InnovationLab lanza un programa de aceleración valorado en 100.000 euros en un concurso de startups

La final del concurso se celebrará el 28 de mayo en el Pier 01 (Palau de Mar de Barcelona), la sede de Tech Barcelona, y formará parte de la próxima edición del InnovationLab, el espacio creado por la consultora pensado para responder a las necesidades tecnológicas del sector La consultora española ENLACE, especializada en conectar la tecnología con el mundo inmobiliario, lanza un programa de aceleración, valorado en 100.000€ en concepto de mentoring y asesoramiento empresarial, que recibirá la ganadora de un concurso de startups de los sectores Proptech y Fintech que se celebrará el 28 de mayo en el Pier 01 (Palau de Mar de Barcelona), la sede de Tech Barcelona.

El concurso formará parte de la próxima edición del InnovationLab, el espacio creado por la consultora pensado para responder a las necesidades tecnológicas del sector inmobiliario. La convocatoria está abierta a cualquier emprendedor o startup con soluciones innovadoras que aborden uno de estos 3 retos: la automatización de procesos de comunicación tanto interna como externa; la identificación, optimización y explotación de las bases de datos propias; o la plataforma de formación sectorial, profesionalización del sector y comunicación de su rol.

ENLACE, que ha desarrollado el InnovationLab en colaboración con el Clúster de Servicios Inmobiliarios (CSIM), también contará para este concurso con la colaboración de ACCIÓ (Generalitat de Catalunya), el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida, Innomads, JV20 Investment & Advisory, la asociación Women In Real Estate Spain (WIRES) y The Fringe/LABS.

El concurso se está llevando a cabo en 4 fases:

Del 10 al 25 de abril: Inscripción de los proyectos al concurso.

Inscripción de los proyectos al concurso. A partir del 28 de abril: Análisis de cada proyecto y selección de los finalistas.

Análisis de cada proyecto y selección de los finalistas. 28 de mayo: Celebración del ‘Pitch Day’, en el que los finalistas presentarán su proyecto.

Celebración del ‘Pitch Day’, en el que los finalistas presentarán su proyecto. Antes del 31 de julio: Anuncio del ganador en el ‘Final Day’ de InnovationLab. El jurado del concurso lo componen expertos de mucho peso en el sector inmobiliario y tecnológico como Marc Ollé, socio fundador de ENLACE; Juan Velayos, presidente de The District; Marta Pallarés, CSO, cofundadora de Zenova y socia de ENLACE; David Hueso, cofundador de The Fringe/LABS; Patrícia Remiro, clúster Manager del CSIM; Domingo Sánchez-Carillo, vocal del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida; Mónica Hernández, vocal Internacional y de Eventos Externos de WIRES; y Xènia Robert, hub director de Innomads Proptech Hub.

El proyecto ganador tendrá conexión directa con los actores clave del sector y acceso a rondas de financiación; obtendrá una validación real de su solución con administradores de fincas y clientes potenciales; alcanzará visibilidad en medios especializados del sector para impulsar su marca y posicionamiento; y recibirá acompañamiento experto con mentoring y consultoría especializada para llevar el proyecto al siguiente nivel.

"Con este laboratorio de innovación se va a fomentar la colaboración e impulsar soluciones que transformen la gestión de comunidades y el trabajo de los administradores de fincas. A través de un enfoque estructurado, el InnovationLab permite identificar y priorizar los principales retos del sector y conectarlos con startups especializadas que pueden aportar soluciones tecnológicas disruptivas", aseguran los organizadores.