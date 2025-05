J.D.D. Bornay: "Un crecimiento desordenado del autoconsumo sin acompañamiento normativo ágil son las posibles causas del colapso energético"

Bornay insta a repensar la planificación energética tras el apagón: "No ha fallado la fotovoltaica, ha fallado el sistema" . "El actual modelo de autoconsumo se puede controlar mejor y de manera más lógica: vertemos a la red sin ahorrar ni equilibrar el sistema" Después del apagón eléctrico que afectó a todo el país, la empresa Bornay, especializada en soluciones energéticas sostenibles, ha compartido una valoración técnica de lo sucedido. Su análisis, respaldado por décadas de experiencia en el sector de las energías renovables y el autoconsumo, apunta a una falta estructural de planificación y estrategia energética por parte del Gobierno como posibles causas del fallo.

Desde la compañía, su CEO, Juan de Dios Bornay, explica que lo ocurrido no puede atribuirse únicamente a un fallo puntual o a la tecnología fotovoltaica en sí, sino a un crecimiento desordenado del autoconsumo sin acompañamiento normativo ágil y adecuado.

"Hemos pasado de la aislada a conectarnos a la red, y de ahí al autoconsumo, sin definir un marco claro y en un período de tiempo muy corto", señala y, a renglón seguido advierte de que en el modelo actual, muchas personas generan energía cuando no la consumen —por ejemplo, durante el día— y luego consumen de noche, cuando ya no producen, lo que genera vertidos no aprovechados y desequilibrios en la red.

Uno de los elementos clave que se ha debatido tras el apagón es si la existencia de sistemas de almacenamiento (baterías) habría podido amortiguar el impacto. Desde Bornay, su CEO aclara que, aunque las baterías podrían haber ayudado, no deben verse como la única solución. La empresa aboga por el principio de hibridación energética, es decir, combinar diversas fuentes —solar, eólica, hidráulica, nuclear y ciclos combinados— para garantizar el equilibrio del sistema. Si un porcentaje elevado de la generación proviene de una sola fuente, como la solar, cualquier fallo puede desencadenar una caída en cascada, como ocurrió en este caso.

Además, Juan de Dios Bornay subraya la necesidad de mejorar la gestión del mix energético. En el modelo actual, las energías limpias como la solar tienen prioridad de entrada por ser más eficientes y menos contaminantes y otras tecnologías, como la nuclear, no pueden modificarse a corto plazo, mientras que el ciclo combinado o el hidráulico sí podrían haber sido activados rápidamente. Con todo, critica que "la falta de reacción con otras fuentes disponibles agravó la crisis".

También ha señalado el CEO de Bornay la responsabilidad en la gestión técnica de Red Eléctrica, organismo público dependiente del Ministerio, cuya presidencia ha sido cuestionada en varios medios por su falta de experiencia técnica. Según Juan de Dios Bornay, decisiones como los actuales límites técnicos de desconexión de inversores solares (por debajo de 208 V) han favorecido el efecto dominó que provocó la caída masiva del sistema. "Si un inversor se desconecta, baja la tensión y eso provoca que otros también lo hagan. Es una reacción en cadena", explica, proponiendo una revisión normativa para que la red soporte tensiones más bajas antes de desconectar.

Respecto a las infraestructuras, Juan de Dios Bornay observa que las compañías eléctricas no están invirtiendo lo suficiente, escudándose en normativas que limitan la inversión al 0,065% del PIB, aunque ninguna de ellas ha alcanzado ese límite. Además, advierten que las mejoras estructurales acaban siendo pagadas por los usuarios, mientras la propiedad sigue siendo de las compañías.

Desde la compañía se propone también incentivar el autoconsumo con baterías domésticas, que permitirían almacenar energía durante el día y consumirla por la noche, controlando, de esta manera, el vertido a la red. Bornay insiste en que esto representaría el autoconsumo real y que su generalización reduciría significativamente la presión sobre la red eléctrica.

En cuanto a la interlocución con el Gobierno, reconoce que los técnicos del sector renovable sí son escuchados, pero que la administración necesita mayor agilidad y menores condicionamientos por parte de los grandes lobbies eléctricos. "Hace años se frenó el autoconsumo porque no cabía más en la red. Se habló de baterías para equilibrar los vertidos, pero tres años después seguimos igual", afirma.

Sobre las posibles soluciones para evitar nuevos apagones, Bornay sugiere una mejor supervisión técnica del sistema por parte de Red Eléctrica, más agilidad normativa y una apuesta decidida por modelos energéticos distribuidos y locales. En lugar de grandes plantas solares, abogan por pequeñas instalaciones en polígonos, cubiertas y hogares, que suponen menos pérdidas por cableado y menor saturación de la red.

Finalmente, al CEO de Bornay le hubiera gustado una comunicación institucional sobre el apagón más clara. "La ciudadanía necesita una explicación técnica creíble y adecuada a su lenguaje, dejando de lado declaraciones con mayor contenido político. Lo que ha pasado se sabía que podía ocurrir y, seguramente, se podía haber evitado", concluye.