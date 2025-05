La acogida e integración de migrantes, niños y jóvenes, que han llegado a nuestras costas en busca de una vida digna debería formar parte de un pacto de Estado sobre migración y no de una improvisada actuación, motivada también por auto judicial que responsabiliza al Estado del cuidado en la acogida. Como ha recordado el obispo de Canarias, “estamos hablando de personas, de seres humanos, y por tanto no se puede jugar con las vidas para hacer política, es necesario que los políticos se sienten a buscar el bien común, es hora de dejar de hacer política con ellos, incluso fomentando el rechazo de la población”.

En definitiva, no se trata sólo de cumplir la ley y de prestar un servicio de cama y comida a niños y jóvenes. En mi opinión la acogida debe llevarse a cabo con un verdadero esfuerzo de integración y formación de estos jóvenes, por su bien y de toda la sociedad.