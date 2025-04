The English Montessori School adquiere Montessori School La Florida

Esta integración no solo fortalece la propuesta educativa del colegio, sino que además incorpora el prestigioso Programa del Diploma del Bachillerato Internacional (IB), lo que convierte a TEMS en uno de los pocos colegios en España con un sistema educativo tan completo The English Montessori School (TEMS), reconocido como uno de los mejores colegios de España según los rankings más relevantes del sector como Micole, ha anunciado hoy la adquisición de Montessori School La Florida, consolidando así su posición como institución educativa internacional de referencia en la Comunidad de Madrid. Esta integración no solo fortalece la propuesta educativa del colegio, sino que además incorpora el prestigioso Programa del Diploma del Bachillerato Internacional (IB), lo que convierte a TEMS en uno de los pocos colegios en España que combina la pedagogía Montessori, el currículo británico, los A Levels, el Bachillerato español y el IBDP.

Un nuevo campus de vanguardia

Como parte de este ambicioso proyecto, TEMS inaugurará en septiembre de 2025 su nuevo Explorer Campus, ubicado en Moncloa-Aravaca. Este espacio educativo moderno, pensado para alumnos desde Year 3 hasta Year 11, contará con instalaciones de última generación y un enfoque sostenible que refleja los valores innovadores y responsables del colegio con el medio ambiente.

Los edificios de TEMS están cuidadosamente nombrados para reflejar la visión del colegio y el recorrido de aprendizaje que comparten con sus estudiantes. Para el colegio aprender es un proceso continuo, una aventura de descubrimiento y crecimiento. Los alumnos van a iniciar su camino en Discovery House o Voyager House, simbolizando el comienzo de esta aventura educativa. El nombre "Voyager" evoca precisamente ese viaje prolongado, en sintonía con cómo los más pequeños descubren el mundo que les rodea.

Edificio TEMS Explorers

El nuevo Explorer Campus estará diseñado para inspirar a niños y jóvenes a explorar y aprender a través de experiencias prácticas, siguiendo la metodología Montessori. El campus ocupará una superficie de 11.151,63 m², que incluirá:

7.005,06 m² construidos, con 14 aulas para Junior, 24 aulas regulares y 6 aulas de apoyo para Senior, además de laboratorios, biblioteca, salas de arte y música.

con 14 aulas para Junior, 24 aulas regulares y 6 aulas de apoyo para Senior, además de laboratorios, biblioteca, salas de arte y música. 4.146,57 m² de zonas exteriores , que incluirán una gran terraza en la segunda planta para momentos de descanso, y más del 50% del área abierta dedicada a zonas verdes.

, que incluirán una gran terraza en la segunda planta para momentos de descanso, y más del 50% del área abierta dedicada a zonas verdes. 2.000 m² de instalaciones deportivas , con campos de fútbol, baloncesto, voleibol, ping-pong, muro de escalada y áreas de calistenia.

, con campos de fútbol, baloncesto, voleibol, ping-pong, muro de escalada y áreas de calistenia. Un sendero verde de 500 metros alrededor del colegio , ideal para actividades al aire libre.

, ideal para actividades al aire libre. Un salón de usos múltiples de 334 m² con capacidad para más de 300 personas, adaptable para eventos artísticos, deportivos o académicos. Además, el edificio contará con 114 paneles solares en su cubierta, que generarán más del 10% del consumo energético del colegio, y una fachada vegetal natural que, además de aportar un diseño icónico, contribuirá a la absorción de CO₂.

Una propuesta educativa única en España

Con la incorporación del Programa del Diploma del IB, The English Montessori School se consolida como uno de los pocos centros en España en ofrecer una combinación educativa única:

Educación Montessori desde los primeros años , fomentando la independencia y la curiosidad.

, fomentando la independencia y la curiosidad. Currículo británico impartido por docentes altamente cualificados de habla inglesa, preparando a los alumnos para los exámenes GCSE y A levels.

preparando a los alumnos para los exámenes GCSE y A levels. Bachillerato español, que permite el acceso a universidades nacionales.

que permite el acceso a universidades nacionales. Programa del Diploma del IB, reconocido internacionalmente por su enfoque integral y preparación para la educación superior. El objetivo del colegio es que esta diversidad de opciones permita a cada alumno elegir el camino educativo que más se adapte a las necesidades y aspiraciones, tanto en España como en el extranjero.

En el centro de esta propuesta se encuentra la misión del IB: desarrollar "jóvenes solidarios, informados y ávidos de conocimiento, capaces de contribuir a crear un mundo mejor y más pacífico mediante la comprensión y el respeto intercultural". Una misión que encaja plenamente con el compromiso de TEMS de formar personas íntegras, preparadas académicamente y con la capacidad de generar un impacto positivo en el mundo.

Compromiso con la excelencia educativa

TEMS ha sido reconocido por su excelencia académica y su enfoque integral en el desarrollo de sus estudiantes. La adquisición de Montessori School La Florida y la incorporación del IB refuerzan su compromiso con una educación de alta calidad, adaptada a los retos del futuro.

Jonathan Gunzi, director de TEMS, declaró: "Este es un momento muy emocionante para nuestra comunidad. La fusión con Montessori School La Florida, la apertura del nuevo Explorer Campus y la llegada del IB nos permiten ofrecer una propuesta educativa única en España. Nuestro compromiso es seguir fieles a los valores que nos han hecho destacar e innovar constantemente en educación para preparar a nuestros alumnos para un mundo globalizado".

Próximos pasos

Ya se han celebrado reuniones informativas con las familias de ambos centros para detallar el proceso de integración y las nuevas instalaciones. Además, en junio se organizará una jornada de puertas abiertas para que padres y alumnos puedan visitar el nuevo Explorer Campus.

Con esta adquisición, la apertura del nuevo campus y la incorporación del Bachillerato Internacional, TEMS refuerza su posición como referente en educación internacional en Madrid, ofreciendo un entorno único donde los estudiantes pueden crecer a nivel académico, emocional y social.

The English Montessori School forma parte del grupo educativo Cognita, uno de los principales grupos escolares a nivel mundial, con más de 100 colegios en 17 países, todos unidos por el compromiso común de ofrecer una educación integral y de alta calidad a sus estudiantes.