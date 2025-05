Las farmacias guipuzcoanas colaborarán con los servicios sociales de los ayuntamientos para detectar situaciones con necesidades sociosanitarias

Tras el acuerdo suscrito hoy entre el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa (COFG) y la Asociación de Municipios Vascos (EUDEL), las 288 farmacias del Territorio podrán informar de posibles situaciones susceptibles de ser atendidas por parte de los Servicios Sociales de los ayuntamientos. "Todos los municipios gipuzkoanos cuentan con una farmacia, y esta servirá de radar para detectar las necesidades sociosanitarias en nuestros pueblos y ciudades", ha subrayado la presidenta de EUDEL La presidenta de EUDEL, Esther Apraiz, y el presidente del COFG, Miguel Ángel Gastelurrutia han suscrito hoy en Donostia/San Sebastián un convenio marco de colaboración institucional entre ambas entidades para la puesta en marcha de un programa de detección desde las farmacias guipuzcoanas de situaciones con problemáticas sociosanitarias susceptibles de ser atendidas por los servicios municipales. El acuerdo contempla asimismo la difusión e impulso del programa para la mejora del uso de la medicación en personas atendidas por los Servicios de Ayuda a Domicilio (SAD) y Servicios Sociales, presente este último en 56 municipios del territorio y que financia el Departamento de Salud del Gobierno Vasco.

El convenio suscrito hoy será remitido por EUDEL a los 88 municipios de Gipuzkoa para que, en su caso y desde el respeto a la autonomía local, suscriban con el COFG un convenio específico para cada ayuntamiento que atienda a las necesidades y peculiaridades de los programas y servicios sociales del municipio. Además, se ha organizado una sesión informativa el próximo 19 de mayo para farmacéuticos/as y personal técnico de los servicios sociales municipales de Gipuzkoa en el que se les trasladarán los pormenores del acuerdo y el programa; y se explicará el procedimiento a seguir por parte de las farmacias, a la hora de contactar con los servicios sociales, en función de las problemáticas detectadas.

El acuerdo contempla diferentes situaciones que pueden llegar a detectarse desde las farmacias del territorio y ante las que, en primera instancia, desde la farmacia comunitaria se informará y animará a las personas a que acudan a los servicios sociales correspondientes; o bien -y contando siempre con la autorización previa de la persona usuaria-, desde la farmacia se solicitará cita o contactará directamente con los servicios sociales municipales.

Las situaciones que contempla el programa son:

Soledad : Personas que, por cualquier motivo, cuentan con una escasa o nula red social y familiar de apoyo y que pudieran encontrarse en una situación de aislamiento social.

: Personas que, por cualquier motivo, cuentan con una escasa o nula red social y familiar de apoyo y que pudieran encontrarse en una situación de aislamiento social. Pérdida de la autonomía personal o riesgo de dependencia: Personas que presentan deterioro cognitivo, limitaciones funcionales, problemas relacionados con alimentación e higiene o que no cubren de forma adecuada sus necesidades básicas.

Personas que presentan deterioro cognitivo, limitaciones funcionales, problemas relacionados con alimentación e higiene o que no cubren de forma adecuada sus necesidades básicas. Sobrecarga y claudicación de familias cuidadoras: Personas cuidadoras no profesionales de personas en su domicilio y cuya intensidad o duración de los cuidados aportados los sitúan en situación de sobrecarga y riesgo de claudicación.

Personas cuidadoras no profesionales de personas en su domicilio y cuya intensidad o duración de los cuidados aportados los sitúan en situación de sobrecarga y riesgo de claudicación. Violencia machista o violencia intrafamiliar: Estableciéndose diferentes tipos de abordaje en función de la problemática detectada. Trato inadecuado o maltrato a personas mayores .

. Otras situaciones que se estime requieren de análisis e intervención por parte de los servicios sociales: Aquellas situaciones que, atendiendo a su potencial nivel de gravedad, se valore necesario poner en conocimiento de los servicios sociales del municipio. La firma de hoy ha contado con la asistencia del Director de Farmacia del Gobierno vasco, Jon Iñaki Betolaza y de los representantes de la Comisión Territorial de Gipuzkoa de EUDEL Maialen Gurrutxaga, alcaldesa de Elgoibar; Andu Martínez de Rituerto, alcalde de Tolosa; Joana Mendiburu, alcaldesa de Oiartzun; Ana López, concejala delegada de Donostia/San Sebastián; e Iñaki Mendiluce, concejal en Zumarraga.

Las farmacias, ‘aliadas’ de los servicios sociales

La presidenta de EUDEL, Esther Apraiz, ha mostrado su satisfacción por la firma de este Convenio: "Damos la bienvenida a una nueva herramienta de coordinación para llegar más y mejor a las personas que necesitan nuestro apoyo desde la red de recursos públicos existentes en el Territorio". Apraiz ha destacado que "las farmacias comunitarias se convierten en aliadas fundamentales de los Servicios Sociales municipales, que son la puerta de entrada al sistema vasco de recursos y prestaciones. Todos los municipios guipuzcoanos cuentan con una farmacia, y esta servirá de radar para detectar las necesidades sociosanitarias en nuestros pueblos y ciudades".

En este sentido, la presidenta de EUDEL ha recordado que la labor de los Ayuntamientos es orientar y derivar a la persona hacia el servicio más adecuado; "también prevenir las situaciones de riesgo y hacer un trabajo comunitario desde la coordinación con las otras instituciones (Diputaciones Forales y Gobierno Vasco), la colaboración con el Tercer Sector y la colaboración público-privada".

Por su parte, el presidente del COFG, Miguel Ángel Gastelurrutia, ha subrayado la farmacia comunitaria es un establecimiento sanitario con una distribución geográfica que la hace especialmente importante por su cercanía y accesibilidad a la ciudadanía, "sobre todo si tenemos en cuenta que no hace falta pedir cita previa y unos horarios muy amplios".

Teniendo en cuenta todo esto, "la farmacia puede jugar un papel muy importante en todos los aspectos sociales fundamentales en la actualidad y, por ello, el acuerdo suscrito hoy con EUDEL supone un importante paso para la profesión en Gipuzkoa y para el Colegio. Su puesta en marcha potencia de manera pionera el rol social de la farmacia que pasa a actuar como ‘radar’ de situaciones de vulnerabilidad y necesidades sociosanitarias, de la mano y en estrecha colaboración con los servicios sociales de los ayuntamientos".

Por su parte, el director de Farmacia del Gobierno Vasco, Jon Iñaki Betolaza, ha resaltado la importancia del Programa de mejora de uso de medicamentos entre las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio y Servicios Sociales, incluido en el acuerdo suscrito por el COFG y EUDEL, que facilita el acceso al medicamento y garantiza el correcto cumplimiento del tratamiento. "Por consiguiente, contribuye a mejorar la salud de cada paciente y apoya la labor de las familias y personas cuidadoras". Se trata, en palabras de Betolaza, "de una apuesta por implantar servicios que ayuden a mejorar la salud de las personas que usan medicamentos, que contribuyan a que el objetivo del tratamiento se cumpla y que, además, mejoran la eficacia, seguridad y eficiencia del sistema de salud".

Asimismo, el director de Farmacia ha apostado por un rol más activo de las farmacias en la atención farmacéutica, aspecto fundamental en la adherencia terapéutica, y ha abogado por seguir colaborando con ellas para ofrecer una atención personalizada y eficaz a la ciudadanía.