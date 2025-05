Ilias Akhomach se suma al equipo de embajadores de OK Mobility

El jugador del Villarreal CF se une a la empresa de movilidad global como nuevo embajador, aportando su imagen y valores a los proyectos y acciones estratégicas de la marca. De esta manera, Akhomach se une a la destacada lista de deportistas embajadores de OK Mobility, como Pedri, Dani Carvajal, Abdón Prats, Cata Coll, Jenni Hermoso y Athenea del Castillo. La colaboración con el jugador internacional marroquí nacido en España coincide con la reciente entrada de OK Mobility en Casablanca OK Mobility anuncia la incorporación de Ilias Akhomach, extremo derecho del Villarreal CF e internacional con la Selección de fútbol de Marruecos, como nuevo embajador de marca. Con este acuerdo, el jugador internacional marroquí nacido en España se suma a la red de deportistas que representan los valores de la compañía, reforzando el vínculo entre deporte y movilidad. Por su parte, OK Mobility facilitará sus desplazamientos, acompañando a esta gran promesa del fútbol dentro y fuera del campo.

Akhomach ha asegurado que: "Tengo muchas expectativas con esta nueva etapa junto a OK Mobility. Me identifico mucho con su historia: una empresa que ha crecido desde abajo, sin que nadie le haya regalado nada, como me ha pasado a mí. Todo lo que han construido con esfuerzo me inspira y estoy convencido de que nos aportaremos grandes cosas en este camino juntos".

Por su parte, Othman Ktiri, CEO de OK Mobility, ha afirmado que: "Como empresario de origen marroquí, me enorgullece especialmente dar la bienvenida a Ilias. Su trayectoria simboliza el talento joven, la conexión entre culturas y la voluntad de superarse cada día. Es el reflejo de una nueva generación que marcará el futuro del fútbol, y lo hace con humildad, determinación y una identidad propia; valores que están profundamente arraigados en el ADN de OK Mobility".

Esta colaboración coincide, además, con la reciente entrada de OK Mobility en Casablanca, concretamente, en el Aeropuerto Internacional Mohammed V. Tras el éxito de la implantación de la compañía en Marrakech en 2023, OK Mobility abre ahora una nueva OK Store para el alquiler de vehículos en la ciudad natal de Ktiri, quien ha asegurado que "después de 15 años y 70 aperturas desde el nacimiento de OK Mobility, qué inmensa felicidad poder anunciar por fin la apertura de OK Mobility en mi ciudad natal. Aunque ‘el negocio siga siendo el negocio’, hoy es el corazón el que habla".

Con tan solo 20 años, Ilias ya se ha consolidado como una de las grandes promesas del fútbol a nivel internacional. Formado en la cantera del FC Barcelona, donde fue considerado un talento diferencial por su visión de juego y su gran destreza en el campo, debutó con el primer equipo azulgrana en 2021, bajo la dirección de Xavi Hernández. En busca de mayor proyección profesional, en 2023 firmó por el Villarreal CF; consolidándose como una figura clave dentro del club, lo que le ha llevado a renovar su contrato hasta 2027. Paralelamente, su crecimiento deportivo le ha valido para convertirse en internacional con la Selección de fútbol de Marruecos.

Ilias tendrá un papel destacado en las diferentes campañas de la marca, alineando su imagen con los valores que impulsa la compañía. Con esta nueva alianza, OK Mobility reafirma su apuesta firme por el deporte, sumando a Ilias Akhomach al equipo de embajadores ya asentados como Pedri (FC Barcelona), Dani Carvajal (Real Madrid), Abdón Prats (RCD Mallorca), Cata Coll, Jenni Hermoso y Athenea del Castillo (Selección Española de Fútbol Femenino).

