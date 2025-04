cdmon lanza Pilotron: la primera IA diseñada para gestionar paneles de control utilizando lenguaje natural

Pilotron, asistente de IA, se integra dentro del panel de control de cdmon para todos los usuarios. Se alimenta al 100% con energías renovables y pronto se trasladará todo el código del algoritmo al ecosistema digital de cdmon, que funciona íntegramente con energía verde. En palabras del director digital de la empresa, David Blanch, "Pilotron destaca porque maneja el lenguaje natural, y será un hito sostenibilidad, ya que se ejecutará dentro de nuestros servidores alimentados por energías renovables" La empresa catalana líder en hosting y alojamientos web cdmon presenta una nueva herramienta de inteligencia artificial —Pilotron— con el objetivo de "facilitar las navegaciones y acciones dentro del panel de control, enfocado a todas aquellas personas que quieran tener presencia en internet sin necesidad de que adquieran conocimientos técnicos para manejarse por interfaces que a veces pueden resultar algo complejas", de acuerdo con el director digital de cdmon, David Blanch.

No solo se trata de una herramienta con la que los usuarios van a poder pedir acciones de forma natural, sino que también el algoritmo será capaz de responder en hasta cuatro idiomas, independientemente de la configuración del panel de control del cliente. "Da igual si tienes el panel de control configurado en inglés. Es posible pedir instrucciones en catalán y Pilotron responde sin problema. Actualmente, hay configurados los idiomas castellano, catalán, inglés e italiano. Pero con el tiempo se añadirán más", ha explicado Blanch.

Inteligencia Artificial diseñada para que no contamine

La sostenibilidad de la inteligencia artificial es uno de los temas que más candentes están en la agenda. En esa línea, una de las mejores cualidades de este nuevo algoritmo es que va a dejar de contaminar por su uso. Actualmente, y en esta primera fase de implementación, Pilotron se aloja en servidores externos. Sin embargo, y de acuerdo con David Blanch, "el próximo paso es integrar todo el código fuente de Pilotron para que se ejecute al 100% dentro del ecosistema digital de cdmon, los cuales están funcionando íntegramente gracias a energías renovables".

Aunque actualmente se estima que entre el 3 y el 4% de la electricidad consumida a nivel mundial se dedica al mundo digital —internet, granjas de servidores, inteligencias artificiales, etc.—, Blanch recalca que "lo realmente importante es cómo se alimenta toda la maquinaria, puesto que no es lo mismo que se use carbón o fuel para la electricidad, que usar paneles solares o energía eólica. Si se usan fuentes renovables y limpias, la tecnología funciona de igual modo, pero el impacto medioambiental se minimiza".

En línea con la sostenibilidad

La empresa catalana cdmon, con el lanzamiento de Pilotron, no solo se alinea con sus objetivos de cara al servicio técnico y de asistencia para los clientes. También continúa en su lucha contra el cambio climático y de la sostenibilidad, y sigue la senda que marcó la acreditación de la Green Web Foundation.

Esta entidad sin ánimo de lucro reconoció los esfuerzos de cdmon en materia ambiental, y otorgó un sello distintivo, validando que toda la energía que se consume.