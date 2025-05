Interpalm reafirma su compromiso con un modelo de producción que apuesta por la calidad

Tras 15 años de integración y buenas prácticas, Interpalm apuesta también por la trazabilidad y el desarrollo económico del medio rural, defendiendo con firmeza el valor del producto y de las personas que lo hacen posible. En los últimos 15 años, las ventas de foie gras al exterior han crecido más de un 460% con una facturación cercana a los 4,6 millones de euros en 2024 y un 12% más de incremento interanual La Asociación Interprofesional de las Palmípedas Grasas (Interpalm) ha celebrado una jornada muy especial con motivo del 15º Aniversario de su reconocimiento como organización por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En el marco de los Agrifood Talks, el sector español del foie grasyAgrifood Comunicación han reunido a profesionales de la distribución, la hostelería, la restauración y a representantes de las administraciones públicas para hacer balance de una trayectoria marcada por la cooperación de todos los eslabones de la cadena de valor.

Según la encuesta que Interpalm realiza anualmente entre sus asociados, que agrupan al 90% de la producción y transformación nacional, en 2024 se criaron y sacrificaron en España cerca de 950.000 patos, un 5% más que el año anterior, alcanzando una producción total de 534 toneladas de foie gras.

La transformación del producto generó ventas por valor de 58,36 millones de euros, un 5% superiores a las de 2023 y la comercialización en el exterior alcanzó los 4,6 millones de euros, lo que representa un 12% más de incremento interanual.

Enrique de Prado, presidente de Interpalm, quiso rendir homenaje a todas las personas que han hecho posible este recorrido conjunto: "Festejamos 15 años como interprofesional y lo hacemos más unidos que nunca. Sabemos que no estamos exentos de retos, pero tenemos muy claro el camino: trabajar con rigor, comunicar mejor lo que somos y seguir defendiendo un modelo de producción europeo con las personas, los animales que criamos y el medio ambiente en el centro de la toma de nuestras decisiones".

Según de Prado, "el foie gras español ha sabido combinar tradición e innovación, manteniendo un modelo único en Europa. Hoy, más que nunca, necesitamos seguir contando lo que hacemos y cómo lo hacemos: con responsabilidad, con respeto al entorno medioambiental en el que nos movemos y con un fuerte compromiso con nuestro medio rural".

Durante la jornada se presentó la evolución del mercado del foie gras español en estos 15 años, destacando que la cría de patos se ha incrementado en un 13% y la producción de foie gras en un 14%. Asimismo, las ventas de este producto en España se han incrementado en un 161% en este periodo y las del exterior han crecido un 463%, siendo Francia y Portugal los principales destinos del foie gras español en Europa y Qatar, Hong Kong o República Dominicana en países terceros.

Agrifood Talks acogió además una mesa redonda bajo el título "Retos y oportunidades del sector de foie gras", que contó con la participación de Joseba Martikorena, vicepresidente de Interpalm y CEO de Conservas Martiko; Beatriz Cecilia, directora de proyectos en Hostelería de España; y Clemente Mata, subdirector general de Competitividad de la Cadena Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Joseba Martikorenasubrayó el enorme esfuerzo que han realizado las pequeñas explotaciones familiares para adelantarse a los posibles retos y oportunidades: "Hemos trabajado con antelación y nos hemos ocupado para luego no preocuparnos".

Entre otras, destacó las iniciativas de integración de todo el sector bajo la interprofesional y las encaminadas a anticiparse a los retos de bienestar animal y de bioseguridad o dar a conocer el producto. De cara al futuro, Martikorena espera "seguir avanzando y hacer otros 15 años con el mismo éxito tenido hasta ahora".

Por su parte, desde el ámbito de la Hostelería, Beatriz Cecilia destacó la recuperación del foie gras como un producto icónico dentro de la oferta gastronómica nacional: "El foie gras es una gran oportunidad para la hostelería en el sentido de que es un producto que ofrece el sector primario español, que es un producto de alto valor añadido que nos da la oportunidad de innovar en la cocina y de darle a la restauración que lo utiliza un sentido y un estatus distinto en la oferta general".

Asimismo, Clemente Mata, celebró el crecimiento del consumo en nuestro país: "Se ha popularizado el foie gras, ahora se encuentra en más establecimientos y el acceso es mucho mayor, y eso es bueno para el conjunto del sector".

15 años construyendo un modelo de producción responsable y sostenible

La Asociación Interprofesional de Palmípedas Grasas, Interpalm, cumple este año su 15º Aniversario como entidad que representa al conjunto de la cadena de valor del foie gras en España.

Desde su constitución en 2010 y su reconocimiento oficial por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la asociación ha trabajado para consolidar un modelo de producción responsable, transparente y comprometido con el territorio.

Durante este tiempo, se han publicado un Manual de Bioseguridad y buenas prácticas ganaderas (2017) y una Guía de Etiquetado (2018), y se ha implantado un Código de Buenas Prácticas de bienestar animal para la producción de foie gras, auditado cada dos años por entidades independientes.

Además, la asociación interprofesional continúa desarrollando la campaña "El Foie Gras en Reels", dirigida a jóvenes de 18 a 35 años, para promover la divulgación de este producto patrimonio gastronómico europeo.

Esta campaña que viene desarrollándose principalmente en las redes sociales (RR.SS) (IG: @tododelfoiegras; FB: Foie Gras en España y X: @elfoiegras), cuenta con la participación del chef con dos estrellas Michelin Juanlu Fernández del restaurante LÚ Cocina y Alma, quien colabora en la elaboración de recetas, talleres de formación y otras acciones enmarcadas en esta iniciativa, como son la organización de masterclass en escuelas de cocina o la participación en ferias gastronómicas, entre otras.

Actualmente, Interpalm cuenta con 23 socios ganaderos, 4 mataderos y 7 empresas transformadoras, que representan un modelo de producción de proximidad y fuerte arraigo rural.

Más información sobre Interpalm: la Asociación Interprofesional de las Palmípedas Grasas (Interpalm), constituida y reconocida por el Ministerio de Agricultura en 2010, surge de la necesidad de integrar a todos los eslabones de la cadena de valor del foie gras y productos derivados del pato en nuestro país (ganadería; cría, sacrificio y despiece; transformación), a través de la Asociación de Empresas de Cría y Engorde de Palmípedas Grasas, la Asociación de Empresas de Sacrificio y Despiece de Palmípedas Grasas y la Asociación Sectorial del Hígado Graso (Asehgra).Desde su creación Interpalm ha impulsado el buen funcionamiento, el desarrollo y la sostenibilidad de la cadena de valor de las palmípedas grasas; así como la promoción y mejora de la información y conocimiento de los productos del sector.

A nivel europeo, Interpalm forma parte de la Federación Europea de Foie Gras «Euro Foie Gras», constituida por los cinco países europeos productores de foie gras, Francia, Bulgaria, Hungría, España y Bélgica, con el fin de mejorar y armonizar prácticas comunes para todo el sector.