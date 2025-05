First-Rate, Consultores refuerza presencia con servicios jurídicos a argentinos en el exterior

La necesidad de resolver trámites legales a distancia es una realidad creciente entre quienes viven fuera del país, pero mantienen vínculos o intereses jurídicos en Argentina.

En respuesta a esta demanda el Estudio First - Rate, Consultores, fundado en el año 1994, lanza una nueva propuesta de servicios jurídicos a argentinos en el exterior, orientada a facilitar la gestión de procesos legales, notariales y administrativos sin la necesidad de desplazamientos.

Con un enfoque profesional, ágil y personalizado, la empresa busca ofrecer soluciones eficaces a quienes requieren asistencia desde cualquier lugar del mundo.

En esta entrevista uno de sus fundadores el Dr. Jorge Campos, abogado responsable del Área Legales, comparte los detalles de esta nueva línea de trabajo y su visión a medio plazo.

¿Cómo surge la idea de ampliar su propuesta de servicios jurídicos a argentinos en el exterior?

Los argentinos y argentinas radicados en el extranjero mantienen sus lazos familiares, amistades, costumbres. También siguen unidos a negocios y conflictos no resueltos que quedaron en el país que los vio nacer. Saben que aún, cuando estos quedaron allí, las consecuencias materiales y emocionales viajaron con ellos.

Por tal razón es esencial que esos compatriotas sepan que cuentan con la asistencia de especialistas en ambas orillas en quien confiar sus situaciones personales y comerciales.

La Consultora First-Rate -creada en el año 1994 en San Isidro, provincia de Buenos Aires- formó un equipo jurídico con profesionales que funcionan en “networking” en distintas especialidades del derecho que asisten desde la lejanía a quienes desean disfrutar la tranquilidad de una buena calidad de vida.

¿Cuáles son las principales necesidades legales que suelen tener los argentinos que residen fuera del país?

Son varias, desde otorgar poderes de representación a la distancia a personas que deban actuar en su nombre en Argentina. También gestionar documentación oficial apostillada para trámites en instituciones del país de actual residencia; o asumir defensas en reclamos que hayan recibido o que deseen iniciar. Es decir, cualquier situación que requiera acciones para la preservación y custodia de sus derechos.

¿Qué tipo de gestiones y trámites están contemplados dentro de esta nueva oferta de asistencia?

Según las situaciones. En caso de conflicto jurídico, sea en estado potencial o ya efectivo, First - Rate, Consultores interviene de acuerdo al caso.

En los conflictos potenciales serán medidas preventivas. En los conflictos declarados la defensa es asumida con rápidas reacciones que permitirán el mejor posicionamiento.

Además, para la tramitación de residencia o nacionalidad, un área específica gestiona variada documentación expedida en Argentina con el apostillado de validez internacional; por ejemplo: Certificados de nacimiento, matrimonio, legalidad de licencias de conducir, etc.

Cuando el documento es de carácter “personalísimo” como lo son los antecedentes penales, el cliente es asistido en su tramitación digital.

En trámites judiciales en proceso en Argentina, la intervención es asumida en la función de veedores del expediente, figura contemplada por normas de colegios profesionales.

Como ocurre en la sanidad, también en ámbitos jurídicos las acciones preventivas ofrecen más beneficios que cuando solo quedan acciones curativas o reparatorias.

¿Cuáles son los obstáculos más comunes que enfrentan los clientes al intentar resolver asuntos legales a distancia?

Justamente, la lejanía crea incertidumbre e inseguridad. Es conocida la frase: “El ojo del amo, engorda el ganado”. Los avances tecnológicos acortan distancias.

No es extraño que personas de cualquier nacionalidad radicadas en el exterior deban extender poderes para realizar distintas gestiones en Argentina.

Ello se tramita a través del Consulado argentino de la jurisdicción de su residencia. Entre los requisitos se prevé la intervención de escribano o de abogado matriculado en Argentina.

Es a veces inquietante no conocer el desarrollo y seguimiento de juicios en trámite, en el complicado escenario de la actividad judicial en Argentina. Es por ello que en la figura de “veedor” intervienen profesionales del Estudio First-Rate, Consultores.

