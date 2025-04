En el INAB, los pensamientos no se asumen como hechos, sino como hipótesis que la ciencia puede investigar

El INAB (Instituto de Neurociencia Avanzada de Barcelona) inaugura su centro de investigación en la Fundación Norrsken de Barcelona. El INAB se sitúa a la vanguardia de la investigación neurocientífica con proyectos pioneros que exploran la mente humana. Sus líneas de investigación exploran, desde el impacto que la emoción causa en la proliferación de las células, hasta la visión cognitiva El Instituto de Neurociencia Avanzada de Barcelona (INAB) emerge como un referente en la investigación de la mente humana desde una perspectiva científica, donde apuesta por nuevas vías para 'entendernos' y trasladar ese conocimiento a la vida cotidiana de las personas.

Bajo un enfoque visionario, pero riguroso dentro los estándares científicos, el INAB ha abierto recientemente su laboratorio en la Fundación Norrsken Barcelona, movidos por el lema La neurociencia de lo posible y lo imposible, su compromiso es con una ciencia que no solo observa, sino que transforma.

Lo que mueve al INAB es aplicar el método científico y, partiendo de la ignorancia, hacerse preguntas fundamentales sobre la percepción, la consciencia y el potencial cognitivo del ser humano. "Su misión es ir más allá de los límites tradicionales de la neurociencia para impulsar con rigor científico una sociedad más consciente, compasiva y colaborativa", afirma el Dr. David del Rosario, director y cofundador del INAB.

Un centro de vanguardia

El INAB se distingue por su enfoque integrador, donde combina herramientas tecnológicas de vanguardia —como electroencefalografía de alta densidad (EEG) y espectroscopía funcional del infrarrojo cercano (fNIRS)— con un entorno físico diseñado para favorecer tanto la investigación como el bienestar y desarrollo de investigadores y participantes.

"La verdadera evolución se caracteriza por lacapacidad de dejar atrás sistemas de creencias obsoletas y abrazar nuevas formas de conocimiento", explica el doctor Xavi Ginesta, presidente de la Fundació Humanitas y cofundador del INAB. "Es con este propósito que sugerimos impulsar la creación del instituto: un espacio donde la curiosidad científica se convierte en una herramienta para explorar la mente con profundidad y valentía".

Los proyectos del INAB

Esta unión de método científico y curiosidad por la experiencia humana crea el marco ideal para abordar diferentes fenómenos desde la perspectiva de la neurociencia, como la generación del pensamiento y las emociones, así como en los efectos neurofisiológicos del miedo y el estrés. Estas investigaciones buscan entender "cómo se originan las respuestas cognitivas y afectivas a nivel neuronal, y de qué modo pueden ser moduladas para mejorar la salud mental y la calidad de vida", precisa el director del centro.

El instituto también estudia fenómenos poco explorados habitualmente por la ciencia como la sincronía cerebral durante experiencias sensoriales compartidas, el impacto del silencio y el ruido en la dinámica celular, la relación entre percepción extrasensorial y el fenómeno de la visión cognitiva.

La visión extraocular

El estudio de la visión cognitiva, también conocido como ‘visión extraocular’, investiga los efectos de la generación transitoria de un déficit visual en niños sanos mediante un antifaz para bloquear selectivamente la luz durante tareas de percepción visual. Los hallazgos preliminares sugieren posibles aplicaciones terapéuticas en el tratamiento de trastornos visuales infantiles.

El poder de la voz y las emociones

Uno de los estudios más recientes del INAB, publicado en la revista Applied Sciences, se titula ‘Exploring the Effects of Gratitude Voice Waves on Cellular Behavior: A Pilot Study in Affective Mechanotransduction’, y explora cómo las ondas acústicas generadas por estados de gratitud en la voz humana pueden influir en la proliferación celular. Los hallazgos del instituto, aunque preliminares, abren la puerta a una nueva forma de entender la interacción entre emociones, sonido y biología. "La hipótesis de que las emociones pueden actuar como agentes biofísicos es una posibilidad científicamente plausible", explica Del Rosario-Gilabert, quien lidera esta investigación junto a un equipo multidisciplinar que integra neurociencia, física y biología celular.

Avances en sonobiología

Relacionada con ese estudio, otra investigación liderada por el INAB aborda los avances en la sonobiología, un campo emergente que explora cómo las ondas sonoras influyen en procesos biológicos a nivel celular.

Investigaciones recientes han demostrado que ciertas frecuencias acústicas pueden modificar la organización del citoesqueleto celular, alterar patrones de migración y s respuestas moleculares. "Este enfoque abre nuevas perspectivas en medicina regenerativa, al permitir influir en el comportamiento celular sin contacto físico ni agentes químicos", precisa el estudio firmado por Del Rosario con el investigador Antonio Valenzuela Miralles (también integrante del equipo del INAB) y Gema Esquiva.

Neurociencia aplicada: salud y sostenibilidad

En colaboración con universidades y centros de ingeniería, el INAB ha desarrollado paneles acústicos fabricados con materiales reciclados (como PET de botellas plásticas), cuya biocompatibilidad y eficiencia sonora han sido probadas en contextos clínicos. El estudio demostró que estos paneles no solo reducen el ruido, sino que además son seguros desde el punto de vista de la salud.

Presencia y bienestar en el entorno laboral

En línea con su visión humanista, el INAB también aborda las condiciones psicosociales del mundo laboral, como el desarrollo de dos escalas para medir la presencia en el trabajo: la Intra Presence at Work Scale (IAPWS) para tareas individuales, y la Inter Presence at Work Scale (IRPWS) para actividades en equipo. Estas herramientas permiten evaluar el grado en que una persona está realmente presente —cognitiva y emocionalmente— en su entorno laboral, con el objetivo de mejorar tanto el rendimiento como el bienestar personal, así como de la empresa.