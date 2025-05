Cómo hacer bien (y conservar) el blanqueamiento dental

Con la llegada del buen tiempo y los primeros planes sociales del año, muchas personas se preparan para lucir su mejor versión. Gimnasio, dieta, ropa nueva... y cada vez más, también una sonrisa renovada. Según datos de AIRAM Dental, clínica referente en odontología integral en Boadilla del Monte (Madrid), “la primavera es un momento clave para muchas personas. Hay más eventos sociales, empieza la temporada de bodas, comuniones y escapadas, y esto hace que muchos pacientes quieran sentirse bien con su imagen, incluida la sonrisa. Al final, una boca sana y bonita no solo tiene impacto estético, también mejora la seguridad y autoestima de las personas”, explica la Dra. María de Luis Marcos, cirujana, implantóloga y directora de AIRAM Dental.

Entre los tratamientos más solicitados en estos meses destacan: Blanqueamientos dentales profesionales, permiten aclarar varios tonos del color natural del diente de forma segura, rápida y sin dolor; cambio de carillas antiguas por cerámicas de última generación, con resultados más estéticos, naturales y duraderos; limpiezas profundas, selladores y mantenimientos de salud bucal, para eliminar manchas, sarro y prevenir problemas antes de verano. “Cuando llega el buen tiempo, hay más reuniones, más fotos, más exposición. La sonrisa pasa a un primer plano, y por eso muchas personas deciden actuar”, apunta la Dra. de Luis.

Cada vez más personas entienden que cuidar su boca no es solo por salud, también es una inversión en bienestar personal. Una sonrisa alineada, sin manchas y saludable tiene un impacto real en cómo nos vemos y cómo nos sentimos”. “Además, en esta época recomendamos revisiones para asegurarnos de que todo está en orden antes del verano, sobre todo en pacientes que se van de viaje o cambian rutinas. Es el momento ideal para poner a punto la sonrisa, igual que cuidamos la piel o el cuerpo antes de las vacaciones.”

Especial atención a los tratamientos caseros En paralelo al aumento de demanda, también se han popularizado kits blanqueadores caseros o productos virales en redes sociales, algo que preocupa a los profesionales. “El problema es que muchas personas aplican geles sin control, con riesgo de dañar el esmalte, provocar sensibilidad o irritar las encías”, advierte la doctora. En AIRAM Dental, el blanqueamiento siempre se realiza bajo valoración clínica, adaptando el tratamiento al tipo de esmalte, la sensibilidad y los objetivos estéticos del paciente. Cada sonrisa es única y debe tratarse como tal, “solo así se consiguen resultados naturales, seguros y duraderos”.

Qué no hacer después de un tratamiento dental Tras un tratamiento de blanqueamiento profesional, los dientes están más sensibles y expuestos a la pigmentación durante las primeras 48-72 horas. Es fundamental seguir unas pautas concretas para asegurar la duración del resultado y evitar complicaciones: No consumir bebidas oscuras como café, vino tinto, té, refrescos de cola o zumos muy pigmentados (como el de frutas rojas). Evitar alimentos con colorantes o con fuerte pigmentación natural: curry, remolacha, espinacas, salsa de soja, etc. No fumar. La nicotina tiñe el esmalte y es uno de los principales responsables del oscurecimiento dental. No usar pastas blanqueadoras abrasivas sin indicación profesional, ya que pueden erosionar el esmalte y empeorar la sensibilidad. Evitar cambios bruscos de temperatura (por ejemplo, tomar algo muy frío y luego muy caliente), ya que los dientes pueden estar más reactivos tras el tratamiento.

“Una sonrisa bonita no solo mejora el aspecto, también aumenta la seguridad en uno mismo. Cuidarla es salud, pero también autoestima”, concluye la Dra. María De Luis Marcos. Y qué mejor momento para cuidarla que ahora, cuando nos preparamos para disfrutar, socializar y sonreír más que nunca.

