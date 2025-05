El apagón del lunes podría estar cobrando su primera víctima; ¡La boca!

Estrés, sangrado de encías, caída de dientes y pánico nocturno: tras el corte de suministro eléctrico que afectó a miles de hogares asturianos, se incrementan los casos de urgencia dental en la región.

NOREÑA – 12:32 h. El reciente apagón masivo registrado el lunes en Asturias ha provocado un repunte preocupante de consultas odontológicas, especialmente en la localidad de Noreña. La Clínica Dental Dr. Dopico ha informado de un aumento significativo de llamadas relacionadas con bruxismo, sangrado espontáneo de encías, movilidad dental repentina y síntomas compatibles con episodios de estrés postraumático.

Un caso registrado en la clínica relata cómo una paciente de Siero presentó movilidad dental y sangrado gingival tras una noche de insomnio y tensión mandibular. Desde el equipo clínico se destaca que estas situaciones no son aisladas y que existe una correlación directa entre cuadros de ansiedad aguda y el empeoramiento de afecciones periodontales latentes.

Estrés prolongado y salud bucodental: una relación cada vez más documentada Especialistas consultados coinciden en que episodios de tensión intensa, como los vividos durante cortes prolongados de luz, actúan como desencadenantes de patologías orales. La sobrecarga muscular en la zona mandibular contribuye al avance de enfermedades silenciosas como la periodontitis, aumentando la posibilidad de pérdida dental prematura, dolor al masticar y complicaciones sistémicas.

Un informe de la Sociedad Española de Periodoncia (SEPA) advierte que la periodontitis no tratada puede multiplicar hasta por nueve el riesgo de complicaciones en pacientes con COVID-19, y está asociada a un mayor riesgo cardiovascular y metabólico.

Implantes y ortodoncia invisible, en el centro de la demanda actual La Clínica Dental Dr. Dopico ha reforzado su unidad de atención especializada en implantología avanzada y ortodoncia invisible, ante la creciente demanda de soluciones estéticas y funcionales tras este episodio de tensión social. La institución ofrece tecnología de última generación, protocolos de diagnóstico integral y planes de tratamiento personalizados.

Desde la dirección médica se subraya que el número de pacientes que acuden en estados avanzados de deterioro dental ha aumentado en los últimos meses, en parte por el aplazamiento de revisiones periódicas durante periodos de alta carga emocional y sanitaria.

Dispositivo especial de atención prioritaria en Noreña Como medida excepcional, la Clínica Dr. Dopico ha habilitado una línea de atención inmediata a través del teléfono, con prioridad para casos de sangrado gingival, dolor mandibular, movilidad dental y urgencias relacionadas con ortodoncia invisible.

Además, se ha puesto en marcha una campaña de prevención titulada "Reconquista tu sonrisa antes de que sea demasiado tarde", con disponibilidad de tartrectomía gratuita para los 50 primeros pacientes que mencionen esta información durante la reserva.

Datos de contacto

Clínica Dental Dr. Dopico

C/Libertad 1, 1º B, Noreña (Asturias)

985743571

Horario: Lunes a jueves de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 – Urgencias 24 h

Profesionales del sector advierten: lo más peligroso de una enfermedad bucodental es no sentirla… hasta que es demasiado tarde.