta vez sea su destino definitivo. ¿La razón? Allí enseña una famosa profesora de canto, y Alma sueña con ser cantante. Pero cada noche, ese sueño se transforma en una pesadilla que no logra comprender.

Nada más llegar, descubre que Los Invencibles, el grupo musical más popular del momento, estudian en el colegio y justo se enamora del cantante. Esto provoca un fuerte conflicto con Mila, la estrella del grupo, que no está dispuesta a ceder el centro de atención.

Rechazada, Alma encuentra su lugar en La Revolución, un nuevo grupo formado por aquellos que han sido dejados de lado. Todo parece avanzar hacia la gran final del concurso nacional, hasta que la pesadilla de Alma se hace realidad y un secreto de su pasado sale a la luz de la manera más inesperada.

ALMA, UN SUEÑO MUSICAL combina la emoción del drama juvenil, el ritmo vibrante del musical y el suspense de un thriller sorprendente, con mensajes sobre la amistad, la superación, la identidad y el poder de la música.

'Una historia que no solo se ve, también se siente y se canta'.

