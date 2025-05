Las titulaciones más demandadas por los estudiantes en 2025: así suena el Top educativo del momento

EDUCA EDTECH Group lanza su propia playlist de éxitos formativos con los programas más vendidos de sus instituciones. De la salud a la tecnología, pasando por la educación, el derecho o el deporte, los alumnos marcan el ritmo de su futuro profesional Si las plataformas educativas fueran como Spotify, hoy se estaría hablando de una lista que arrasa entre estudiantes, opositores, profesionales en reciclaje y amantes del aprendizaje continuo. EDUCA EDTECH Group su particular "Top educativo", una selección de los cursos y másteres más demandados en sus instituciones.

Esta colección destaca las formaciones más populares en los últimos meses de instituciones como Euroinnova, INESEM, INEAF, Red Educa, Educa Open, INESALUD y EDUSPORT, líderes en educación online en el ámbito global.

Los grandes éxitos que propone de cada institución

Euroinnova: variedad, como en una playlist de verano Con más de diez programas en el top, Euroinnova sigue liderando los rankings de formación, el último en el que se ha distinguido, el prestigioso Ranking Financial Magazine 2025. Desdel Especialista en Parasitología, hasta clásicos atemporales como el Curso Online de Auxiliar Administrativo, pasando por hits actuales como el Máster en Educación, Tecnologías e Innovación.

El crossover educativo viene con títulos como el Curso de Coordinador de Seguridad y Salud en Construcción y el Curso de Gestión Cultural, que demuestran la amplitud de registros de este referente del conocimiento.

INESEM: referencia en business con certificaciones que suenan fuerte INESEM apuesta por los éxitos de largo recorrido: el Diploma de Detective Privado o el de Director de Seguridad acumulan semanas en el Top 10 del sector educativo. También pegan fuerte los temas en gestión laboral y asesoramiento financiero con certificaciones MIFID o LCCI.

INEAF: la sesión de los despachos En el ámbito fiscal y jurídico, INEAF no tiene competencia. Su Curso de Contabilidad Financiera y el de Asesoría Fiscal y Tributaria se sitúan como verdaderos éxitos del sector, mientras que la preparación para el DPO y el curso de IRPF completan una propuesta legal con mucho ritmo.

RED EDUCA: pedagogía con estilo Si la educación tuviera una banda sonora, Red Educa sería su compositor. El Curso de Inteligencia Artificial Generativa en la Enseñanza representa la mezcla perfecta entre innovación y docencia. Los clásicos como el Monitor de Ocio y Tiempo Libre o el Formador de Formadores no pasan de moda, mientras que propuestas como Pedagogía Hospitalaria o Dirección de Centros Educativos son los más recomendados.

Los hits más reproducidos entre las especializadas

EDUCA OPEN reina en la pista con una base tecnológica potente: el Curso Superior en Ciberseguridad o el de Full Stack Developer son los más codiciados por quienes quieren trabajar en las industrias del mañana.

EDUSPORT pone a entrenar al público con titulaciones como la de Instructor de Pilates y la de Monitor de Pádel, mientras que la de Entrenador de Ciclismo de Ruta añade resistencia a esta playlist deportiva.

INESALUD, con un enfoque más alternativo, introduce armonía y bienestar con temas como Naturopatía, Acupuntura, Veterinaria o el Máster en Fisioterapia Oncológica, dirigidos a un público profesional que quiere marcar la diferencia en el ámbito de la salud.

Con más de 400.000 alumnos formados, EDUCA EDTECH Group no solo forma, también transforma. Gracias a su metodología EDUCA LXP, el grupo es un referente en el panorama educativo mundial, ayudando a miles de estudiantes a alcanzar sus metas profesionales.

En palabras del director de Comunicación y Marca de EDUCA EDTECH Group: "Esta lista de titulaciones refleja lo que la sociedad quiere aprender, hacia dónde se dirigen los intereses laborales y cómo la educación online se adapta las necesidades reales".