Un ‘T’estimo’ colectivo en Passeig de Gràcia; así fue la acción artística de White Rabbit por Sant Jordi

El pasado 23 de abril, con motivo de la celebración de Sant Jordi, White Rabbit: The Off Museum transformó su entrada en Passeig de Gràcia en un espacio participativo y emocional que atrajo a cientos de personas durante toda la jornada. Ver video

La propuesta, bautizada como "T'estimo", consistió en un gran mural espejo que invitaba a los transeúntes a dejar un mensaje de amor, cariño o agradecimiento. Guiados por pequeñas instrucciones y armados con rotuladores de colores, participantes de todas las edades plasmaron sus pensamientos en un lienzo muy especial: su propio reflejo.

La dirección artística de la pieza fue realizada por la artista Corin, quien diseñó la composición base del espejo con una estética vibrante, incorporando guiños visuales a los colores de la Diada y el mensaje central: “T’estimo”. La propuesta apelaba tanto al amor romántico como al amor propio, convirtiéndose en un homenaje moderno y colectivo al espíritu de Sant Jordi.

La acción se completó con una ambientación floral en la entrada del museo —con rosas amarillas como símbolo de amor alternativo—, una promoción especial 2x1 para residentes, y la participación espontánea de varios creadores de contenido que ayudaron a amplificar la experiencia en redes sociales a través de TikTok e Instagram.

¿Qué es White Rabbit? White Rabbit: The Off Museum es una experiencia cultural inmersiva situada en el corazón de Barcelona. A través de instalaciones artísticas, tecnología y narrativa sensorial, ofrece a los visitantes una manera única de explorar las raíces, la identidad y las emociones de la cultura catalana. Más que un museo tradicional, White Rabbit invita a "sentir" y "descubrir" la ciudad desde perspectivas inesperadas, proponiendo una conexión auténtica con Barcelona y su espíritu creativo.