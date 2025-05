Y van dos avisos celestiales

Sí, celestiales, que han producido muchas tragedias, dolor y sufrimiento. Se traicionó al pueblo español, que pensó que sería como cuando vivía Franco y lo metieron en un túnel sin salida. El engaño ha quedado bien manifiesto; de poco sirve la palabrería de los políticos y del clero progresista, seres vacíos, vacuos, que no dicen nada porque no tienen nada. Ha muerto el Papa Francisco. ¿Recuerdan el rayo que cayó sobre el Vaticano cuando renunció el Papa Benedicto XVI? Han pasado los años, y la Iglesia ha dado un cambio radical. El Papa Francisco ha sembrado la duda en muchos católicos; en lugar de confirmar a los fieles en la fe, los ha confundido. ¿Qué es lo importante para el Papa Francisco? Acoger a los inmigrantes, a los pobres, ir a las periferias, etc. ¿Y qué pasa con lo divino, con lo sagrado, con la gracia santificante, con la divina Eucaristía? Eso es cosa de la antigua Iglesia. Se va a celebrar el cónclave para elegir al nuevo Pontífice, y las noticias preliminares parecen indicar que se seguirá el camino iniciado por el Papa Francisco. Si esta tendencia se confirma, será el anuncio de que la Segunda Venida de Cristo está próxima.