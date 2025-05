Literatura Desechable; 'CUANDO NO HAY CAMPAÑA, NO HAY LECTOR'

¿Y si se imaginara por un momento que obras maestras de la literatura, como Cien años de soledad, Crimen y castigo o Rayuela, fueran lanzadas hoy… pero sin el respaldo de una gran editorial, sin una campaña de marketing, sin entrevistas ni reseñas destacadas? Solo un archivo subido a Amazon o un ejemplar autoeditado en una librería local. ¿Tendrían el mismo destino? Probablemente, no.

Se vive en una época en la que la visibilidad es casi tan importante como la calidad. El talento por sí solo ya no basta. En la era de los algoritmos, los influencers y las portadas diseñadas para Instagram, una obra sin promoción es como una joya enterrada en la arena: valiosa, sí, pero invisible.

Conviene pensar en Gabriel García Márquez subiendo su manuscrito a una plataforma digital desde su pequeño apartamento. ¿Qué probabilidades habría tenido de que algún lector se atreviera con las primeras páginas densas y laberínticas de Macondo sin una voz que dijera: “Esto es una obra maestra” ¿Y si Dostoievski, con sus personajes atormentados y monólogos infinitos, se autopublicara hoy? Seguramente sería etiquetado como “demasiado oscuro” o “necesita edición”.

El problema no es solo de los lectores. Es del sistema. Las grandes editoriales actúan como filtros, sí, pero también como amplificadores. Seleccionan, editan, pero sobre todo invierten en visibilidad. Dan legitimidad. Mientras tanto, las editoriales pequeñas y los autores que son promotores de su propia obra pelean en desventaja: sin escaparates, sin presupuesto, sin entrevistas en los medios. Por mucho talento que haya, si nadie lo ve, ¿realmente existe?

No se trata de una crítica a los grandes nombres, sino de una reflexión sobre lo que la sociedad está perdiendo. ¿Cuántas obras brillantes se han quedado en la sombra por falta de difusión? ¿Cuántas voces nuevas, disruptivas, están siendo ignoradas porque no vienen con una campaña detrás?

Quizás ha llegado el momento de revisar cómo se lee, qué se valora y a quién se otorga la atención. Porque tal vez hoy mismo, en algún rincón, alguien sea promotor personal de la próxima gran novela del siglo… pero como no tiene seguidores, ni editor, ni una portada llamativa, pasará desapercibida.

Y eso sí que sería una tragedia literaria.

Julia Cortés Palma - Integrante de Visibilidad el Gran Reto