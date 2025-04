El sector ocio nocturno lanza una guía de prevención de incendios en discotecas

La seguridad en los espacios de pública concurrencia, especialmente en el sector del ocio nocturno, es una prioridad global. En este contexto, Spain Nightlife, en colaboración con la International Nightlife Association, la Appleton Private University, Preventia y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB), lanzará el próximo 19 de noviembre de 2025 la primera guía técnica europea centrada en la prevención de incendios en discotecas, salas de conciertos, bares y locales similares. Esta iniciativa, basada en el diseño prestacional (prevención por objetivos), busca establecer un estándar innovador que no solo cumpla con las normativas europeas, sino que también sirva como referencia para otros continentes, promoviendo la seguridad en un sector clave para la economía y el turismo internacional.

Para profundizar en los detalles de esta guía, entrevistamos a Ignacio López Vidal, gerente de Preventia y experto en prevención de riesgos, quien ha desempeñado un papel clave en su desarrollo. Esta iniciativa marca un hito en la prevención de incendios en locales de ocio nocturno, con un enfoque que trasciende fronteras y busca alinearse con los estándares de seguridad más avanzados a nivel mundial.

¿Qué motivaciones llevaron a Spain Nightlife, International Nightlife Association y Appleton Private University a impulsar esta guía de prevención de incendios específicamente para locales de ocio nocturno?

Llevamos más de diez años promoviendo la seguridad en el ocio nocturno, un sector que no solo es vital para la economía europea, sino también un referente cultural y turístico a nivel global. La guía es un paso definitivo para prevenir de forma efectiva los riesgos, no solo para garantizar la seguridad de los usuarios, sino también para proteger la reputación del sector. En un contexto internacional, donde tragedias como los incendios en discotecas en países como Brasil (Kiss Nightclub, 2013) o Tailandia (Santika Club, 2009) han marcado precedentes, esta guía busca establecer un modelo preventivo que pueda adaptarse a diferentes realidades normativas y culturales, posicionando a Europa como líder en seguridad en el ocio nocturno.

¿Cuál ha sido el papel de Preventia en la elaboración de esta guía y qué aspectos clave se han abordado desde su experiencia profesional?

Preventia ha sido el promotor de esta guía y el catalizador para que la APTB participase en la misma, un hecho que considero fundamental. Pero el proyecto no sería posible sin la mentalidad de mejora de la seguridad existente en los locales de los asociados y en los nuevos, así como el espíritu emprendedor de Spain Nightlife e International Nightlife Association, representados por su secretario general, Joaquín Boadas de Quintana, y por el rector José Manuel Castelo de Appleton Private University. Esta última ha dado un paso definitivo al crear la primera Facultad de Ocio Nocturno, donde se impartirán, entre otras asignaturas, los contenidos de la guía sobre incendios y emergencias. Desde Preventia, hemos aportado nuestra experiencia en diseño prestacional, alineándonos con estándares internacionales como los de la NFPA (EE.UU.) o la ISO 23932 (Fire Safety Engineering), asegurando que la guía sea aplicable en diversos contextos globales.

¿Qué diferencias o mejoras introduce esta guía respecto a normativas o protocolos ya existentes en el ámbito de la seguridad contra incendios?

La principal innovación es el enfoque prestacional, que permite un análisis y evaluación del riesgo de incendio a medida para cada tipo de local, según sus características específicas. Esto contrasta con las normativas prescriptivas tradicionales, que suelen ser más rígidas. La guía incorpora soluciones técnicas innovadoras y herramientas digitales avanzadas, como simulaciones con Open BIM 9D, para modelar incendios, humo, evacuaciones y la intervención de bomberos. Estas tecnologías ya están siendo utilizadas en países como Australia o Singapur, y nuestra guía las adapta al contexto europeo, optimizando medidas de protección activas (instalaciones) y pasivas (materiales de construcción), con un enfoque que podría inspirar regulaciones en otras regiones.

¿Podría destacar cuáles son los principales riesgos detectados en locales de pública concurrencia en lo referente a incendios?

Los riesgos se dividen en dos categorías: los inherentes a la actividad y los derivados del incumplimiento normativo. Entre los primeros, destacan los aforos mal calculados desde la perspectiva de prevención, el uso de materiales inflamables, el empleo de pirotecnia o máquinas de chispas, y las condiciones termohigrométricas inadecuadas. Entre los segundos, encontramos problemas como salidas de emergencia bloqueadas, señalización deficiente, iluminación insuficiente y riesgos eléctricos. Estos problemas no son exclusivos de Europa; son comunes en mercados emergentes y países con normativas menos desarrolladas, lo que refuerza la necesidad de una guía que pueda servir como referencia global.

