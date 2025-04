ASPY integra el cálculo de la huella de carbono como herramienta preventiva en salud laboral

El nuevo servicio se basa en el enfoque One Health, impulsado por la OMS y el Ministerio de Sanidad, que reconoce la interdependencia entre la salud del planeta y la de las personas, ofreciendo una respuesta integral a los diversos factores de riesgo originados por el cambio climático ASPY, empresa especializada en la prevención de riesgos laborales y asesoramiento en materia de seguridad y salud laboral perteneciente al grupo Atrys, ha integrado el cálculo de la huella de carbono como herramienta preventiva entre sus productos de Consultoría. Este avance consolida su liderazgo en prevención de riesgos laborales, posicionándola a la vanguardia en soluciones para entornos laborales saludables y sostenibles frente a los riesgos del cambio climático, y la convierte en compañía de PRL pionera en la integración de la huella de carbono en la evaluación de riesgos para el bienestar de los trabajadores.

La nueva solución estratégica de ASPY se encuentra alineada con el reciente Real Decreto 214/2025, que establece la creación de un registro nacional de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de CO2, para facilitar el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de cambio climático.

La integración de estas magnitudes se inspira en el enfoque One Health, una perspectiva promovida por la OMS y adoptada por el Ministerio de Sanidad, que reconoce la interdependencia entre la salud del planeta y la de las personas, ofreciendo una respuesta integral a los diversos factores de riesgo originados por el cambio climático: estrés térmico, enfermedades respiratorias, aumento de accidentes por condiciones extremas y alteraciones en los ritmos laborales vinculados a fenómenos climáticos extremos. De esta manera, este nuevo servicio busca anticipar y adaptar los entornos laborales a estos nuevos riesgos, integrando la PRL en la sostenibilidad empresarial.

"Reducir emisiones no es sólo una decisión ambiental, sino una estrategia preventiva avalada por la evidencia científica. Esta propuesta combina el cumplimiento normativo, la ciencia aplicada y la transformación sostenible para ayudar a las empresas a medir, gestionar y transformar sus emisiones en decisiones preventivas que impacten positivamente en el bienestar, tanto de sus trabajadores como del medioambiente", afirma Javier Colino, director de Prevención Técnica de la zona Norte de ASPY.

Este nuevo servicio no solo genera un impacto positivo en la salud de los trabajadores y del planeta, sino que también ofrece beneficios tangibles para las empresas: reduce significativamente los costes operativos -estimando una disminución cercana al 19% en el consumo energético durante el primer año-, mejora la competitividad y la reputación -con un incremento medio de 27 puntos en los índices de sostenibilidad corporativa-, aumenta las posibilidades de éxito en licitaciones públicas -donde el 76% valora positivamente la huella de carbono verificada- y facilita el acceso a financiación verde más económica, con una reducción promedio del 0,4% en los tipos de interés.

Este servicio ha sido sometido a una auditoría interna de cumplimiento según la Directiva (UE) 2024/825, relativa a la lucha contra el greenwashing, obteniendo la declaración de conformidad normativa y comunicacional, lo que garantiza que sus análisis de sostenibilidad sean verificables, medibles y basados en datos reales. Asimismo, esta herramienta está homologada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y cumple con las metodologías internacionales como el GHG Protocol o ISO 14064.

Con una visión de futuro, la dirección técnica de ASPY Prevención trabaja en proyectos de investigación y desarrollo que unen las nuevas tecnologías, el cuidado de la salud y la sostenibilidad, aplicado desde la óptica PRL.

Para presentar esta nueva solución, la compañía celebrará un webinar en abierto y gratuito el próximo 8 de mayo a las 12:00 hora española. Javier Colino, director de Prevención Técnica de la zona Norte, explicará en detalle las implicaciones de la nueva normativa a nivel nacional y autonómico, y cómo ASPY puede guiar a las empresas a aplicarla de forma efectiva. Ya es posible inscribirse a la sesión a través de este enlace