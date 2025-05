Descanso real en un mundo que no se detiene

Murcia, 6 mayo de 2025

Se vive más conectado que nunca, pero también más cansados. En un contexto de hiperactividad y sobrecarga constante, LOMONACO presenta su nueva colección de colchones como un gesto de vuelta a lo esencial: dormir bien, vivir con más calma y recuperar ese momento del día que realmente nos pertenece.

Con más de 25 años perfeccionando el arte del descanso, la marca lanza tres nuevos modelos que combinan tecnología inteligente, materiales naturales y diseño consciente.

Tres formas distintas de experimentar lo mismo: un descanso profundo, reparador y sincero.

Natura Visco: firmeza que reconecta

Para quienes necesitan anclarse, sentirse sostenidos y dejar atrás las tensiones del día. Natura Visco ofrece una firmeza envolvente gracias a su núcleo de alta resiliencia y su capa de viscoelástica, diseñada para aliviar la presión y mejorar la postura. Una tumbada que invita a soltar y respirar hondo.

Natura Gold: equilibrio perfecto

Confort y soporte en la medida justa. Natura Gold combina muelles ensacados y visco de memoria para ofrecer una acogida suave con una base estable. Ideal para quienes buscan adaptabilidad sin renunciar a estructura. Un colchón versátil, armonioso y universal.

Natura Látex: suavidad que envuelve

El más sensorial de los tres. Natura Látex incorpora una capa de látex natural sobre un núcleo de muelles ensacados para ofrecer una tumbada ligera, fresca y delicadamente envolvente. Ideal para quienes quieren dormir como si flotaran. O simplemente… desconectar de verdad.

Descansar sin complicaciones. Vivir sin ruidos.

Más allá del producto, LOMONACO sigue apostando por una relación honesta y cercana con quienes confían en la marca. Ofrece 14 noches de prueba real, sin compromiso ni letra pequeña, porque sabe que el descanso no se puede forzar: se siente o no se siente. Además, su servicio de atención directa y humana acompaña cada paso con claridad y sencillez. Sin guiones. Sin burocracia. Solo descanso real, desde el primer contacto.

Dormir mejor es vivir con más calma

En un mundo saturado de estímulos, LOMONACO no busca reinventar el descanso. Busca devolverle su valor. Los tres modelos de esta nueva colección son el reflejo de una filosofía firme: menos ruido, más cuidado. Menos promesas, más sensaciones. Y sobre todo, un compromiso inquebrantable con aquello que, muchas veces, olvidamos priorizar: nuestro propio bienestar.