Fever y Taquilla.com sellan una alianza que promete impulsar el acceso a las mejores experiencias

La colaboración permitirá integrar en Taquilla.com experiencias como Candlelight o The Jury, ampliando la oferta de ocio y facilitando el acceso a planes culturales innovadores en España Fever, la plataforma tecnológica líder global en cultura y entretenimiento, y Taquilla.com, la plataforma líder en venta de entradas en España con más de 3 millones de eventos disponibles y presencia en más de 20.000 recintos, han formalizado un acuerdo estratégico con el objetivo de ampliar el acceso a experiencias únicas y seguir así, democratizando el acceso a la cultura. Esta colaboración marca un hito en la digitalización y expansión de la oferta de eventos en el sector del ocio, con un alcance global, que permitirá a ambas compañías ampliar su presencia en diversos mercados.

Gracias a esta alianza, los usuarios de Taquilla.com podrán descubrir y adquirir entradas para algunas de las experiencias más innovadoras y demandadas de Fever, como Candlelight, Neon Brush, Hidden Evidence yThe Jury, entre muchas otras. Esto no solo enriquece el catálogo de Taquilla.com, sino que también permite a Fever ampliar su alcance en España, reforzando su posicionamiento como referente en el sector.

Esta asociación presenta una oportunidad clave para ambas compañías: Taquilla.com se beneficia de la amplia oferta de Fever, mientras que Fever expande su distribución a nuevas audiencias, optimizando la visibilidad a todas sus experiencias. Ambas plataformas comparten la visión de que el ocio y el entretenimiento sean más accesibles, brindando a los usuarios agilidad a la hora de acceder a distintas experiencias.

Este acuerdo refuerza la apuesta de ambas compañías por la innovación y la digitalización en el sector del entretenimiento, sentando las bases para futuras colaboraciones.

Ambas compañías prevén seguir desarrollando funcionalidades conjuntas y lanzando nuevas acciones de colaboración en los próximos meses, con el objetivo de ofrecer una experiencia de ocio más personalizada e innovadora a sus usuarios

Para más información sobre las experiencias disponibles, se puede visitar www.taquilla.com y www.feverup.com.

Sobre Fever:

Fever es la plataforma tecnológica líder mundial en cultura y entretenimiento, que inspira cada mes a más de 300 millones de personas a disfrutar de las mejores experiencias en más de 40 países. Con el objetivo de democratizar el acceso a la cultura y el entretenimiento, Fever ayuda a su comunidad a descubrir propuestas únicas —desde exposiciones inmersivas y eventos deportivos, hasta espectáculos interactivos, conciertos y festivales— al mismo tiempo que ofrece a marcas y creadores las herramientas tecnológicas y los datos necesarios para desarrollar y escalar nuevas experiencias a nivel global.

Sobre Taquilla.com:

Taquilla.com es un motor de búsqueda de entradas que permite a los usuarios encontrar los mejores precios para más de 3 millones de eventos culturales y de ocio en más de 20,000 recintos. Con su plataforma innovadora, facilita el acceso a una amplia oferta de espectáculos en toda España.