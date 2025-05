Aún me he reído mucho más cuando he vuelto a releer una noticia de una locura muy grande, viendo de quién viene: del Ministerio de Transportes, el de RENFE.

Había una mujer que se quitaba las calzas bajas de vez en cuando, es decir, cuando algunos de los tertulianos le decían: "Engracia, bájate ahora la prenda baja, y echa por ahí todas las mentiras cuando abrías el orificio". Aquella señora era maleducada y guairona, además de fea; nadie le decía en la calle que era guapa, incluso cuando se hubiese lavado y aseado. Era fea por castigo.

Echaba mentiras por todos los agujeros de su cuerpo que llevaba sin tapar.

Estamos viendo cómo Sánchez, el hipotecado, el "hombre que dice siempre la verdad", se carcajea de todos los españoles, inclusive de sus gregarios. Así está esta España. Cualquier día, estos "hombres de negro" le hagan una visita. A no ser que estos también estén bajo su tutela, como el insigne moflete de la Fiscalía.

He leído que el juez Peinado "ha hecho una petición tras una revisión técnica: la señora del hipotecado hay indicios de 9.000 proyectos desconocidos para la UCM" (según Eda TV). Escrito enviado al juzgado. La UCM indica que ese encuentro tuvo lugar el 22 de abril. Asimismo, el juez Peinado, este último martes, decidió imputar a Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, por la contratación de una asesora vinculada a la esposa del presidente.

La familia socialista, la de los ERE, sigue dando actos públicos a sus camaradas. Hoy, día 8, se ha celebrado un evento en el hotel NH de Málaga: un coloquio donde la señora Magdalena Álvarez, una de las implicadas en el caso de corrupción y robo más grande que ha tenido esta demacrada España, compartía programa con compañeros socialistas, los cuales se llevaron —mejor dicho, cambiaron de bolsillo— 680 millones de euros limpios, sin factura e iba.

He tenido una noticia ahora, cuando estaba complementando este desastre: he recibido un informe que me ha hecho reír a carcajadas. El Partido Socialista ha exigido al PP que su alcalde de Estepona, José María García, sea despedido por delito de malversación.

Aún me he reído mucho más cuando he vuelto a releer una noticia de una locura muy grande, viendo de quién viene: del Ministerio de Transportes, el de RENFE, el de los apagones del tren, el de los robos, los sabotajes y el deterioro de la catenaria. Este ha destinado, estos últimos días, 350.000 euros para una posible alternativa de financiación para un túnel que una a España con Marruecos. Eso sí, con fondos europeos, que son también del bolsillo de los españoles.

Hoy me he acordado del hipotecado Sánchez, el mentiroso de la España ultrajada, mejor dicho, afrentándonos con cualquier indignidad y riéndose de todos los españoles. Aunque, a decir verdad, a este hipotecado se le diría: "Engracia, bájate la prenda de vestir de abajo".

¡Claro está! Con el nombre de "Pedro". No por verlo, sino por ver la mierda y fealdad acumulada por el tiempo. Algunas veces, mi querida madre me decía cuando le echaba alguna mentirilla: "¡Pepín!, enséñame las palmas de las manos, que seguro que las tienes negras". Se las enseñaba y las tenía en buen estado. ¿Qué pasaría si se le dijese a este, el hipotecado Sánchez, que nos enseñara también las palmas de las manos? ¿Cómo las tendría?