Transformación digital y sostenibilidad; el nuevo rumbo del sector de la construcción en España

La sostenibilidad se ha consolidado como uno de los principales motores de cambio en el sector de la construcción, históricamente asociado a un alto consumo de recursos naturales y a una elevada generación de residuos.

Frente a este desafío, la digitalización emerge como una herramienta clave para impulsar un modelo más eficiente y responsable. En este contexto, la empresa tecnológica valenciana Amplya promueve un enfoque orientado a la gestión optimizada de obras y reformas a través de herramientas digitales especializadas.

Su solución ERP ay_obras: software de obras y reformas, diseñada específicamente para el sector, permite planificar, controlar y ejecutar proyectos con una mayor conciencia medioambiental. La transformación digital no solo mejora la productividad, sino que también se alinea con los objetivos de sostenibilidad que marcan la agenda europea.

La integración de tecnologías en los procesos constructivos es ya una realidad y representa una oportunidad única para avanzar hacia una edificación más verde, eficiente y comprometida con el entorno.

Gestión eficiente de recursos mediante ERP en construcción Los sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) se han convertido en aliados fundamentales para lograr una gestión integral y sostenible en el sector de la construcción. Amplya ha incorporado funcionalidades avanzadas en ay_obras: software de obras y reformas, orientadas a optimizar el uso de materiales, energía y otros recursos naturales a lo largo del ciclo de vida de cada proyecto.

Gracias a la centralización de datos y la planificación en tiempo real, las empresas pueden reducir tanto el sobreabastecimiento como la escasez de insumos, ajustando sus operaciones con agilidad y precisión.

Esta eficiencia en la cadena de suministro permite disminuir el desperdicio, mejorar los costes y reducir el impacto ambiental. Además, el sistema facilita la planificación logística y el consumo energético vinculado al transporte de materiales.

Estas funcionalidades no solo responden a las exigencias actuales de sostenibilidad, sino que también ofrecen ventajas competitivas en términos de productividad y rentabilidad.

Optimización y sostenibilidad en la construcción con Ay_Obras La sostenibilidad y eficiencia son claves en los proyectos de construcción, y ay_obras: software de obras y reformas, se posiciona como una herramienta esencial para alcanzarlas. Este software ERP permite gestionar toda la obra, optimizando recursos y reduciendo el impacto ambiental, controlando materiales y costes de manera precisa. Su centralización de datos mejora la toma de decisiones, facilitando la gestión de compras y recursos, mientras que su trazabilidad asegura una mayor transparencia y eficiencia.

El módulo de gestión de costes directos e indirectos permite ajustar presupuestos y maximizar la rentabilidad, manteniendo el compromiso con la sostenibilidad. Al integrar Ay_Obras en los procesos constructivos, se mejora la productividad y se asegura el cumplimiento de los estándares medioambientales y financieros, clave para el éxito en un mercado competitivo.

Indicadores de sostenibilidad para una toma de decisiones responsable La implementación de prácticas sostenibles en la construcción requiere herramientas que permitan medir, evaluar y mejorar de forma constante el desempeño ambiental de las empresas.

En este sentido, el software ERP de Amplya ofrece la posibilidad de establecer y monitorear indicadores clave de sostenibilidad, como el consumo de agua y energía, las emisiones de CO₂, o la eficiencia energética de los procesos.

Los informes automáticos y actualizados permiten a las organizaciones evaluar sus avances y tomar decisiones estratégicas basadas en datos reales. Esta capacidad de análisis no solo mejora la gestión operativa, sino que también refuerza el compromiso ambiental de las empresas frente a clientes, administraciones y otros actores del sector.

Integrar la sostenibilidad en la planificación y ejecución de obras ya no es una opción, sino una necesidad. Y contar con herramientas digitales como las de Amplya es un paso decisivo hacia ese objetivo común.