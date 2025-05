Andalucía apuesta por el talento: formación subvencionada para impulsar la empleabilidad

Lo más deseado: Los 5 destinos más buscados por los españoles Tokio, Japón Precio medio de un vuelo de ida y vuelta en clase turista: 1,010 € % cambio en el precio medio de vuelos en 2025 vs 2024: -1% Bangkok, Tailandia Precio medio de un vuelo de ida y vuelta en clase turista: 831 € % cambio en el precio medio de vuelos en 2025 vs 2024: -6% Nueva York, Estados Unidos Precio medio de un vuelo de ida y vuelta en clase turista: 670 € % cambio en el precio medio de vuelos en 2025 vs 2024: -5% París, Francia Precio medio de un vuelo de ida y vuelta en clase turista: 157 € % cambio en el precio medio de vuelos en 2025 vs 2024: : 12% Santa Cruz de Tenerife, España Precio medio de un vuelo de ida y vuelta en clase turista: 187 € % cambio en el precio medio de vuelos en 2025 vs 2024: -7% Pro Tip: Para aquellos viajeros que pongan sus ojos en el Lejano Oriente, escapadas urbanas como Singapur y Pekín son alternativas económicas a Tokio, con precios promedio de vuelos de 868 € y 803 € respectivamente.