Lanzamiento del nuevo Clientify

Clientify lanza su nueva plataforma con inteligencia artificial integrada, redefiniendo el futuro del marketing y las ventas para las PYMEs La plataforma de automatización comercial Clientify anuncia hoy el lanzamiento de su nueva versión, una transformación profunda de su tecnología con la que pretende marcar un nuevo estándar en la forma en que las empresas gestionan su comunicación, marketing y ventas. Esta nueva versión incorpora una infraestructura completamente renovada, una experiencia de usuario (UX) y diseño de interfaz (UI) significativamente mejorados, y una amplia gama de nuevas funcionalidades con un fuerte foco en inteligencia artificial.

"El mundo del marketing y las ventas está cambiando muy rápido, y queríamos ofrecer una herramienta que no solo acompañe a las empresas en esta transformación, sino que las anticipe," señala Francisco López, Fundador y CEO de Clientify. "Hemos repensado la plataforma desde cero, con especial atención a la usabilidad, el rendimiento y, sobre todo, al potencial de la inteligencia artificial".

IA aplicada de forma transversal

El corazón de esta nueva versión es su motor de inteligencia artificial, diseñado para integrarse en todos los puntos clave del proceso comercial. Las nuevas funcionalidades permiten a las empresas:

Crear agentes inteligentes que pueden operar en canales como WhatsApp u otras plataformas de mensajería.



Enriquecer contactos automáticamente , aumentando la calidad del CRM sin intervención manual.



Redactar correos electrónicos personalizados con solo una instrucción.



Preparar y analizar llamadas comerciales, extrayendo datos clave para mejorar las tasas de conversión.

"Estamos convencidos de que la IA no debe ser un módulo aparte, sino una capa transversal que multiplique la eficiencia de todas las acciones de marketing y ventas," añade Francisco López.

Tres módulos adaptables y escalables

La nueva plataforma estará estructurada en tres módulos principales —Comunicación, Ventas y Marketing— que podrán contratarse de forma independiente o conjunta, en función de las necesidades de cada empresa. Además, todos los planes incluirán almacenamiento de contactos ilimitado, eliminando así una de las restricciones más comunes en este tipo de herramientas.

"Queremos que las empresas de cualquier tamaño, en cualquier país, puedan acceder a tecnología de primer nivel sin restricciones," explica el CEO. "Nuestro objetivo es democratizar el acceso a la automatización avanzada con la flexibilidad que el mercado actual demanda".

Un esfuerzo global de más de 100 profesionales

Este lanzamiento es el resultado de más de un año de trabajo, en el que han participado activamente más de 100 profesionales de distintas áreas: ingeniería, diseño, inteligencia artificial, experiencia de cliente y marketing, entre otras.

"Esta no es una simple actualización. Es una nueva era para Clientify. Hemos reconstruido el producto con la ambición de convertirnos en la referencia número uno en automatización comercial para PYMEs en Europa y América Latina," concluye Francisco López.

Acerca de Clientify

Clientify es una plataforma de automatización de marketing y ventas fundada en 2017 por Francisco José López Martínez. Con presencia en más de 20 países y más de 7,000 empresas activas, Clientify se ha posicionado como uno de los CRMs más innovadores para el mercado de habla hispana, especialmente por su integración pionera con WhatsApp y sus capacidades de IA.