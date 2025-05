iProperty revoluciona el sector inmobiliario con una plataforma 100% digital y pensada para el futuro

Madrid, 2-5-2025– El mercado inmobiliario español está cambiando, y al frente de esta transformación se sitúa iProperty, una nueva plataforma que deja atrás los modelos tradicionales para abrazar un enfoque completamente digital, impulsado por inteligencia artificial, automatización y herramientas avanzadas para profesionales y particulares.

En un entorno donde la digitalización ya no es una opción, sino una necesidad, iProperty irrumpe como una solución integral que conecta las demandas de los usuarios con las nuevas dinámicas tecnológicas del sector.

“El modelo clásico de portal inmobiliario ya no responde a las expectativas del usuario moderno. Hoy se busca mucho más que simples filtros y listados. Por eso creamos iProperty: una plataforma inteligente, ágil y predictiva que ofrece una experiencia verdaderamente personalizada”, afirma Tamara Martínez, CEO de la compañía y profesional con más de una década de experiencia en el sector inmobiliario, respaldada por más de 500 transacciones exitosas.

Tecnología aplicada al mercado inmobiliario real A través de un sistema inteligente, iProperty permite realizar búsquedas más eficientes, ofrece alertas automáticas por WhatsApp, visitas virtuales, y un chatbot que asiste al usuario en tiempo real. La plataforma incluye además un motor que detecta anuncios duplicados, evalúa la calidad de los mismos y predice precios en función de zonas, histórico y demanda.

Desde el punto de vista de los profesionales, iProperty se convierte en un verdadero asistente digital. Integra herramientas de gestión de propiedades, valoración de clientes, seguimiento de leads, y automatización de tareas repetitivas. Todo centralizado en una plataforma escalable con distintos planes de acceso adaptados a cada tipo de usuario.

Una propuesta robusta para particulares, agencias y vendedores Los planes de iProperty permiten a usuarios individuales, inmobiliarias o agentes acceder a funcionalidades como publicaciones ilimitadas, gestión de valoraciones y comentarios, integración con redes como WhatsApp, y CRM especializado. Esto no solo mejora la reputación online, sino que facilita la captación de nuevos clientes y acelera los procesos de venta y alquiler.

Tal como ocurre en otras plataformas digitales avanzadas, el enfoque está en mostrar a los usuarios solo lo que realmente buscan, evitando la saturación de anuncios poco relevantes y mejorando la conversión desde el primer contacto.

El mayor inventario inmobiliario en España gracias a Big Data iProperty se diferencia también por ofrecer el inventario inmobiliario más amplio de España. La plataforma recopila, organiza y actualiza de forma constante todos los anuncios disponibles de viviendas y locales publicados en los principales portales del país, como Idealista, Fotocasa, Habitaclia, Pisos.com o Yaencontre, entre otros. Gracias a su motor de Big Data, la plataforma elimina duplicados, analiza tendencias de mercado y permite a los usuarios acceder a la oferta más completa y depurada del sector, todo desde un único lugar:

El futuro del sector ya está aquí Con integraciones con los principales portales inmobiliarios de España y una interfaz completamente optimizada para móviles, iProperty se posiciona como la plataforma inmobiliaria que mejor entiende las necesidades del usuario actual y del profesional que quiere crecer en un entorno digital.

Disponible ya en iProperty, esta nueva plataforma no solo busca dinamizar el mercado, sino establecer un nuevo estándar en el sector inmobiliario español.