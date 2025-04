Amazon otorga a Década la certificación exclusiva de Amazon Marketing Cloud Service Provider

Barcelona, marzo de 2025 – Década, agencia líder en marketplaces, retail media y publicidad digital, ha alcanzado un importante hito al recibir el sello de Amazon Marketing Cloud (AMC) Service Provider, destacándose como una de las primeras agencias independientes especializadas en España en lograr este prestigioso reconocimiento. Este logro refleja el compromiso constante de la agencia con la optimización publicitaria, la analítica avanzada y el uso de datos en Amazon, consolidando su liderazgo en la gestión de campañas publicitarias dentro del ecosistema del gigante del eCommerce.

El sello de Amazon Marketing Cloud Service Provider permite a Década ofrecer a sus clientes un acceso más profundo y avanzado a las capacidades de Amazon Marketing Cloud, la clean data room de Amazon que permite realizar análisis detallados de datos, crear audiencias personalizadas y medir con precisión el impacto de las campañas publicitarias. Esta herramienta, que ofrece datos altamente segmentados y relevantes, habilita a las marcas para tomar decisiones informadas y centradas en el rendimiento, facilitando la creación de estrategias publicitarias más efectivas y eficaces.

Con esta nueva acreditación, Década está en una posición privilegiada para llevar sus estrategias de Retail Media y Publicidad Digital a un nivel aún más avanzado. Gracias al know how desarrollado y al acceso a Amazon Marketing Cloud, la agencia tiene la capacidad de ofrecer soluciones publicitarias personalizadas, basadas en datos concretos, que no solo aumentan la visibilidad de las marcas, sino que también optimizan la inversión publicitaria y la conversión de ventas en Amazon. Este enfoque basado en datos permitirá a los clientes de Década alcanzar sus objetivos comerciales de manera más precisa y efectiva, maximizando el rendimiento de sus campañas tanto en Amazon Ads como en Amazon DSP.

“Este prestigioso reconocimiento refuerza nuestra propuesta de valor y consolida nuestra posición como un socio estratégico fundamental para aquellas marcas que buscan maximizar su retorno de inversión publicitaria y optimizar su visibilidad a través de las poderosas herramientas de Amazon Ads y Amazon DSP. Gracias a esta acreditación, podemos ofrecer soluciones publicitarias más avanzadas, personalizadas y basadas en datos, lo que nos permite abordar las necesidades específicas de cada cliente con una mayor precisión y eficacia. Este avance nos permite acompañar a nuestros clientes en su camino hacia el éxito en su estrategia publicitaria, ayudándoles a alcanzar sus objetivos comerciales con una estrategia más enfocada, eficiente y alineada con sus metas a largo plazo.”, señaló Alba Castellet, CEO y Co-fundadora de Década.

Además de este reconocimiento, la agencia sigue apostando por la innovación y la mejora continua en el campo del marketing digital. En particular, Amazon Marketing Cloud se ha convertido en una herramienta clave en la evolución de las estrategias publicitarias de las marcas, permitiendo a los anunciantes acceder a una infraestructura robusta que mejora la medición, la segmentación de audiencias y la personalización de sus campañas. Con este avance, Década se posiciona a la vanguardia del marketing en Amazon, asegurando a sus clientes no solo mayor eficiencia en la gestión de sus campañas, sino también una ventaja competitiva en un entorno de constante cambio.

Este sello es un reflejo de la sólida trayectoria de la agencia en la optimización de campañas publicitarias dentro del ecosistema de Amazon Ads y Amazon DSP. Década continúa innovando en el campo del marketing digital y la publicidad avanzada, buscando siempre nuevas formas de ofrecer valor a sus clientes, maximizar su rendimiento y fortalecer su presencia en el competitivo mercado de Amazon. Con esta certificación exclusiva, la agencia no solo refuerza su expertise, sino que también abre nuevas oportunidades para ofrecer soluciones aún más efectivas y centradas en datos, contribuyendo al crecimiento de las marcas que confían en sus servicios.

Acerca de Década

Década es una agencia digital especializada en estrategias de marketing avanzadas y publicidad en plataformas como Amazon. Con un enfoque integral, ayuda a sus clientes a optimizar su presencia en Amazon, impulsando sus ventas y posicionamiento a través de soluciones personalizadas y basadas en datos. Además, la agencia cuenta con una amplia experiencia en la gestión de campañas de Amazon Advertising y Amazon DSP.