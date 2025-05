Formación internacional de Welcome Languages con programas de año escolar y campamentos de verano

En un mundo cada vez más interconectado, dominar otros idiomas y conocer nuevas culturas se ha convertido en un valor esencial para el desarrollo académico, personal y profesional de los más jóvenes. En este contexto, Welcome Languages se ha consolidado como una organización especializada en programas de inmersión lingüística en el extranjero, con propuestas que abarcan desde años escolares completos en destinos como Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido o Canadá, hasta cursos de verano y campamentos internacionales diseñados para aprender idiomas en un entorno real, dinámico y seguro.

En la siguiente entrevista, su equipo ofrece más información conocer de cerca cómo funcionan estos programas y qué aspectos los diferencian.

¿Qué perfiles de estudiantes son los más adecuados para participar en un año escolar en el extranjero con Welcome Languages?

Recomendamos que los participantes tengan a partir de 14 años, curiosidad, ganas de aprender y estén abiertos a nuevas experiencias. No es necesario ser extrovertido, pero sí tener una actitud positiva ante el cambio. Muchos de nuestros alumnos nunca han estado lejos de casa por tanto tiempo, así que lo más importante es que tanto el estudiante como su familia estén comprometidos con la experiencia. Dependiendo de la edad, madurez y perfil del estudiante, recomendaremos un destino u otro.

¿En qué se diferencian los programas de año escolar que ofrecéis en Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido y Canadá?

Cada destino tiene su propia esencia. Estados Unidos ofrece una experiencia cultural muy distinta y un modelo educativo orientado al desarrollo personal y extracurricular. Irlanda combina un sistema académico sólido con familias muy acogedoras. Reino Unido es ideal para quienes buscan un enfoque más tradicional, y Canadá destaca por su alto nivel educativo y su entorno seguro y multicultural. Según el perfil del estudiante, recomendamos el destino que mejor se adapte a sus intereses y necesidades.

¿Cómo es el proceso de selección y acompañamiento de las familias anfitrionas?

Colaboramos con organizaciones locales homologadas que llevan a cabo un proceso riguroso de selección. Las familias anfitrionas se entrevistan, reciben formación y son evaluadas periódicamente. Además, las organizaciones en destino mantienen contacto directo con ellas y realizan un seguimiento constante, tanto desde España como desde el país de acogida, para asegurar que la integración del estudiante sea lo más positiva posible.

¿Qué tipo de seguimiento académico y personal se realiza durante la estancia del estudiante en el extranjero?

Contamos con coordinadores locales en cada zona que visitan a los estudiantes y mantienen comunicación con las familias anfitrionas y los colegios. Desde España también realizamos un seguimiento regular con los padres. Valoramos tanto el rendimiento académico como la evolución personal del estudiante, su integración y su bienestar emocional.

¿Qué nivel de idioma se necesita para acceder a estos programas anuales y cómo se apoya a quienes aún no lo dominan del todo?

No se requiere un nivel nativo, pero sí un conocimiento suficiente para comunicarse y seguir las clases. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, se realiza una prueba previa, ya que el programa subvencionado por el gobierno americano tiene requisitos más exigentes. En todos los destinos, los primeros días están diseñados para facilitar la adaptación, y nuestras familias y coordinadores están muy preparados para acompañarles durante esa etapa inicial.

Pasando al verano: ¿qué tipo de cursos y campamentos organizáis durante el periodo estival?

Ofrecemos campamentos internacionales e inmersiones lingüísticas en Irlanda, Reino Unido, Estados Unidos y otros destinos. Los programas combinan clases de idioma por la mañana con actividades culturales, deportivas o de ocio por la tarde. También organizamos programas temáticos para quienes tienen un interés específico, como fútbol, equitación (“horse riding”), etc.

¿Cuáles son los destinos más solicitados en verano y qué tipo de actividades complementan el aprendizaje del idioma?

Irlanda es uno de los destinos favoritos por su cercanía, seguridad y la calidez de sus familias anfitrionas. Los viajes en grupo o individuales funcionan como entrenamiento para muchos participantes que luego optan por un curso escolar completo. A menudo, contar con una experiencia previa facilita mucho la adaptación al año académico.

¿Qué garantías ofrece Welcome Languages en cuanto a seguridad, acompañamiento y calidad educativa en todos sus programas?

La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes es nuestra prioridad. Contamos con más de 20 años de experiencia y seleccionamos personalmente a nuestros colaboradores en destino. Mantenemos una comunicación fluida con las familias y ofrecemos atención 24/7 durante toda la estancia. Además, todos nuestros programas cumplen con estándares internacionales de calidad y están gestionados por entidades acreditadas.

¿Qué recomendaríais a una familia que se plantea por primera vez enviar a su hijo o hija a estudiar fuera, ya sea en verano o durante un curso completo?

Que lo hablen en familia, escuchen a su hijo o hija y valoren juntos si están preparados para vivir una experiencia así. Es normal tener dudas al principio, pero muchas veces los propios chicos sorprenden por su capacidad de adaptación. Lo importante es ir de la mano, confiar en el proceso y saber que no están solos. Nosotros estamos aquí para acompañarlos desde el primer día y durante toda la experiencia.

Vivir un año escolar en otro país o participar en un campamento de verano internacional no es solo una experiencia educativa, sino también una aventura vital. Supone una oportunidad única para crecer, aprender y descubrir nuevas formas de ver el mundo. Desde Welcome Languages se trabaja cada día para que estas experiencias sean seguras, enriquecedoras y transformadoras.