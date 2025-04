La Pastoreta; cuarenta años repartiendo sueños y construyendo historias

La administración de lotería La Pastoreta abrió sus puertas hace más de cuarenta años en la ciudad de Reus, y desde entonces se ha convertido en toda una institución y un referente en la comarca.

Nació como un negocio familiar y, con el tiempo, ha sabido adaptarse a las nuevas tecnologías mediante la creación de un portal propio de venta en internet (lapastoreta.com), que, al igual que el punto de venta físico, se ha consolidado como un referente a nivel estatal. En esta plataforma se combinan los juegos tradicionales de LAE (Loterías y Apuestas del Estado) con peñas propias, pensadas para compartir la suerte en grupo.

Òscar Bausà es el actual regente de la administración. Cuando hablas con él, suele decir que es un hombre afortunado, y le gusta pensar que puede trasladar esa suerte a los demás. Se considera un vendedor de ilusiones, y transmite esta visión a todo su equipo.

Cada vez que alguien compra un décimo, en realidad está comprando ilusiones con las que soñar. Esta es su máxima, y con ella desarrolla la filosofía de su empresa.

El trato con el cliente es muy directo y, en muchos casos, frecuente, lo que permite que, con el paso de los años, se creen vínculos personales. Gracias a esta cercanía, pueden conocer las ilusiones y motivaciones que hay detrás de cada compra. Podríamos decir que, casi siempre, la familia está en el centro de todas ellas: “Para la boda de mi hija”, “para el coche de mi nieto” … Pequeños o grandes sueños que giran en torno a los suyos.

Tras esta breve introducción, pasamos a entrevistar al propietario para conocerlo un poco mejor.

Señor Bausà, seguramente al público lo que más le interese sean las anécdotas de aquellos que han sido agraciados con la suerte que ustedes reparten. ¿Nos puede contar alguna en especial?

Lo primero, si no te importa, llámame, Òscar. Y puntualizar que no soy yo quien reparte la suerte. Nosotros, el equipo de La Pastoreta, ponemos todos los ingredientes y trabajamos para que nuestros clientes tengan todos los medios a su alcance. Luego, la suerte decide.

Me gustaría destacar que la suerte es personal e intransferible. Desde La Pastoreta intentamos ofrecer todas las facilidades para que nuestros clientes puedan alcanzar ese premio tan deseado.

No todos los premiados quieren compartir públicamente su historia, pero algunos sí lo hacen. Recuerdo a un jubilado de 80 años que ganó 35 millones y medio de euros. Al enterarse, lo primero que dijo fue: “Ha llegado un poco tarde… pero mejor tarde que nunca. Mis hijos lo van a disfrutar más que yo.”

Una clienta fue agraciada con un millón y medio de euros. Por supuesto, le cambió la vida. Pudo cumplir el sueño de retirarse al campo y ser dueña de su tiempo.

Y qué decir de los 240 millones repartidos en la Lotería de Navidad de 2020 entre los operarios de una empresa cercana a Reus. Digo “la mayoría” porque hubo algunos que, al no creer en la suerte, no compraron el décimo premiado. ¡Eso demuestra que la suerte te encuentra, pero tú tienes que buscarla! Desde 2021, nadie en esa empresa se queda sin su décimo.

También hay muchas anécdotas relacionadas con un pequeño pueblo del Montsant, que fue agraciado con 15 millones de euros. ¡Tractores nuevos, casas renovadas, coches recién estrenados! El entorno floreció, y surgieron miles de historias entre vecinos y pueblos cercanos. Una de ellas: “El pueblo de mi padre está a cuatro kilómetros, y aún hoy no me perdonan que no llevara ese número allí. Al principio, me querían tirar al río, ja, ja, ja…”.

En cuanto a números curiosos, podría hablar del 43629, que se ha convertido en el número de la familia y amigos de la casa. Me di cuenta de que algunos de los premios importantes que se dieron cuando mi madre regentaba la administración sumaban 24. Elegimos ese número fijo, y llevamos años jugándolo. De momento no ha dado ninguna alegría, pero estamos convencidos de que lo hará pronto.

Esa es, precisamente, la magia de la lotería: compartir la ilusión por un número, las conversaciones, los planes, los viajes… y renovar la ilusión cada año creyendo que puede tocar.

El producto más querido por nuestros clientes es la Lotería de Navidad. No es el juego que da más dinero, pero sí el que más se comparte y el que genera más ilusión. Desde julio la gente empieza a pensar en ella y a comprar. Si viajas, compras lotería del lugar donde has estado para tus amigos y tu familia. Si tú compras, yo también. Me das, te doy… Esa ilusión compartida se ha convertido en una tradición de más de doscientos años, única en el mundo. Incluso quienes no juegan durante el año, lo hacen en Navidad.

¿Y para quiénes juegan por primera vez? Les diría que jueguen con prudencia y sensatez. Jugar debe ser algo divertido, pero con límites claros.

Mi consejo: diversificar las apuestas, confiar en los números de la suerte y ser prudentes. Jugar mucho no es recomendable… ¡Pero no jugar tampoco! Como dice el chiste: “¡Dios mío, haz que me toque la lotería! —Sí, hijo mío, pero primero compra el décimo”. La suerte se persigue, y luego, ella te elige.

Un buen lugar para encontrar la tuya es, sin duda, La Pastoreta. Por eso, desde hace años, lo decimos alto y claro: “LA PASTORETA, LA LOTERÍA QUE TOCA.”