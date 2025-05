Los suplementos naturales, grandes aliados frente a las alergias primaverales

Según datos de la Sociedad Española de Alergología y e Inmunología Clínica (SEAIC), 14 millones de españoles conviven con esta patología. Además, se estima que, en 2050, el 50% de la población será alérgica o tendrá síntomas relacionados. Herbalife, empresa líder en nutrición y bienestar, destaca la importancia de un enfoque de bienestar mediante una nutrición saludable y el consumo de suplementos que refuerzan el sistema inmunológico para ayudar a prevenir y sobrellevar los problemas alérgicos La llegada de la primavera trae consigo días más largos, temperaturas más cálidas y una naturaleza llena de colores. Pero para una buena parte de la población también es sinónimo de congestión nasal, estornudos, tos, picor ocular, fatiga y otros molestos síntomas que afectan directamente en la calidad de vida de aquellos que los sufren. Ante el incremento de la intensidad de las alergias primaverales, Herbalife, empresa líder en nutrición y bienestar, destaca la importancia de un enfoque de cuidado del bienestar, mediante una nutrición completa y equilibrada y el consumo de suplementos que refuerzan el sistema inmunológico y ayudan a controlar la respuesta alérgica.

El organismo está en constante interacción con el entorno y entra en contacto con una ingente cantidad de alérgenos potenciales a través de acciones cotidianas como respirar, tocar objetos o alimentarnos. En su misión de protegernos frente a posibles amenazas, el sistema inmunológico trata de identificar esas sustancias extrañas y de responder ante ellas si considera que representan un riesgo. Las alergias surgen cuando esta respuesta es errónea o desproporcionada frente a un determinado elemento que se interpreta como peligroso, aunque en realidad no lo sea. Una parte de esa respuesta "defensiva" es la liberación de histamina, que actúa como mediador de muchos de los síntomas alérgicos.

Según datos de la Sociedad Española de Alergología y e Inmunología Clínica (SEAIC), 14 millones de españoles conviven con este tipo de patologías. Además, se estima que, en 2050, el 50% de la población será alérgica o tendrá síntomas relacionados. A nivel mundial, y según estimaciones del mismo organismo, más de un tercio de la población podrá presentar algún tipo de alergia respiratoria en las próximas décadas, siendo los pólenes una de las sensibilizaciones más relevantes.

"El bienestar del sistema inmunológico del organismo es fundamental para controlar las reacciones alérgicas tan comunes en primavera, y para ello existen en la alimentación herramientas valiosas para este fin", señala Julián Álvarez, miembro del Consejo Asesor en Nutrición de Herbalife. "La incorporación de suplementos con compuestos naturales que ayudan a modular la respuesta inflamatoria y a mantener las defensas en buen estado, posibilitan la reducción de las indeseadas reacciones alérgicas tan habituales en primavera".

Aliados naturales contra los molestos síntomas

En los últimos años, cada vez más personas sufren alergias, incluso aquellas que nunca habían tenido síntomas. Esto se debe a varios factores, como el aumento de la contaminación, los efectos del cambio climático —que hacen que haya más polen durante más tiempo— y también el hecho de que se vive en entornos muy limpios, casi asépticos. Esto es lo que los científicos denominan la "hipótesis de la higiene", teoría que sugiere que una menor exposición a alérgenos durante la infancia puede llevar a un sistema inmunológico más propenso a reaccionar de forma más exagerada ante sustancias a priori no tan dañinas y cuyo daño viene más de esa respuesta exagerada que de la propia sustancia (por ejemplo, un polen o el pelo de un gato). Esto podría explicar el aumento de las alergias en las últimas décadas, aunque también se han relacionado la mala nutrición y sus efectos sobre la microbiota como parte de las causas de un mayor desorden inmunológico.

"Si bien contamos con algunos medicamentos que pueden combatir estos síntomas, no dejan de ser medicamentos, y deberíamos recordar que también hay compuestos naturales que pueden estar presentes en la alimentación y ayudan a llevar de la mejor manera esta primavera". Ciertas vitaminas y minerales tienen un papel importante en el mantenimiento de una respuesta inmune equilibrada; y otros compuestos naturales van demostrando un papel positivo en el control de esa respuesta inflamatoria, pudiendo así contribuir a aliviar las molestias y mejorar la calidad de vida durante esta estación.

Quercetina, un poderoso antihistamínico natural.- La quercetina es un flavonoide natural que se encuentra en alimentos, como manzanas, cebollas, té verde y bayas. La quercetina ayuda a estabilizar las células inmunitarias y reduce la liberación de histamina, lo que puede ayudar a aliviar los síntomas de las alergias, como la congestión nasal y la picazón en los ojos.

Probióticos, fortaleciendo el sistema inmunológico. Los probióticos son microorganismos beneficiosos que promueven la salud intestinal y fortalecen el sistema inmunológico. En realidad, son la primera línea de contacto y de defensa ante multitud de alérgenos y por ello juegan un papel fundamental en la respuesta inmunitaria. Se ha demostrado que un desequilibrio en la microbiota intestinal puede estar relacionado con el desarrollo de alergias y otros trastornos autoinmunes, como la piel atópica. Tomar suplementos de probióticos ayuda a restaurar el equilibrio de la microbiota intestinal y reducir los desórdenes del sistema inmune, lo que puede aliviar los síntomas de las alergias primaverales.

Vitamina C, un antioxidante sin competencia. Se ha demostrado que la vitamina C tiene un papel antioxidante en las células, actuando como un estabilizador y ayudando a frenar esa liberación de histamina y otros mediadores de la inflamación, lo que la convierte en un suplemento útil para aliviar los síntomas de las alergias estacionales.

Los ácidos grasos Omega 3. Presentes en pescado azul ayudan a equilibrar la respuesta inflamatoria y por ello, si esta está disparada, se habla de que tienen propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la intensidad de los síntomas alérgicos. Estos nutrientes favorecen una respuesta inmunológica más equilibrada, lo que contribuye a disminuir la inflamación en vías respiratorias y otros tejidos afectados por alergias.

La cúrcuma, siempre ha sido vista como una defensa natural, y por ello ha sido utilizada desde la antigüedadtantoen la cocina como parte de remedios de la medicina tradicional. La clave está en su compuesto, la curcumina, con potentes propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, pero de difícil absorción. Se ha observado que puede ayudar a reducir la liberación de histamina y a modular la respuesta del sistema inmunológico, lo que la convierte en un apoyo natural para aliviar la congestión nasal o la irritación ocular. "Promover un enfoque integral del bienestar que combine una buena nutrición, ejercicio regular y hábitos saludables es clave. Durante la primavera, mantener un sistema inmunológico fuerte es una de las mejores formas de disfrutar esta estación sin que las alergias interfieran", concluye Julián Álvarez.