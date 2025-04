Empresas con Alma; El nuevo modelo de Liderarte donde las personas son el alma de la organización

Autenticidad emocional, Liderazgo con corazón, Motivación con propósito y Acción transformadora: así suena el alma de las nuevas organizaciones.

¿Y si el verdadero valor de una empresa no estuviera en su estrategia… sino en su alma?

En tiempos de cambios acelerados, presión productiva y culturas que se automatizan, Liderarte presenta “Organizaciones con Alma”, un modelo revolucionario que pone lo humano en el centro y lo convierte en el nuevo motor del desarrollo organizacional.

Un modelo que nace desde la necesidad de volver a lo esencial: las personas.

Porque detrás de cada resultado, de cada decisión, de cada éxito o fracaso… hay emociones, valores, historias y vínculos.

Y cuando eso se ignora, la empresa pierde algo más que motivación: pierde sentido.

¿Qué es “Organizaciones con Alma”? Es una propuesta metodológica, emocional y transformadora.

Un nuevo paradigma donde la cultura ya no se diseña solo desde los valores corporativos, sino desde la autenticidad de las personas que la habitan.

Ya no se trata únicamente de clima laboral.

Se trata de una cultura viva, sentida, con alma.

Una organización con alma no solo busca eficiencia… busca coherencia, humanidad y propósito.

Porque las organizaciones con alma no nacen de los números.

Nacen de las decisiones valientes.

De los vínculos que se cuidan.

Y de líderes que se atreven a liderar desde el corazón, no solo desde la cabeza.

¿Por qué nace? ''Porque hemos creado organizaciones brillantes… pero hemos agotado a las personas.

Porque tenemos tecnología punta… pero relaciones frágiles.

Porque sabemos mucho de KPIs… pero poco de emociones.''

Ignacio Bonasa, fundador y presidente ejecutivo de Liderarte, lo resume con claridad:

“Una organización sin alma puede funcionar, pero no transforma. No emociona. No deja huella. Nosotros venimos a recordar que el alma también es un activo estratégico.”

¿Para qué nace? Para provocar un cambio profundo.

Para ayudar a las empresas a evolucionar desde dentro.

Para volver a conectar el “hacer” con el “ser”.

El rendimiento con el cuidado.

El éxito con el sentido.

Organizaciones con Alma nace para que el alma de la empresa no sea un eslogan… sino una experiencia.

Para que la cultura no se escriba en la web, sino que se viva en los pasillos, en los equipos y en cada decisión cotidiana.

¿Cómo se hace? Desde un modelo simple, pero poderoso. Un acrónimo que resume su esencia:

A.L.M.A. = Autenticidad emocional + Liderazgo con corazón + Motivación con propósito + Acción transformadora

Autenticidad emocional: Se fomentan entornos donde se puede ser uno mismo sin miedo. Donde mostrarse no debilita, sino que fortalece.

Liderazgo con corazón: Acompañan a los líderes a liderar con presencia, con empatía y con coraje emocional.

Motivación con propósito: Ayudan a descubrir y alinear el propósito individual con el colectivo. Cuando las personas entienden su para qué, se implican de verdad.

Acción transformadora: Porque sin acción, todo se queda en discurso. Diseñan intervenciones que bajan al terreno, que tocan lo real y generan cambio tangible.

Desde Liderarte lo hacen a través de experiencias vivenciales, formaciones con alma, arte aplicado, espacios de escucha, dinámicas emocionales y acompañamiento estratégico.

No se trata de implementar una política nueva.

Se trata de cambiar la mirada.

De dejar de gestionar personas como recursos… y empezar a verlas como la raíz viva de la organización.

No es una moda. Es una evolución necesaria.

Organizaciones con Alma no es una tendencia bonita.

Es una respuesta valiente al vacío silencioso que muchas empresas ya sienten.

Un movimiento que nace desde la urgencia de reconciliar lo profesional con lo humano.

Porque los entornos laborales que vendrán no serán los más eficientes, serán los más auténticos.

No los que más escalen, sino los que más conecten.

Como dice Ignacio Bonasa:

“Las empresas del futuro no serán las que más crezcan, sino las que más toquen el alma de quienes las sostienen.”

El ecosistema de Liderarte: transformar desde el alma

Organizaciones con Alma es parte de un ecosistema más amplio que impulsa Liderarte, una factoría de talento, formación y desarrollo humano donde cada proyecto nace desde un propósito profundo:

Resetéate (Reset Yourself): una experiencia de reconexión interior para quienes quieren aprender a vivir desde su esencia.

Dale la vuelta a la tortilla (Turn the Tables): un movimiento social que transforma el dolor en energía que impulsa a personas, organizaciones y sociedad.

BienestART, Artecoaching, Womentoring… y muchas otras propuestas con una raíz común: poner el alma en el centro.

Epílogo: lo que no toca el alma, no deja huella Este no es solo un modelo para empresas.

Es una invitación a liderar diferente.

A crear culturas más humanas.

Y a no tener miedo de lo invisible.

Porque al final, cuando una organización encuentra su alma, todo florece de otra manera.