HydroFleet impulsa la revolución del hidrógeno con la colaboración de HTWO Logistics en Savannah, GA

La primera estación de recarga de hidrógeno de alto volumen en la clase 8 en Estados Unidos HydroFleet, Inc. ("HydroFleet") se complace en anunciar la construcción de su nueva estación de producción y recarga de hidrógeno en el nuevo sitio HTWO Energy Savannah en Pooler, Georgia.

Esta instalación de última generación representa una inversión significativa en energía limpia y soluciones de transporte sostenible, con el objetivo de abastecer a los camiones pesados FCEV de cero emisiones. Esta inversión mejorará significativamente la infraestructura de energía limpia de la región, apoyando camiones pesados de cero emisiones y otros vehículos de energía limpia, incluyendo aplicaciones portuarias y ferrocarriles cercanos, mientras contribuye a un futuro sostenible.

"Pooler es una ubicación ideal para la instalación de HydroFleet debido a su proximidad a importantes autopistas, al Puerto de Savannah y a los posibles clientes de flotas", dijo Scott Moe, presidente y CEO de HydroFleet, expresando su entusiasmo por el proyecto.

"Sabemos que los clientes quieren flotas de cero emisiones, pero han tenido dificultades para conseguir todo el ecosistema de hidrógeno a un precio competitivo. A través de asociaciones estratégicas y tecnología probada y segura, HydroFleet resuelve este desafío de la industria. Esperamos asociarnos con Pooler para liderar la transición hacia flotas de camiones pesados sin emisiones y rentables aquí en Georgia y en todo Estados Unidos", añadió.

Se espera que la inversión de HydroFleet en Pooler traiga beneficios económicos significativos a la zona, creando empleos y posicionando a Pooler y a la mayor área de Savannah, GA, como líderes en soluciones de energía limpia. La instalación utilizará tecnología avanzada de producción y distribución de hidrógeno para reducir las emisiones y la contaminación acústica, contribuyendo a un futuro más limpio y sostenible para la comunidad.

"HTWO Energy Savannah es una estación pionera de producción y recarga de hidrógeno para la industria de camiones pesados, permitiendo que los camiones de cero emisiones se recarguen rápida y fácilmente en una ubicación conveniente en la región de Savannah", dijo Jim Park, vicepresidente senior de vehículos comerciales y negocio de pilas de combustible de hidrógeno en Hyundai Motor North America.

"La estación de hidrógeno HTWO Energy Savannah también cumplirá verdaderamente nuestra visión para el Grupo Hyundai Motor Metaplant America ("HMGMA") Clean Logistics, permitiendo que nuestra innovadora nueva planta de vehículos eléctricos transporte envíos de la planta dentro de un ecosistema limpio y de cero emisiones", puntualizó.

"Este es un paso significativo hacia la descarbonización de las operaciones portuarias intensivas en emisiones y de los principales corredores logísticos", dijo Jonathan Choi, CEO de HTWO Logistics.

"HTWO Energy Savannah proporciona hidrógeno para nuestra flota de camiones de clase 8 impulsados por hidrógeno Hyundai XCIENT, que proporciona logística limpia para la nueva planta de Hyundai Motor Group Metaplant America", finalizó.

John Porter, CEO de Capital Development Partners, el propietario de la propiedad y desarrollador del proyecto, agregó: "Estamos encantados de colaborar con HydroFleet en este proyecto pionero. Esta estación de producción de hidrógeno no solo mejorará la economía local, sino que también posicionará a Pooler como un líder en soluciones de energía limpia. Nuestro compromiso con el desarrollo sostenible se alinea perfectamente con la visión de HydroFleet para un futuro más verde".

Seth Greengrass, director de origen de Axpo, el proveedor global de contratos energéticos para el proyecto, comentó: "Axpo se enorgullece de apoyar la innovadora instalación de producción de hidrógeno de HydroFleet. Nuestra experiencia en comercio de energía y gestión de riesgos asegura un suministro fiable y eficiente de materia prima, contribuyendo al éxito de esta iniciativa respetuosa con el medio ambiente".

HydroFleet también se asoció con la Autoridad de Desarrollo Económico de Savannah ("SEDA") y la Southeast Hydrogen Energy Alliance ("SHEA") en el desarrollo de la avanzada instalación de hidrógeno. La colaboración abarcó la planificación integral, la selección estratégica del sitio, los meticulosos procesos de permisos y las robustas iniciativas de educación pública, asegurando el éxito del proyecto y el compromiso con la comunidad.

El acuerdo se completó con la asistencia legal de Jennifer Surprenant y Raffael Fiumara, ambos accionistas de Greenberg Traurig LLP. HydroFleet fue asesorado por Lazard, Inc.

Sobre HydroFleet:

HydroFleet está a la vanguardia de la revolución de la energía limpia, liderando la transición hacia la movilidad impulsada por hidrógeno y la adopción de tecnologías verdes. Equipan a las industrias y flotas con una gama evolutiva de soluciones optimizadas que maximizan la eficiencia operativa y la rentabilidad.

Las soluciones versátiles de hidrógeno de HydroFleet abastecen una gama creciente de aplicaciones de hidrógeno, facilitando la transición a una flota sostenible sin esfuerzo. HydroFleet, Power to make a difference®.

Más información en www.hydrofleet.com.