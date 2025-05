BirdCapital se posiciona como referencia en préstamos de capital privado en España

La falta de respuesta por parte del sistema bancario tradicional ha impulsado el crecimiento de soluciones de financiación alternativa en el mercado español. Cada vez más empresas, autónomos y particulares optan por fórmulas que no dependen de las entidades de crédito convencionales. Entre ellas, los préstamos de capital privado con garantía hipotecaria destacan por su capacidad para ofrecer liquidez de forma ágil, segura y regulada.

En este escenario, BirdCapital ha desarrollado una estructura operativa que permite cubrir diferentes perfiles financieros, con productos ajustados a las necesidades reales del solicitante. La compañía se ha especializado en la financiación alternativa a través de capital privado, ofreciendo soluciones con y sin garantía hipotecaria.

Préstamos de capital privado con garantía hipotecaria El producto principal de BirdCapital se centra en la concesión de préstamos de capital privado respaldados por inmuebles en propiedad. Esta modalidad permite acceder a importes a partir de 15.000 euros y con plazos de devolución de hasta 20 años, en función del perfil del solicitante y del valor de la garantía aportada. Está disponible tanto para particulares como para empresas o trabajadores autónomos.

El proceso se articula en distintas fases: solicitud online o telefónica, estudio gratuito sin compromiso, propuesta personalizada, tasación del inmueble, gestión documental y firma ante notario. Todo ello cumpliendo con las exigencias legales marcadas por la Ley 2/2009 y la Ley 5/2019, lo que garantiza un entorno jurídico seguro.

Los préstamos se formalizan con la máxima transparencia, sin anticipos ni productos vinculados, y con la posibilidad de adaptar las cuotas a las circunstancias del cliente.

Financiación alternativa sin aval hipotecario a través de FreedCapital Dentro de su estructura de soluciones financieras, BirdCapital ha incorporado también una modalidad sin garantía inmobiliaria, destinada específicamente a autónomos y pymes con actividad económica demostrable. A través de la división FreedCapital, se ofrece una alternativa basada en el flujo de cobros digitales (TPV, Bizum, plataformas de pago, etc.), eliminando la necesidad de avales hipotecarios.

La financiación disponible parte de 1.000 euros y puede alcanzar el millón, en función del volumen de negocio y la regularidad de los ingresos. No se aplican intereses variables ni comisiones por cancelación anticipada. El sistema de devolución se ajusta al cashflow del negocio, mediante un porcentaje sobre las ventas diarias, lo que permite afrontar los pagos en función de la actividad real de cada empresa.

Con esta propuesta, BirdCapital amplía su oferta de servicios dentro del campo de la financiación alternativa en España, integrando soluciones flexibles para un espectro más amplio de perfiles. Todo ello con un enfoque 100 % digital, sin penalizaciones por estar en registros como ASNEF o RAI, y con un modelo operativo basado en la transparencia, la seguridad jurídica y la experiencia profesional del equipo gestor.