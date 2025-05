La movilidad sostenible, el eslabón perdido de los festivales; BusForFun lidera el cambio para reducir emisiones y tráfico en grandes eventos

Festivales y eventos masivos han avanzado en su compromiso ambiental, pero la movilidad sigue siendo su gran asignatura pendiente. BusForFun lidera el cambio con un modelo que reduce emisiones, tráfico y costes, impulsando una nueva forma de desplazarse con menos impacto.

Madrid, 14 de Mayo del 2025

En la era de los festivales sostenibles, donde el plástico ha desaparecido, las energías renovables marcan la pauta y las marcas impulsan acciones de impacto social, una contradicción sigue sin resolverse: hasta el 80% la huella de carbono de estos eventos proviene del transporte de los asistentes.

Mientras el coche privado sigue siendo la opción mayoritaria para acudir a festivales y eventos masivos, los accesos se colapsan, la contaminación aumenta y la experiencia del público se ve afectada por largas esperas y atascos. En este contexto, BusForFun está transformando la movilidad en festivales, eventos deportivos y desplazamientos corporativos a través de un modelo de transporte compartido, diseñado para minimizar el impacto medioambiental sin renunciar a la comodidad.

“Los festivales pueden eliminar plásticos y utilizar energía limpia, pero si miles de asistentes siguen llegando en coche, el problema sigue ahí. La movilidad es el gran eslabón perdido de la sostenibilidad y cambiar el modelo de transporte es la clave para lograr un impacto real”, señala Oscar Mul, Country Manager de BusForFun en España.

Viajar juntos: menos tráfico, menos emisiones, más eficiencia El modelo de BusForFun ofrece rutas de transporte compartido a medida, permitiendo que los asistentes viajen de forma más cómoda, asequible y sostenible. Cada autobús elimina entre hasta 50 coches de la carretera, reduciendo significativamente las emisiones de CO₂ y la congestión en los accesos.

Festivales como Polar Sound, Fan Futura, Monegros, Sónar entre otros, ya han integrado la movilidad compartida dentro de su estrategia de sostenibilidad, apostando por una reducción real de emisiones de la mano de su partner BusForFun.

Pero la movilidad sostenible no es solo una solución para festivales y eventos masivos. El transporte corporativo es otro de los grandes desafíos ambientales, y BusForFun también está facilitando soluciones eficientes para empresas que buscan optimizar el desplazamiento de sus empleados, reducir costes y minimizar su impacto ambiental. Empresas que han implementado modelos de movilidad compartida han conseguido no solo ahorros del 25% en costes de transporte, sino también una reducción significativa de su huella de carbono.

El dilema de la movilidad en la era de la sostenibilidad El transporte sigue siendo el mayor emisor de CO₂ en Europa, representando cerca del 30% las emisiones totales. Mientras sectores como la energía o la construcción avanzan en su transición ecológica, la movilidad sigue dependiendo en gran medida de combustibles fósiles y de modelos individualistas que generan ineficiencia, contaminación y sobrecarga urbana.

En este contexto, los festivales y eventos masivos pueden convertirse en laboratorios de innovación en movilidad más sostenible, donde el transporte compartido se normalice como la opción preferente. No solo se trata de reducir la huella de carbono de un evento concreto, sino de influir en los hábitos de movilidad de miles de personas, promoviendo un cambio de mentalidad que se extienda a otros ámbitos de la vida cotidiana.

“Queremos que en el futuro sea impensable ir a un festival o a la oficina en coche si existen opciones más cómodas, económicas y sostenibles. Cambiar la movilidad de los eventos y empresas puede ser el primer paso hacia una transformación real en la forma en la que nos movemos”, concluye Mul.

La transición hacia una movilidad más eficiente y respetuosa con el medioambiente no es un desafío del futuro, sino una realidad que ya está en marcha. Festivales, empresas y administraciones tienen ahora la oportunidad y el reto de convertir el transporte en parte de la solución, y no del problema.