¿Cómo garantiza First - Rate, Consultores la agilidad y transparencia en procesos que se gestionan íntegramente desde el exterior?

El Estudio cuenta con profesionales, abogados y abogadas que actúan como corresponsales en las distintas jurisdicciones de Argentina en situaciones en que la presencialidad es necesaria o conveniente.

First - Rate, Consultores desde su fundación funciona como organización empresaria, contando con recursos informáticos que garanticen la gestión eficaz en cada tema destinado a su staff de profesionales.

¿Ofrecen un canal de atención personalizado para quienes residen fuera de Argentina? ¿Cómo es el proceso de acompañamiento?

La atención personalizada es característica del Estudio First-Rate, Consultores, Si bien la tecnología facilita el rápido contacto personal por video-conferencia, la apertura de la filial europea -específicamente en la Comunidad de Madrid- facilita el coordinar encuentros cuando la presencia física es necesaria o conveniente.

La experiencia demuestra que el acompañamiento de cada cliente es crucial en determinados momentos. Su tranquilidad es uno de los objetivos de la organización, por ello se dispone de distintos canales de contacto.

¿Qué perfil profesional compone el equipo que se dedica a la atención de estos casos internacionales?

No todos los abogados son especialistas en todo. Frente a cada situación es clave contar con el profesional experimentado.

En el Estudio First-Rate, Consultores se formó una red de abogados especialistas de eficiente gestión para cubrir distintas necesidades legales. Se trabaja en la dinámica “networking”, donde el conocimiento de las novedades en el dinámico y cambiante escenario jurídico es esencial en procura del mejor logro.

¿Cuál ha sido la recepción hasta ahora por parte de los argentinos en el exterior ante esta propuesta?

Quienes se radican en el exterior son llamados “expatriados”, porque vive fuera de su patria. Los argentinos a la patria la llevan en su emoción, donde quiera que se encuentren. Por esa razón sus afectos, intereses y la responsabilidad de atenderlos se mantiene siempre viva, aun a la distancia.

En el Estudio First - Rate, Consultores se vio la necesidad de acortar esas distancias que viven los compatriotas en el exterior, buscando atender desde “ambas orillas” sus intereses, negocios, conflictos presentes y potenciales.

Los argentinos en el exterior crean sólidos grupos de asistencia y mutua ayuda. En ese contexto celebran tener la posibilidad de descansar en organizaciones de trayectoria en el terreno jurídico, confiando sus asuntos.

¿Qué papel juega la tecnología en la prestación de servicios jurídicos a distancia y cómo la han incorporado en First - Rate, Consultores?

El recurso tecnológico hoy facilita la comunicación en general. Este recurso es esencial e imprescindible a la distancia.

Por ello en First-Rate, Consultores la inversión en componentes físicos (hardware) y los programas (software) de punta, fueron siempre considerados soportes esenciales para alcanzar los mejores logros. El mundo digital es el terreno a recorrer en todo tipo de situaciones. En especial en ámbitos jurídicos.

¿Qué previsiones tienen en cuanto al crecimiento de esta línea de servicios en los próximos años?

El organismo español, Instituto Nacional de Estadística (INE) registró que en el año 2024 se ubica el pico histórico de argentinos residentes en España.

Sin duda fueron los lazos que existen entre argentinos y la península ibérica los que impulsaron a artistas, profesionales y hombres y mujeres de negocios para sentar y fortalecer bases en ambos países. Es fácil predecir que la corriente seguirá en el mismo sentido.

En ese escenario es esencial el poder contar con la asistencia de personas a quien confiar la custodia de sus intereses a la distancia. Y el compromiso de First-Rate, Consultores es asumir ese rol.

Con esta iniciativa, First-Rate, Consultores responde a una demanda cada vez más extendida: la de contar con servicios jurídicos a argentinos en el exterior que combinen profesionalidad, cercanía y eficiencia.

En un mundo cada vez más globalizado, el acceso a soluciones legales desde cualquier parte del mundo ya no es una aspiración, sino una necesidad real que empresas como First-Rate, Consultores están decididas a cubrir con compromiso y especialización.