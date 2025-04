U.S. Polo Assn. alcanza ventas récord de 2.330 millones de euros

Además se fija la meta de 2.800 millones a nivel global. La icónica marca deportiva global refuerza su presencia internacional con planes de expansión en tiendas y mercados clave USPA Global, la empresa que gestiona la marca U.S. Polo Assn., marca oficial de la United States Polo Association (USPA), ha anunciado un récord histórico en ventas al por menor, alcanzando los 2.330 millones de euros en 2024. Ahora, la compañía se propone llegar a los 2.800 millones de euros y alcanzar las 1.500 tiendas oficiales en los próximos años.

Este crecimiento sostenido ha sido posible gracias a la expansión global de U.S. Polo Assn., con un rendimiento destacado en Norteamérica, su mercado principal, y avances constantes en Europa Occidental, Oriente Medio y América Latina. Además, la marca ha experimentado un crecimiento significativo en mercados emergentes como Asia-Pacífico y Europa del Este, y se ha consolidado como la marca de moda masculina más grande y de mayor crecimiento en la India, donde prevé alcanzar los 930 millones de euros en ventas minoristas.

Para 2025, U.S. Polo Assn. planea expandirse a nuevos mercados estratégicos, entre ellos Argentina, Australia, Brasil, Polonia y Tailandia.

Actualmente, la marca tiene presencia en 190 países, con más de 1.100 tiendas propias y miles de puntos de venta adicionales en grandes almacenes, minoristas especializados, tiendas deportivas y plataformas de comercio electrónico. Según License Global, U.S. Polo Assn. figura entre las cinco principales marcas deportivas con licencia del mundo, junto a NFL, MLB y NBA.

"La fortaleza de nuestra marca inspirada en el deporte, nuestros productos de alta calidad y el impulso global han generado otro año récord para U.S. Polo Assn.", ha señalado J. Michael Prince, presidente y CEO de USPA Global.

"Nuestro principal motor de crecimiento es la venta directa al consumidor, tanto en nuestras tiendas físicas como en nuestras webs, que permiten a los clientes conectar con la marca y su auténtico vínculo con el polo", ha añadido.

"Este notable crecimiento en los canales directos al consumidor se debe directamente a nuestras iniciativas estratégicas para mejorar la experiencia del cliente y reforzar el reconocimiento de marca", ha concluido.

La estrategia de expansión también contempla una fuerte inversión en la experiencia retail. La compañía opera actualmente más de 1.100 tiendas y se ha fijado el objetivo de alcanzar las 1.500 para 2030, mediante nuevas aperturas y renovaciones de puntos de venta en todo el mundo.

Durante 2024, las nuevas tiendas estratégicas y las ya existentes han sido renovadas bajo un concepto más sofisticado y deportivo, ofreciendo al consumidor una experiencia más auténtica con la marca. Están en marcha inauguraciones y renovaciones de tiendas insignia en distintos mercados globales, con una cuidada selección de moda y accesorios de U.S. Polo Assn. para hombre, mujer y niño.

Asimismo, la marca está experimentando un crecimiento récord en comercio electrónico, con más de 50 sitios web en 20 idiomas, gracias al lanzamiento de nuevos portales en India, Reino Unido, Japón y Rumanía. U.S. Polo Assn. también ha reforzado su presencia digital, superando los 10 millones de seguidores en redes sociales.

"Seguimos comprometidos con el desarrollo de nuevas alianzas y oportunidades que impulsen la expansión internacional, diversifiquen nuestras categorías de producto y refuercen nuestra estrategia global, al tiempo que fortalecemos nuestra conexión con el deporte del polo", ha afirmado Prince.

La colaboración con ESPN se ha ampliado hasta 2026, llevando el polo a una audiencia internacional a través de canales televisivos y plataformas digitales. El prestigioso U.S. Open Polo Championship®, emitido por ESPN, se presenta ahora junto a eventos icónicos como The Masters y el Kentucky Derby. Además, un nuevo acuerdo con Star Sports India permitirá retransmitir los campeonatos de polo más relevantes del mundo, patrocinados por U.S. Polo Assn., junto a torneos como Wimbledon, la Premier League y la IPL de críquet.

El USPA National Polo Center (NPC), el principal destino del polo en Norteamérica, registró cifras récord de asistencia y domingos con entradas agotadas durante la temporada 2024-2025 de polo de alto hándicap, celebrada entre enero y abril.

Este espectacular recinto, ahora propiedad de la USPA, está situado en el hermoso condado de Palm Beach, Florida, y se extiende a lo largo de unos 647.500 metros cuadrados. Dispone de múltiples campos de césped para polo, restaurantes de alta gama, pistas de tenis, gradas, piscina y la renovada tienda oficial USPA.

Este espacio insignia ofrece una experiencia de consumo superior, repleta de historia y moda inspirada en el polo, con una cuidada selección de productos deportivos y de lujo. En el centro de la tienda USPA destaca el "Halo", una pantalla circular de 360 grados que muestra los momentos más emocionantes de la temporada, ofreciendo una experiencia inmersiva tanto para aficionados al polo como para los consumidores.

Como parte de sus iniciativas para estrechar la relación con el cliente, el equipo global de USPA lleva meses preparando una serie de eventos y campañas para celebrar el 135.º aniversario de la marca, con el objetivo de ofrecer una experiencia inolvidable para los fans del deporte y los consumidores durante 2025. La campaña de aniversario, ya en marcha, celebra los 135 años de la USPA con activaciones en mercados clave como Norteamérica, Europa, Asia, Oriente Medio y América Latina.

A lo largo de 2025, los consumidores podrán disfrutar de eventos exclusivos en tiendas, experiencias digitales, colecciones cápsula y colaboraciones con influencers y deportistas, todo ello para celebrar el legado y el futuro del polo.

"Durante 2024 conseguimos resultados financieros sin precedentes y avances significativos en nuestras colecciones, estrategia de expansión, marketing global y retransmisiones deportivas", ha concluido Prince.

"En 2025 celebraremos el 135.º aniversario con eventos globales en países como Estados Unidos, India, China, Italia, Reino Unido y Turquía. Estoy más optimista que nunca sobre el futuro de U.S. Polo Assn., con la meta cada vez más cercana de superar los 2.800 millones de euros en ventas y alcanzar las 1.500 tiendas en todo el mundo".

Sobre U.S. Polo Assn. y USPA Global

U.S. Polo Assn. es la marca oficial de la United States Polo Association (USPA), la asociación de polo más antigua de EE. UU., fundada en 1890. Con presencia en más de 190 países y más de 1.100 tiendas, la marca ofrece moda, calzado y accesorios para toda la familia. Gracias a alianzas con ESPN y Star Sports India, el polo llega hoy a millones de hogares en todo el mundo.

USPA Global es la filial encargada de gestionar la marca U.S. Polo Assn. a escala global y opera también la plataforma Global Polo TV, centrada en contenidos deportivos y de estilo de vida.

Más información: uspoloassnglobal.com