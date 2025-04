Ocho instituciones de EDUCA EDTECH Group, reconocidas en el Ranking de Financial Magazine

EDUCA EDTECH Group, uno de los principales grupos educativos a nivel internacional, ha sido distinguido recientemente en el prestigioso Ranking de Financial Magazine, consolidando su posición como referente global en el ámbito de la educación online y la innovación educativa Con más de dos millones de alumnos formados y una presencia activa en más de 30 países, EDUCA EDTECH Group ha logrado construir un ecosistema educativo único, formado por 16 instituciones especializadas. Su modelo se basa en tres pilares fundamentales: la excelencia académica, el impulso a la empleabilidad y la apuesta decidida por la innovación tecnológica.

Un reconocimiento a una trayectoria de crecimiento y excelencia

El reconocimiento otorgado por Financial Magazine destaca la sólida trayectoria de EDUCA EDTECH Group en el sector de la formación online, así como su capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos y sociales que marcan el presente y futuro de la educación.

Según el informe del ranking, el grupo destaca por "su enfoque multidisciplinar, su amplia cobertura internacional y su contribución al desarrollo de nuevas competencias digitales entre los profesionales del futuro".

En esta edición, el Ranking Financial Magazine recoge algunos TOP 1 de EDUCA EDTECH Group como:

INESEM se determina como el Mejor Centro de estudios empresariales

se determina como el Mejor Centro de estudios empresariales UDAVINCI es la Mejor Universidad de Latinoamérica, por delante de reconocidas instituciones de Chile, Argentina o Brasil.

es la Mejor Universidad de Latinoamérica, por delante de reconocidas instituciones de Chile, Argentina o Brasil. Euroinnova entra en el TOP 3 del Ranking de Centros en alto rendimiento o Centros de estudios empresariales . Además, destaca su Máster en Periodismo , como el mejor del listado.

entra en el o . Además, destaca su , como el mejor del listado. INESALUD ha sido reconocida como la mejor institución a la hora de estudiar un Máster en Nutrición y un Máster en Enfermería .

ha sido reconocida como la a la hora de estudiar un y un . INEAF, como recoge este ranking, ha sido elegida mejor escuela de negocios para cursar el Máster en Auditoría y el Máster en Banca y Mercados financieros. La inclusión en el Ranking Financial Magazine refuerza la estrategia de expansión internacional que el grupo viene impulsando en los últimos años, consolidándose como un actor clave en el ámbito de la educación online, la formación profesional y el desarrollo de competencias en sectores emergentes.

Financial Magazine, sello de calidad en educación online

Financial Magazine es un portal de información económica, educativa y centros de formación con el objetivo de divulgar las principales noticias y novedades relacionadas con estos sectores.

Este reconocido portal publica dos resultados de rankings al año, incluyendo aquellos centros, instituciones y portales de formación que cumplen con los criterios de calidad y excelencia académica establecidos por Financial Magazine.

Su metodología se basa en una evaluación exhaustiva de cada institución en función de criterios como:

Prestigio académico y reconocimiento institucional

Calidad del claustro docente

Metodologías innovadoras y aprendizaje activo

Empleabilidad y desarrollo profesional del alumnado

Internacionalización y diversidad en el aula

Satisfacción de estudiantes y reputación entre alumni

Presencia y reputación digital

Estrategia de branding y coherencia corporativa

Posicionamiento SEO y autoridad online

Marketing de contenidos y estrategia comunicativa Innovación tecnológica al servicio de la educación

Uno de los elementos diferenciales de EDUCA EDTECH Group es su firme compromiso con la innovación tecnológica como motor de transformación educativa. El grupo continúa su proceso de expansión, con la próxima inauguración de una universidad en Estados Unidos, y un ambicioso programa de desarrollo tecnológico en colaboración con instituciones como la Universidad de Granada, el CDTI y la Corporación Tecnológica de Andalucía.