¿Qué medidas concretas recomienda la guía para minimizar el riesgo de incendios en este tipo de establecimientos?

La guía promueve locales lo más incombustibles posible, con materiales certificados según estándares europeos e internacionales (como la clasificación Euroclase). También recomienda sistemas avanzados de extracción de humos que mantengan el humo a más de dos metros del suelo, facilitando la evacuación y la intervención de bomberos. Además, aboga por la integración de tecnologías de detección temprana y extinción automática, inspiradas en las mejores prácticas de países como Japón y Alemania, adaptadas a las necesidades operativas de los locales de ocio nocturno.

¿Cómo se ha tenido en cuenta la realidad operativa de los locales nocturnos en la aplicación práctica de las recomendaciones?

Hemos realizado un análisis exhaustivo de la situación actual de los locales existentes en materia de prevención, protección contra incendios, evacuación e intervención de bomberos. Las medidas propuestas se adaptan a los riesgos específicos de cada establecimiento, considerando factores como el diseño arquitectónico, el tipo de público y los horarios de operación. Este enfoque práctico se ha enriquecido con estudios de casos internacionales, como los protocolos de seguridad en clubes de Nueva York o Ibiza, asegurando que las recomendaciones sean viables en diferentes mercados.

¿Existe una propuesta de formación o sensibilización específica dirigida al personal de los locales?

La guía va más allá del personal de los locales. Proponemos programas de formación dirigidos a arquitectos, ingenieros, aparejadores, personal de licencias en ayuntamientos, ministerios de industria, guardas de seguridad y cualquier profesional relacionado con la seguridad contra incendios. La Appleton Private University jugará un papel clave al incluir estos contenidos en su Facultad de Ocio Nocturno, con un enfoque que busca estandarizar la formación a nivel europeo y exportarla a otras regiones, como América Latina o Asia, donde el sector del ocio nocturno está en auge.

¿De qué manera se pretende fomentar la implantación de esta guía entre los empresarios del sector y qué grado de obligatoriedad tiene?

El objetivo es posicionar la guía como un referente técnico-legal a nivel europeo y, potencialmente, global. Aunque no es obligatoria, supera con creces los requisitos mínimos de las normativas prescriptivas, lo que la convierte en un estándar de excelencia. Para fomentar su adopción, realizaremos presentaciones internacionales, mostrando casos reales que demuestren las ventajas tangibles de su aplicación. Estas sesiones se dirigirán tanto a empresarios como a administraciones públicas, con eventos planeados en ciudades como Berlín, Londres y Miami, donde el ocio nocturno tiene un impacto económico significativo.

¿Se prevé algún tipo de seguimiento o evaluación sobre la implementación de estas medidas en los locales adheridos?

Sí, el seguimiento es esencial. Proponemos dos iniciativas: primero, auditorías e inspecciones realizadas por las asociaciones, a través de contratos de mantenimiento o certificaciones, especialmente en casos de reformas o modificaciones sustanciales de las condiciones de seguridad. Segundo, instamos a las administraciones a reforzar su rol como garantes del cumplimiento normativo, asegurando que la documentación y las inspecciones técnicas se realicen correctamente. Este modelo de trazabilidad podría inspirarse en sistemas como los de Reino Unido o Canadá, donde la colaboración entre el sector privado y público ha mejorado la seguridad en locales de ocio.

Desde su punto de vista, ¿cuáles son los principales retos a medio y largo plazo en materia de prevención de incendios en espacios de ocio?

El primer reto es lograr que los organismos europeos y los estados miembros, incluido España, adopten el enfoque prestacional en lugar del prescriptivo, alineándose con los avances tecnológicos y las necesidades actuales. Esto podría influir en regiones como América Latina o el sudeste asiático, donde las normativas aún son incipientes. El segundo reto es transmitir nuestro conocimiento a través de formación global, capacitando a técnicos, empresas y ciudadanos en general. Finalmente, buscamos establecer un lenguaje universal en la prevención de incendios, que sea accesible y comprensible para todos, desde Nueva York hasta Tokio, contribuyendo a salvar vidas en cualquier rincón del mundo.

Con esta guía, Spain Nightlife, International Nightlife Association, Appleton Private University, Preventia y la APTB no solo buscan reforzar la seguridad en el ocio nocturno europeo, sino también establecer un estándar global que inspire a otros mercados. La combinación de un enfoque prestacional, tecnologías avanzadas y formación integral posiciona a esta iniciativa como un referente en la prevención de incendios, contribuyendo a la profesionalización del sector y a la protección de millones de personas que disfrutan del ocio nocturno en todo el mundo.