Tecnología y confort se combinan en la grifería POOLIMEX de IMEX Products

La incorporación de zonas de relax en jardines, terrazas o áreas de piscina ha impulsado una nueva forma de entender el diseño exterior, donde el confort, la estética y la durabilidad deben ir de la mano. En respuesta a esta tendencia, IMEX Products lanza POOLIMEX, una línea de grifería de exterior fabricada íntegramente en acero inoxidable S.316, concebida para enriquecer cualquier espacio dedicado al bienestar.

POOLIMEX se presenta como una fusión equilibrada de innovación técnica y diseño funcional, con soluciones versátiles y resistentes que se adaptan a las particularidades de cada proyecto exterior. Sus productos no solo responden a las exigencias de durabilidad en ambientes húmedos o salinos, sino que también elevan la experiencia del usuario a través del confort, la estética y el placer sensorial del agua en movimiento.

Serie NIAGARA: diseño en cascada para una experiencia envolvente Dentro de la colección POOLIMEX, la Serie NIAGARA destaca como una propuesta de alto nivel pensada para entornos exteriores donde el agua se convierte en protagonista. Disponible en dos versiones —6 cm y 15 cm de salida—, esta cascada permite elegir entre un flujo contenido o una caída envolvente, adaptándose a distintas necesidades estéticas y funcionales.

Ambos modelos, clasificados como Waterfalls, recrean con fidelidad el movimiento natural del agua, aportando dinamismo visual, sonoridad relajante y un componente lúdico y terapéutico al entorno. Fabricadas en acero S.316, las cascadas NIAGARA ofrecen robustez y fiabilidad: la versión de 6 cm pesa 3,7 kg, y la de 15 cm alcanza los 36,2 kg, incorporando conexión de agua de 1 ½ y embellecedores rectangulares que facilitan su integración en distintos tipos de instalación.

La gama está disponible en seis acabados —negro mate, azul océano, rosa coral, gris cobalto, moka y acero— para que cada proyecto exprese su propio estilo sin renunciar a las prestaciones técnicas.

Diseño con alma exterior La elección del acero inoxidable S.316 no es casual: su excelente comportamiento frente a la corrosión, su resistencia mecánica y su mantenimiento sencillo lo convierten en la opción ideal para aplicaciones permanentes en exteriores, incluso en ambientes marinos o con alta exposición solar.

Pero más allá de sus cualidades técnicas, la Serie NIAGARA está pensada para crear una experiencia inmersiva. El flujo continuo del agua no solo cumple una función estética o decorativa, sino que estimula la circulación, relaja la musculatura y crea una atmósfera sonora única que eleva el espacio a otro nivel de disfrute.

Con POOLIMEX, IMEX Products consolida su apuesta por ofrecer soluciones especializadas que integran diseño, resistencia y bienestar. Porque hoy, más que nunca, el agua también se diseña.