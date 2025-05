Inoxibar lanza la séptima campaña de reciclaje de sartenes

En esta edición amplía su alcance para llegar hasta todas las cocinas españolas Inoxibar pone en marcha en mayo la séptima campaña de reciclaje de sartenes, una iniciativa consolidada que en esta edición amplía su alcance para llegar hasta todas las cocinas españolas. La empresa prosigue en su labor de promover nuevos hábitos sostenibles desde la cocina y ha convertido en gesto habitual llevar las sartenes usadas a establecimientos de ferreterías, hogar y electrodomésticos.

El objetivo de la campaña es reciclar las sartenes viejas, reduciendo los residuos innecesarios y aportando un granito de arena al cuidado del planeta. Al mismo tiempo, también se promueve el uso de sartenes más eficientes y saludables, pensadas para un estilo de vida sostenible. Estos fines se concretan en la doble propuesta de reutilizar y renovar las sartenes que se lanza.

Un año más, Inoxibar cuenta con la colaboración de establecimientos de toda España que hacen suya la campaña, convirtiéndose en puntos de reciclaje de sartenes y referentes de sostenibilidad. Esta red lleva la iniciativa a las calles de ciudades y municipios de toda España, concienciando sobre la importancia del reciclaje y el uso de materiales de calidad en la cocina.

De esta forma, cualquier persona puede participar llevando sus sartenes viejas a un punto cercano de la red para reciclarlas y, además, obtener un descuento especial para renovarlas. Con ello se hace una pequeña contribución que, realizada en cadena, consigue un impacto global muy positivo.

Como novedad de esta edición, Inoxibar ha ampliado la campaña de reciclaje para llegar hasta la cocina de todos los hogares de España. Ahora cualquier persona puede sumarse, incluso si no tiene disponible un punto de recogida cercano, ya que puede contactar con la empresa para gestionar la recogida de las sartenes viejas y acceder al descuento en la tienda online.

"El éxito de la campaña no es solo el número de sartenes que se consigue reciclar y reutilizar, que ya es importante. También se incentiva la actividad comercial en el pequeño comercio y se realiza una labor de concienciación sobre cómo promover la sostenibilidad desde las cocinas", afirma Aitor Marcaide, responsable de Inoxibar. Por ello el propósito de la nueva edición de la campaña es lograr el mayor alcance.

Esfuerzo logístico

La campaña de reciclaje de sartenes conlleva un importante esfuerzo logístico coordinado a nivel nacional. Desde el inicio de cada edición, Inoxibar se encarga de todo el proceso: realiza el envío de materiales y contenedores de cartón a su red de puntos de recogida repartidos por todo el país. Una vez finalizada la campaña, recoge los contenedores llenos y los traslada a sus instalaciones en Bizkaia, desde donde se gestiona el siguiente paso del ciclo.

El material recuperado se entrega a una empresa especializada en reciclaje, que se ocupa de separar los distintos componentes de las sartenes. Los residuos no reutilizables se gestionan adecuadamente, mientras que las partes metálicas se funden para convertirse en materia prima para nuevos productos industriales. De esta forma, Inoxibar garantiza que todo el proceso, desde la recogida hasta el reciclaje final, se lleva a cabo con criterios de responsabilidad medioambiental.

Iniciativa pionera

Inoxibar puso en marcha la campaña de reciclaje de sartenes en 2019, convirtiéndose así en la primera empresa del sector en gestionar todo el ciclo de vida de las sartenes. Desde entonces, la empresa ha colaborado con más de 400 pequeños establecimientos, logrando reciclar más de 40.435 sartenes, a las que se ha dado una segunda vida reutilizando sus componentes. Gracias a este esfuerzo colectivo, se han reutilizado más de diez toneladas de metal, que hoy forman parte de nuevos productos industriales.