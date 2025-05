La Dra. Olga García Gómez detalla cómo la medicina integrativa puede aliviar el cansancio crónico

Sentirse agotado desde primera hora del día, depender de una siesta para continuar y llegar a la noche sin fuerzas se ha vuelto una experiencia común para muchas personas. Aunque pueda parecer parte del ritmo de vida moderno, este estado no debe considerarse normal. La sensación de “vivir con las pilas descargadas” puede ser un signo de desregulación profunda del sistema energético del cuerpo. Frente a este fenómeno creciente, la medicina integrativa surge como una alternativa eficaz y cada vez más consultada.

El sistema energético del cuerpo también necesita atención Según la Dra. Olga García Gómez, médica con más de dos décadas de experiencia y formación en terapias complementarias, el agotamiento crónico no es una cuestión de pereza ni de falta de voluntad. Se trata de un desequilibrio del sistema energético que implica a redes tan complejas como el sistema nervioso, el inmune y el endocrino. Estos sistemas “secuestran” la energía corporal cuando hay estrés, infección o daño, como parte de un mecanismo de supervivencia. Lo problemático es que muchas personas viven en este estado de alerta de forma continua.

La consecuencia: un cuerpo que pesa, una mente que se apaga y una energía que desaparece.

Desde su consulta, la Dra. García Gómez ofrece un abordaje integrador que combina medicina convencional con terapias como la psiconeuroinmunología, la fitoterapia, la acupuntura o la nutrición ortomolecular. Estas herramientas permiten intervenir sobre las causas profundas del cansancio persistente, mejorando no solo los síntomas, sino también la calidad de vida.

La medicina integrativa en Madrid gana terreno frente al agotamiento moderno El enfoque integrativo no busca sustituir, sino complementar. En lugar de abordar el cansancio con simples estimulantes o soluciones transitorias, esta visión propone restaurar la energía mediante un equilibrio entre cuerpo, mente y entorno. En un momento en el que muchas personas han normalizado el agotamiento, identificar sus verdaderas raíces se convierte en un paso esencial.

Con una atención personalizada y basada en evidencia, la Dra. Olga García Gómez se consolida como una referente en el ámbito de la medicina integrativa en Madrid, ofreciendo respuestas concretas a una dolencia que, aunque silenciosa, afecta profundamente al bienestar diario.