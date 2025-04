‘De la Luz y de las Sombras’, el documental español que profundiza en el lenguaje del universo de la mano del maestro espiritual Master Oh

Escrito y dirigido por JAGC Labella y rodado en seis países, explora la relación entre ciencia y espiritualidad, invitando al público a una reflexión más profunda.

Con una producción visual de nivel, confronta testimonios de importantes científicos con las enseñanzas de Master Oh, creador del método Sun Kyeong.

Se proyectará en mayo en salas de Cinesa repartidas por la geografía española.

Proyectado con gran éxito en Ciudad de México, Londres y Ámsterdam, llega a España "De la Luz y de las Sombras", un interesante documental que explora los secretos del universo y los límites del conocimiento científico desde la visión filosófica del maestro coreano Master Oh. La película se proyectará los próximos días 6 y 11 de mayo en una selección de salas de Cinesa repartidas por España.

México, Sudáfrica, Corea del sur, Inglaterra, Países Bajos y España son los escenarios que recorre el documental ‘De la Luz y de las Sombras’, que busca entender las energías que nos gobiernan, así como generar nuevas formas de entender el universo y nuestra conexión con él. Y lo hace profundizando sobre la física y la metafísica, dos disciplinas que a veces se cruzan dando lugar a asombrosas coincidencias, a través de los testimonios de grandes astrofísicos, físicos cuánticos, neurólogos, biólogos moleculares, cirujanos y doctores.

Y como hilo conductor del film, las potentes enseñanzas del maestro coreano Master Oh, creador del método Sun Kyeong con el que lleva cerca de 40 años difundiendo alrededor del mundo qué es la vibración de la vida, cómo se puede sanar el karma y evitar los bloqueos energéticos causantes de la gran mayoría de síntomas físicos, mentales y emocionales que padecemos. “El Universo es vibración, incluyendo los pensamientos y emociones, y la vibración más alta es la que crea y sostiene la vida. Conectarse con ella nos permite encontrar nuestra verdadera naturaleza para estar sanos, y ser felices, sabios, generosos y compasivos”, explica el maestro.

El documental está dirigido por el español JAGC Labella, licenciado en derecho, doctor en historia y fundador de la agencia creativa Ideas Agitadas, productora también del largometraje documental ‘Aquí sigo’ sobre la longevidad en el mundo. “Hasta principios del XX el racionalismo científico se consideró vencedor de una contienda que nunca debió existir entre física y metafísica. La teoría del Big Bang, las misteriosas reglas del mundo subatómico y la mecánica cuántica, unido a los desórdenes mentales de nuestro tiempo como el estrés y la fatiga crónica, ha desatado una ola de espiritualidad. De la luz y de las sombras no ofrece conclusiones, ofrece explicaciones”, advierte Labella. Junto a él, un experimentado equipo en el que sobresale el director de fotografía Lorenzo Hagerman, uno de los mejores documentalistas en la actualidad.

Tras la première celebrada en Madrid la pasada semana, la cinta se proyectará para público y con venta de entradas en los Cinesa de Méndez Álvaro (Madrid), SOM Multiespai (Barcelona), Max Ocio (Barakaldo), Salera (Castellón) y Festival Park (Palma de Mallorca) el martes 6 y el domingo 11 de mayo.

Curación ancestral y terapias energéticas contra la ansiedad y el estrés

“Existe un orden universal que gobierna el mundo visible e invisible. Lo llamamos La Mente del Universo y su parte tangible es la naturaleza, con la que hemos ido perdiendo contacto a lo largo de la historia”. De esta forma avanza el documental la importancia de sintonizar con la vibración de la mente del universo para recuperar la energía universal, vía fundamental para obtener la verdadera felicidad interior a través de la conexión con uno mismo. Y este es precisamente el camino que lleva explorando toda su vida el maestro espiritual coreano y embajador de la felicidad Master Oh, el mismo que ha plasmado en el método Sun Kyeong, una práctica que enseña en los más de 20 centros que tiene abiertos por todo el mundo y con la que ayuda a millones de personas a sanar física y emocionalmente.

La filosofía de Master Oh se basa en la convicción de que al nacer no solo heredamos rasgos genéticos como el color del pelo, el de los ojos o la forma del cuerpo; también heredamos patrones energéticos de nuestros padres y ancestros. “Y aunque estos fallezcan, su forma de pensar, sentir y comportarse se queda anclado eternamente en nuestro sistema energético en forma de vibración, influenciando nuestra vida. Estos patrones repetitivos se conocen como karma, y hay karma bueno y malo, al igual que hay hábitos buenos y malos”, advierte el maestro. Y para contrarrestar los malos, Master Oh propone como primer paso de su método la curación ancestral, un programa transformador que sana los patrones energéticos heredados, permitiendo que los individuos y las familias se liberen de su influencia. El método Sun Kyeong se completa con tratamientos energéticos que combinan acupresión y sonido para abrir bloqueos profundos, además de clases de Qi, basadas en meditaciones guiadas y movimientos corporales que contribuyen a reponer los niveles de energía y limpiar el cuerpo de toxinas, lo que conduce a alcanzar un estado mental más claro y brillante.