AdQualis presenta los perfiles más demandados por las empresas en el primer trimestre de 2025

En Barcelona, crece la demanda de Directores Generales, perfiles de Recursos Humanos y especialistas en Operaciones. En Madrid, las posiciones de Market Access y Government Affairs lideran el ranking en el sector sanitario y farmacéutico. El 43 % de las vacantes en empresas tecnológicas son para perfiles híbridos, que combinan habilidades técnicas y comerciales Con el cierre del primer trimestre de 2025, AdQualis Human Results, firma pionera en headhunting y búsqueda de ejecutivos, ha identificado los perfiles profesionales más demandados por las empresas en Barcelona y Madrid. El mercado laboral sigue evolucionando a gran velocidad, impulsado por la transformación digital, la reorganización de estructuras empresariales y un entorno regulatorio cada vez más exigente. En este contexto, se impone la necesidad de incorporar talento estratégico e híbrido, con visión transversal y capacidad de adaptación.

Barcelona: auge de perfiles estratégicos en Dirección General, Recursos Humanos y Operaciones

Barcelona consolida su posición como uno de los hubs económicos más dinámicos del sur de Europa. La ciudad vive un fuerte impulso en la demanda de perfiles directivos y especializados, en un momento de transformación, expansión o sucesión en muchas compañías.

"Estamos viviendo un momento de gran dinamismo empresarial, en el que las compañías buscan no solo directivos con experiencia, sino con una mirada transformadora. La capacidad de adaptación, la visión estratégica y la orientación a las personas son hoy más determinantes que nunca", afirma Elisabet Bierge, Partner de AdQualis Executive Search.

El área de Recursos Humanos también gana protagonismo, en línea con la necesidad de cultivar culturas organizativas sólidas, flexibles y motivadoras. Las empresas priorizan perfiles como HR Business Partner, Talent Manager o especialistas en compensación, formación y desarrollo, que actúen como verdaderos business partners y contribuyan activamente a la estrategia empresarial.

En paralelo, el área de Operaciones se refuerza con la incorporación de perfiles especializados en logística, supply chain y mejora de procesos. En un contexto global de inflación de costes e internacionalización, los roles como COO, Supply Chain Manager o Demand Planner son clave para ganar en eficiencia, trazabilidad y capacidad de respuesta.

Madrid: el sector sanitario lidera con Market Access y Government Affairs

En Madrid, la tendencia más destacada se da en el ecosistema farmacéutico y de tecnología sanitaria, donde los perfiles de Market Access y Government Affairs se han convertido en piezas clave.

"El acceso al mercado no es un trámite: es un acelerador de impacto social y de retorno económico para las organizaciones que saben integrarlo en su estrategia desde el principio", señala Sergio Hinchado, Chief Commercial Officer de AdQualis Human Results.

Market Access se configura como una disciplina híbrida, en la intersección de ámbitos científicos, económicos, regulatorios y relacionales. Por su parte, los perfiles de Government Affairs ganan peso frente a la evolución de las políticas sanitarias y los nuevos modelos de financiación. La demanda de estos perfiles también se extiende a áreas como finanzas, desarrollo de negocio o planificación estratégica.

Perfiles híbridos: el talento que combina visión técnica y competencias comerciales

En un mercado laboral marcado por la digitalización, los perfiles tecnológicos siguen siendo protagonistas. Sin embargo, el 43 % de las vacantes en empresas tech no corresponde a posiciones técnicas. Este dato refleja una necesidad creciente de perfiles híbridos, que integren el conocimiento técnico con competencias comerciales, operativas y orientadas al cliente.

"Las compañías ya no buscan solo expertos técnicos, sino profesionales que sepan conectar tecnología y negocio. La combinación de hard skills y soft skills es lo que marca la diferencia en la capacidad de adaptación y crecimiento de las organizaciones", concluye Bárbara Sánchez, General Manager de AdQualis Talent.

El análisis de AdQualis pone de manifiesto una clara evolución en las estrategias de talento de las empresas. En todos los sectores, se impone la búsqueda de profesionales con visión transversal, liderazgo adaptativo y capacidad de anticipación. Las organizaciones no solo necesitan adaptarse al cambio, sino construir estructuras que les permitan liderarlo.