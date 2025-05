Wealthreader obtiene 1 millón de euros para afianzar su dominio en Open Banking

La fintech española refuerza su propuesta innovadora en un contexto de transformación financiera global con el respaldo de inversores clave Wealthreader, referente en el desarrollo de soluciones avanzadas de agregación bancaria, ha captado 1 millón de euros en una ronda de inversión que marca un hito en su trayectoria. Esta financiación representa un hito significativo en su expansión y fortalece su posición en el competitivo mercado global del Open Banking, un sector que experimenta un crecimiento anual superior al 27%.

La operación, que ganó tracción tras destacar en un encuentro de inversores del IESE Business School, ha captado el interés de fondos especializados en fintech y banca. Entre los inversores que han reiterado su confianza en la compañía se encuentran Angels Capital e Itnig, destacando también la incorporación de directivos y ex-directivos de entidades como American Express, Visa y varios bancos de primer nivel.

David Lozano, fundador y director ejecutivo de la startup, subraya el alcance estratégico de la operación: "Este capital no solo proporciona músculo financiero a Wealthreader, sino que permite reunir todos los elementos clave para liderar el mercado: tecnología diferencial, cumplimiento normativo riguroso, clientes estratégicos y ahora, recursos para acelerar". Lozano destaca el momento idóneo de la movilización: "Mientras competidores se estancan con métodos anticuados o limitaciones regulatorias, la plataforma de Wealthreader ofrece una visión 360° de los activos financieros, incluso más allá de los requisitos de PSD2".

La empresa, que ya cuenta con conexiones a más de 150 entidades bancarias en 14 países y una cartera de 30 clientes con 0% de abandono, destinará los fondos principalmente a:

Reforzar la presencia de marca en citas sectoriales clave

Triplicar la capacidad de desarrollo de conectores bancarios

Consolidar el liderazgo en España

Iniciar la expansión internacional comenzando por el mercado suizo Manuel Gnecco, director de operaciones, destaca el impacto tangible de la tecnología de Wealthreader: "Clientes como Cobas experimentan ahora procesos de traspasos en segundos, alcanzando una eficacia del 100% comparado con el 68% anterior. La compañía extenderá este éxito a nuevos mercados".

Con la certificación ISO-27001 y un crecimiento constante del mercado, proyectado a alcanzar los 75.000 millones de euros en 2028, Wealthreader avanza firme hacia su siguiente etapa. "El respaldo de inversores de primer nivel confirma la solidez y potencial de la propuesta tecnológica de Wealthreader. La compañía está preparada para dar grandes pasos en los próximos meses", concluye Lozano.

Sobre Wealthreader

Plataforma API que permite a entidades financieras, fintechs y consultores crear herramientas innovadoras de gestión patrimonial, planificación fiscal y control de tesorería. Su diferencial: acceso a datos financieros detallados que superan los estándares tradicionales.

