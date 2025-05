Tecnología, personalización y rentabilidad: desafíos y estrategias del sector en eRetail Congress 2025

Tendam, Ikea, Beam Suntory, Cash Converters, 123tinta.es y Transcom analizarán cómo la IA, la automatización y la conexión humana impulsan el crecimiento y la rentabilidad, en el eRetail Congress 2025, que se celebra el 28 de mayo en Madrid. El evento reunirá a directivos de eCommerce y Retail en una jornada con ponencias, mesas redondas y casos de éxito. Se debatirá sobre el equilibrio entre personalización y tecnología, y su integración en los modelos de relación con el cliente El Customer Journey se consolida como uno de los grandes motores de competitividad y rentabilidad en eCommerce y Retail. En un entorno dominado por la automatización, la IA y la omnicanalidad, las compañías afrontan el reto de combinar eficiencia operativa y escalabilidad sin renunciar a la cercanía y autenticidad en cada interacción.

La adopción de nuevas tecnologías permite optimizar procesos y personalizar la relación con el cliente, pero también obliga a rediseñar los modelos de atención y a redefinir el papel de las personas en entornos donde algoritmos y asistentes virtuales asumen cada vez más funciones. Identificar qué momentos exigen intervención humana y cuáles pueden automatizarse resulta clave para preservar la confianza y garantizar una experiencia coherente.

Además, la gestión de clientes evoluciona de la reacción a la anticipación. La integración de capacidades predictivas y personalización en tiempo real es fundamental para captar y fidelizar en un entorno cambiante.

Retail y eCommerce se enfrentan a una transformación estratégica decisiva. Las compañías que logren equilibrar escalabilidad, eficiencia y personalización sin perder la conexión humana estarán en disposición de liderar el mercado. Este será el hilo conductor de la primera mesa de debate "IA, Automatización y Conexión Humana: el equilibrio entre Personalización y Tecnología" de eRetail Congress 2025, organizado por Dir&Ge, que se celebrará el 28 de mayo en Truss Madrid- Movistar Arena, y también estará abierto a todos vía streaming.

La mesa de debate, impulsada por Transcom, contará con la participación de David Carnero, Global Director of Operations and Omnichannel de Temdam; Alyona Dvornikova, Global Media & eComm Manager (EMEA, SA, USA) en Suntory Global Spirits de Beam Suntory; Juan Carlos Peña, eCommerce & ReCommerce Director de Cash Converters; Viviana Echeverry, Global Chief Digital Enterprise Architect - New Business/Growth & Marketing de Ikea, Ramiro Bresler Luis, eCommerce Manager de 123tinta.es, moderados por Antonio Aparicio Bermejo, Digital & AI Solutioning Sales Director Transcom EMEA/South de Transcom.

El encuentro completa su agenda con una segunda mesa redonda, casos de éxito y ponencias destacadas, ofrecidas por profesionales y marcas líderes como Worten España, Wynie, Showroomprive o LG, entre otras, que compartirán su conocimiento y mejores prácticas sobre cómo aprovechar las últimas innovaciones tecnológicas para generar un mejor impacto en un entorno más ágil y competitivo.

eRetail Congress 2025. Innovación y Transformación omnicanal

