La deflactación del IRPF y las diferencias fiscales entre comunidades; claves para contribuyentes en 2025

¿Se pagará más o menos IRPF en 2025? La respuesta depende cada vez más de dónde vivas y de cómo evolucione la normativa estatal. Según el estudio publicado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), la falta de una deflactación estatal del IRPF frente al fuerte incremento del coste de la vida ha provocado que muchos contribuyentes estén perdiendo poder adquisitivo sin que su renta haya aumentado.

Un 12,5% más de inflación… pero sin corrección en el IRPF El dato acumulado del IPC en los años 2022, 2023 y 2024 alcanza el 12,5%. Sin embargo, la tarifa estatal del IRPF no se ha actualizado en ese mismo periodo. Esta situación provoca que, aunque una persona cobre lo mismo, tribute como si hubiese ganado más, lo que en la práctica supone una subida encubierta de impuestos.

Si el Gobierno hubiese aplicado una deflactación completa del IRPF estatal, rentas medias de 25.000 euros podrían haber llegado a ahorrar entre 200 y 207 euros, dependiendo de la comunidad autónoma. En el caso de rentas altas, de 350.000 euros, el ahorro podría alcanzar hasta 1.500 euros anuales. Sin embargo, al no aplicarse esta medida ni actualizarse los mínimos personales y familiares, los ciudadanos han visto reducido su poder adquisitivo.

Un mapa fiscal desigual entre comunidades autónomas En paralelo, las comunidades autónomas están ejerciendo cada vez más su capacidad normativa en materia tributaria, especialmente en el IRPF. De las comunidades de régimen común:

Cuatro tienen el mismo tipo mínimo que el estatal.

Ocho lo han fijado por debajo.

Tres aplican un tipo mínimo superior.

En cuanto al tipo marginal máximo:

Seis comunidades aplican tipos inferiores al estatal.

Nueve lo superan.

Este ejercicio de autonomía fiscal ha dado lugar a un panorama desigual, en el que la presión fiscal de un contribuyente puede variar significativamente dependiendo de su lugar de residencia. Además, se detecta que algunas comunidades han dejado de actualizar sus tarifas autonómicas ante la ralentización de la inflación, lo que también genera un efecto de aumento impositivo indirecto.

Otros impuestos autonómicos: más diferencias, más complejidad El estudio del REAF también revela importantes diferencias en otros tributos:

Impuesto sobre el Patrimonio: solo ocho comunidades aplican la tarifa estatal. Andalucía, Galicia, Madrid y La Rioja han regulado bonificaciones del 100%.

Sucesiones y Donaciones: en la mayoría de comunidades casi no se paga cuando los herederos o donatarios son familiares cercanos. Otras, como Madrid o Andalucía, aplican reducciones amplias, mientras que en comunidades como Extremadura o la Comunidad Valenciana los beneficios fiscales son menores.

ITP y AJD: salvo Madrid y Navarra, todas las comunidades aplican tipos más elevados que el estatal del 6% en Transmisiones Patrimoniales Onerosas. Baleares, por ejemplo, llega al 13% en bases altas.

Por otro lado, en 2025 habrá 66 impuestos propios autonómicos en vigor, frente a los 59 del año anterior. Aunque su peso en la recaudación total sigue siendo bajo (2,2% en 2022), reflejan un proceso creciente de diferenciación fiscal entre territorios.

Un asesoramiento jurídico y fiscal riguroso, más necesario que nunca En este contexto, contar con el respaldo de un despacho especializado como Acountax Abogados es esencial. No solo para optimizar la fiscalidad de particulares y empresas conforme a la normativa vigente, sino también para anticiparse a los cambios legislativos y tomar decisiones informadas.