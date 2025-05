Expertas en dermocosmética analizan los cinco gestos cotidianos que roban juventud y cómo evitarlo

Las expertas en dermocosmética de Perricone MD, Advanced Nutrition Programme y Byoode cuenta como tratar los signos de la edad El envejecimiento cutáneo es un proceso inevitable, pero muchas de las señales que aparecen de forma repentina en el espejo tienen un origen silencioso: pequeños hábitos que, sin saberlo, restan vitalidad a la piel. Expertas en dermocosmética coinciden en que existen auténticos ladrones de juventud, gestos diarios que afectan a la salud cutánea y favorecen la aparición de signos visibles del paso del tiempo. Afortunadamente, existen soluciones para cada uno de ellos.

1. El contacto manual constante con el rostro

Tocarse el rostro con frecuencia no solo transporta bacterias, sino que también promueve inflamaciones. Según estudios de la Universidad de Nueva Gales del Sur (Australia), este gesto se repite una media de 23 veces por hora. "Al tocarnos tanto la cara, llevamos bacterias a la piel que pueden derivar en granitos o irritaciones", explica Raquel González, cosmetóloga y fundadora de Byoode. Además, el contacto físico estimula la producción de sebo, lo que acelera procesos inflamatorios que pueden fomentar envejecimiento prematuro, enrojecimientos o sensibilidad.

2. Aplicar cosméticos como si fuera una clase de fitness

La limpieza facial o la aplicación de sérums y cremas se realiza a menudo con excesiva fricción. Estefanía Nieto, directora técnica de Medik8, señala que "masajear en exceso los músculos faciales puede propiciar la aparición de arrugas por repetición y acelerar la actividad cutánea, provocando irritaciones o brotes". La recomendación: aplicar los productos con suavidad, sin desplazar los tejidos, para preservar la integridad de la piel.

3. Exceso de azúcar en la dieta

Zumos y refrescos, aunque populares, son fuentes concentradas de azúcares libres. "Este tipo de azúcar provoca picos glucémicos que conllevan la glicación de las fibras de colágeno, lo que deteriora la firmeza y elasticidad de la piel", afirma Sole Urrutia, directora nutricional de Advanced Nutrition Programme. Frente a estas bebidas, se recomienda optar por smoothies, que conservan la fibra y reducen los impactos glucémicos. Además, la experta sugiere complementar con suplementos como Skin Ultimate de Advanced Nutrition Programme (91 € en Purenichelab.com), que refuerzan la piel desde el interior gracias a activos como astaxantina, omegas, vitamina A o biotina.

4. Dormir en una almohada que no coopera con la piel

La higiene y el tipo de almohada influyen directamente en la calidad cutánea. "Una funda que no se lave cada 3-4 días acumula bacterias que interfieren en la renovación celular nocturna", señala Patricia Garín, directora de dermocosmética de Boutijour. También es clave el tipo de presión que la almohada ejerce sobre la piel. Isabel Reverte, directora de Ambari, aconseja "escoger almohadas que se adapten al rostro para evitar arrugas por presión continuada".

5. Estrés familiar y laboral: enemigos silenciosos

Factores emocionales como el estrés crónico alteran el equilibrio hormonal. "El cortisol elevado promueve inflamación, pérdida de colágeno y elastina y deshidratación", advierte Mireia Fernández, directora dermocosmética de Perricone MD. La gestión emocional resulta fundamental, pero también lo es reforzar la piel con cosméticos que contrarresten los efectos del cortisol. Entre los más destacados:

• Watercress & Copper Lyric de Byoode (55 €): sérum iluminador con niacinamida y gluconato de cobre.

• Cold Plasma Plus+ The Intensive Gel Mask de Perricone MD (105 €): mascarilla intensiva con péptidos, omega y fosfolípidos.

• Snow Lotus Lifting Serum de Boutijour (69 €): sérum calmante con ácido hialurónico y centella asiática.

• r-Retinoate Intense de Medik8 (279 €): tratamiento de noche con retinaldehído y péptido de cobre.

• AM Active10 Essence de Ambari (105 €): esencia exfoliante con 10% de alfahidroxiácidos como el ácido láctico.

• Ampollas Perfect Night de AOKlabs (49,90€; aoklabs.com). Una fórmula a base de Revinage y bakuchiol, ambos retinoles de origen 100% vegetal, reforzada con aceite de moringa y baobab, que penetra hasta capas muy profundas de la piel. Con efectos similares a los retinoides sintéticos, es un efectivo antiedad y antipigmentación, ya que activa una renovación celular intensa, pero sin irritación, lo que la convierte en una alternativa ideal para pieles sensibles. Funciona también como exfoliante de la piel gracias a la dosis de ácido salicílico que incorpora.