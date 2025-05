‘All You BIM Is Love’, el mensaje de EUBIM 2025 para impulsar la innovación

València acogerá del 21 al 24 de mayo el 14º Encuentro de Usuarios BIM, un punto de encuentro para profesionales y empresas que trabajan con esta metodología El congreso internacional dedicado a la metodología BIM (Building Information Modeling), EUBIM, reúne a expertos del sector para presentar investigaciones científicas seleccionados, escuchar a destacados profesionales y debatir sobre las estrategias e iniciativas futuras para el avance del BIM tanto en España como a nivel mundial. Un evento organizado sin ánimo de lucro por la Universitat Politècnica de València y el Grupo de Usuarios BIM de Valencia que, en esta ocasión, tendrá lugar del 21 al 24 de mayo en la ETSIE de la UPV.

Este año, bajo el lema All You BIM Is Love, brindará una nueva oportunidad para descubrir las últimas innovaciones y avances de fabricantes y desarrolladores de software mientras fomenta la creación de redes y vínculos entre los profesionales que creen en la necesidad de impulsar nuevos modelos de colaboración y trabajo que aseguren la eficiencia y efectividad en los proyectos del sector de la construcción.

En torno a tres temas clave: Formación e Investigación en BIM, Diseño y construcción con BIM y Experiencias reales con BIM, girarán las actividades del evento.

Formación e Investigación en BIM

La universidad y escuelas formativas juegan un papel clave en la formación y divulgación de la metodología BIM, preparando a los futuros profesionales con las competencias necesarias. Se busca fomentar la investigación en este campo, invitando a presentar trabajos de investigación relacionados con BIM. Asimismo, se destinará un espacio a abordar la integración del aprendizaje de herramientas BIM, desde las más utilizadas (como Revit, Presto, ArchiCAD o Civil 3D) hasta opciones más recientes que incorporan tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (Krea AI, Prome AI o Fusion 360), cuyo dominio abre cada vez más y mejores oportunidades laborales.

Diseño y construcción con BIM

Se pondrá especial atención en los aspectos que pueden ser gestionados mediante software BIM, con el objetivo de optimizar los costos y mejorar el rendimiento tanto de los edificios como de los servicios asociados: Costes, mediciones y presupuestos; Gestión de las TI y de los espacios; Mantenimiento de los activos, preventivo y correctivo; Nubes de puntos y fotogrametría; Facility management; Propiedad y legalidad; Conexión con bases de datos y BMS; El papel del BIM en las smart cities; Normalización; Realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta…

Experiencias reales con BIM

Este tema se centra en la implementación de BIM en el ciclo de vida de la construcción, analizando los cambios y retos asociados a su adopción. Con testimonios de empresas locales que hayan integrado BIM, los problemas superados, los beneficios obtenidos y las nuevas oportunidades de negocio. También se exploran soluciones de coordinación entre los agentes del proceso constructivo, la adaptación de flujos de trabajo y los cambios en la documentación de construcción generada mediante BIM y es que tal y como menciona Borja Sánchez Ortega, Director de Proyectos y Director del mejor máster en metodología BIM de 2025, el Máster BIM Manager Internacional (+IA y VR) de la consultora especializada Espacio BIM –www.espaciobim.com-… "BIM permite centralizar toda la información de un proyecto (geométrica, documental, etcétera) en un modelo digital desarrollado por todos los agentes que intervienen".