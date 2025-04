AleaSoft: El desafío de financiar proyectos fotovoltaicos en la era de los precios bajos

El desplome de precios durante las horas solares ha puesto en jaque la viabilidad financiera de muchos proyectos fotovoltaicos. La canibalización de precios, la caída del precio capturado, las dificultades para cerrar PPA en condiciones favorables y la necesidad de soluciones estructurales como el almacenamiento de energía dibujan un nuevo paradigma para el desarrollo renovable. Adaptarse al nuevo contexto ya no es una opción, sino una condición para seguir avanzando Durante los últimos años, el crecimiento de la energía fotovoltaica en Europa ha sido vertiginoso. Impulsado por la reducción de costes de los módulos solares, objetivos climáticos ambiciosos, y un marco regulatorio favorable, el sector ha logrado cifras récord de nueva capacidad instalada. Sin embargo, este éxito ha traído consigo un nuevo reto: el hundimiento de los precios en las horas solares y sus consecuencias para la viabilidad financiera de los nuevos proyectos.

Precios bajos y el riesgo de canibalización

En mercados como España, se ha hecho evidente el fenómeno conocido como "canibalización de precios". Al concentrarse la generación fotovoltaica en las mismas horas del día, entre las 09:00 y las 17:00, la oferta supera con frecuencia la demanda, lo que reduce drásticamente el precio horario en esos tramos. En ocasiones extremas, como durante la pasada Semana Santa, esta situación ha llegado a provocar precios cero o incluso negativos durante varias horas consecutivas.

Impacto directo en el precio capturado y la rentabilidad

Para los promotores, el problema no es el precio medio del mercado diario (pool), sino el precio capturado por la tecnología solar. En 2024 y lo que va de 2025, este precio capturado ha sido un 25‑40% inferior al precio medio en algunos mercados. Esto implica que los ingresos reales de un parque solar son significativamente más bajos de lo previsto en algunos modelos financieros, demasiado optimistas.

El papel (y los límites) de los PPA

Los contratos PPA (Power Purchase Agreements) han sido la solución más habitual para mitigar el riesgo de precios y facilitar la financiación bancaria. No obstante, en el entorno actual también se están viendo afectados: los compradores son más cautelosos, los contratos "pay‑as‑produced" son más difíciles de encontrar, y se imponen más condiciones técnicas y garantías. Los precios, si se encuentran, suelen ser muy bajos para las expectativas de los promotores.

La solución estructural: almacenamiento e hibridación

En este contexto, la hibridación con baterías se perfila como una de las alternativas más prometedoras. Incorporar almacenamiento permite desplazar energía desde las horas solares con precios bajos a tramos con mayor valor y mejorar el perfil de entrega del proyecto, lo que hace el proyecto más atractivo para los offtakers en un PPA, y permite reducir la dependencia de los precios del mercado spot. Todo ello contribuye a elevar la bancabilidad del proyecto.

Otros mecanismos de monetización para baterías

Además del arbitraje de precios, las baterías ofrecen nuevas fuentes de ingresos: servicios de ajuste y balance, participación en mercados de capacidad, reducción de penalizaciones por desvíos y futura participación en servicios de flexibilidad a nivel local.

El reto del CAPEX y la visión a largo plazo

Los precios de las baterías continúan bajando y la evolución tecnológica y regulatoria favorece su implantación. En España, se espera que a finales del 2025 se publiquen subastas de capacidad que pueden suponer una fuente adicional de ingresos para el almacenamiento.

Conclusión: adaptación o estancamiento

El desarrollo renovable está en un punto de inflexión. El modelo fotovoltaico tradicional basado en "generar y vender en el spot" ya no es suficiente.

La rentabilidad de los proyectos renovables aumenta con la hibridación con las baterías. Este enero ha comenzado un nuevo quinquenio, el sexto del siglo, en el cual las tecnologías renovables con hibridación tendrán un papel preponderante en el proceso de descarbonización, sobre todo la fotovoltaica.

